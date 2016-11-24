В Египте обнаружили город VI века до н.э.

Город и кладбище, предварительно датированные 5316 годом до нашей эры, откопали археологи в исторической области вокруг верхнего Нила. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на министерство делам древностей Египта.

Сенсационная находка расположена в менее полукилометра от Поминального храма Сети I в древнейшем религиозно-политическом центре Египта Абидос, где два года назад обнаружена гробница неизвестного доселе историкам фараона Сенебкея, правившего 3700 лет назад.

В числе артефактов найденного города не только остатки хижин, керамической посуды и каменных инструментов, но также полтора десятка больших захоронений знатных вельмож.

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