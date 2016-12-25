Изоляция Китая в XV веке притормозила его мировое господство

Скорее всего, лет через 20 ведущей страной мира станет Китай. Очень высока вероятность, что по совокупной мощи Китай обгонит США. Это американцев беспокоит и пугает, а России создаёт как вызовы, так и возможности, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.



Европа где-то с XV–XVI веков начала доминировать в мире. А всё могло быть совершенно по-другому. Историческим фактом является то, что один китайский император испугался внешнего влияния и велел уничтожить свой гигантский океанский флот. У него было несколько сотен кораблей, на которых даже овощи выращивали и скот держали. И это в тот момент, когда в Европе с трудом собирали несколько бригантин, чтобы послать Христофора Колумба на поиск Индии. И если бы китайцы не уничтожили свой флот, который ходил по всей Юго-Восточной Азии и в Африку, доходил до Красного моря, то мы все говорили бы сегодня по-китайски. С этими кораблями рано или поздно они могли бы прийти в Европу, покорили бы тогда отсталых европейцев своей более высокой культурой того времени.



Но китайцы проиграли, ушли в изоляцию и потихонечку стали проигрывать. А потом проиграли окончательно в XVIII–XIX веках, когда европейцы сами отправились в Китай. А китайцы к тому времени отстали в военном отношении. А теперь Китай снова поднимается. И надо думать, как жить в этом новом мире. И понимать, что всё течёт, всё изменяется. А сейчас – быстро, как никогда в истории.



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