Сенсационную находку сделали жители Мариуполя (Украина), которые 10 ноября обнаружили на азовском побережье останки так называемого «южного слона», предка мамонта. Костям не менее миллиона лет.

Южный слон считается одним из ближайших предков мамонта, эти животные жили порядка одного–двух миллионов лет назад, передает korrespondent.net.

Ученые планируют исследовать место находки подробнее уже весной следующего года. Сообщается, что фрагменты древнего скелета находятся в песке, глине, и даже под водой. Исследователи предполагают, что под найденными останками находится культурный пласт с еще большим количеством археологических фрагментов. Найденное направлено в Киев на экспертизу.