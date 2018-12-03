Последняя любовь Сталина

Уже много лет вождь, генералиссимус Иосиф Сталин лежит у стен Кремля, а тайна его личной жизни не даёт покоя не только историкам. В социальных сетях вдруг поднялся спор, кто же был последней любовью советского диктатора.



На своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов опровергает версию о том, что последней любовью вождя была певицы Наталья Шпиллер, которая не делала тайны о своих отношениях с вождём. Она даже рассказывала удивительные вещи: что на даче у Сталина висит портрет Василия Качалова, хотя Сталин сам не бывал на его спектаклях. Ему, видимо, нравился просто портрет Качалова кисти Бориса Иогансона. Говорят, что Наталья Шпиллер дважды в год после смерти Сталина приходила на его могилу - в день рождения и день смерти. Почти никого к могиле не подпускали, так и лежал одинокий букет Шпиллер у кремлёвской стены.



Но Андрей Караулов утверждает, что Сталин сходил с ума к певице Большого театра Вере Давыдовой. Вождь не пропускал её спектакли, он искал именно любви Давыдовой, того, чего ему не хватало в браке с Надеждой Аллилуевой. Но Давыдова была замужем тоже за грузином, и как истинная жена грузина отказала Сталину. За это вождь отправил её в ссылку в Грузию, и всю войну Давыдова пела на сцене Грузинского театра оперы и балета им. Палиашвили.



Точно так же Давыдова отказала и маршалу Тухачевскому. Маршал ухаживал за ней в те же самые месяцы, что и Сталин. Караулов пишет: "Смотрю фильм о Тухачевском "Тухачевский. Заговор маршала" режиссёров Игоря Ветрова и Александра Имакина. Раньше не видел. И с ума схожу от злобы. В фильме Давыдова сама приходит в НКВД, к Ежову, стучит на маршала... То есть всё наоборот! Всё, как не было... Я знал Давыдову. Увидев это кино, она бы умерла во второй раз".



