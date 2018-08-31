В Бразилии обнаружили скелет человека доисторической эпохи

В городе Флорианополис на южном побережье Бразилии археологи обнаружили останки человека доисторической эпохи. Об этом сообщает газета Estado de S. Paulo.

По словам экспертов, возраст «находки» может достигать 3 тыс. лет. При этом они уточняют, что это скелет «взрослого мужчины ростом 1,5 м, принадлежавшего к местной общине доисторических индейцев».

По мнению специалистов, останки хорошо сохранились лишь благодаря высокому содержанию кальция в почве, где было совершено захоронение. Учёные отметили, что мужчину похоронили в соответствии с существовавшими ритуалами: тело человека было положено на живот и «ориентировано по сторонам света: головой на юг, ногами на север».