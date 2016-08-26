До революции были тайные клубы, где развратничали старшеклассники

Журналист «Аргументов недели» изучил материалы об эротических забавах дореволюционных старшеклассников и охотно делится полученными знаниями с читателями.

Оказывается, в каждом городе были тайные клубы и общества, в которые молодёжь собиралась, чтобы заниматься развратом. Везде подобные кампании имели своё название. «Лига свободной любви» (в Минске и Петербурге). Просто «Лига любви» (в Николаеве). «Дорефа» (в Киеве). «Огарки» (в Орле – по названию романа С. Скитальца). «Монетка» (в Казани). «Пиво и воля» (в Москве)…

Фельетонисты живописали подробности. Здесь молодые люди и девицы собираются на чьей-то квартире, зажигают свечу, пока она горит, ведут умные беседы на эротические темы, читают соответствующие стихи, а как погаснет – в темноте и начинается… А здесь принято сначала танцевать, но на даме при этом лишь чулки и шляпа, на кавалере – только галстук… А там никаких заморочек – просто сперва пьют и вздыхают про жисть пропащую... А где-то гимназистки с учащимися реальных училищ вместе ходят в баню…

Но, господа, они же ещё дети! Надо ли удивляться, что потом гимназистки беременеют, а гимназисты подхватывают неприличные болезни? Нет, конечно, всё это – не политика! Однако подрыв моральных устоев не менее страшен, чем подрыв устоев государственных! И так ли далеко одно от другого?



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