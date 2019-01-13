Тайна истуканов с острова Пасхи раскрыта, заверяют учёные

Учёные заявили, что нашли разгадку тайны знаменитых каменных изваяний на острове Пасхи. “Удивительно, что раньше никто этого не замечал”, - считает антрополог Карл Липо.

Антропологи считают, что загадочные каменные истуканы на острове Пасхи являлись указателями источников с питьевой водой, сообщает РИА Новости.

Американский антрополог из Бингемтонского университета Карл Липо вместе с коллегами обнаружил, что статуи находятся там, где есть источники питьевой воды.

"Многие коллеги, изучавшие остров Пасхи, часто жаловались на то, что на его территории почти нет источников пресной воды. Когда мы начали изучать его гидрологию, мы заметили, что почти все истуканы были расположены в тех точках, откуда на поверхность выходят родники и ключи. Удивительно, что раньше никто этого не замечал", — рассказал исследователь.

Учёные считают, что данное открытие сможет много рассказать о жизни древних полинезийцев.