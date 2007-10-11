С одышкой по жизни

Дыхание – самый естественный процесс. Мы дышим, что называется, «на автомате». Совершая от 16 до 20 вдохов-выдохов в минуту. И замечаем изменения, только когда что-то становится не так.

НАПРИМЕР, появляется одышка. Она – симп­том многих заболеваний. В ее понятие входит изменение частоты, глубины и ритма дыхания, которые сопровождаются чувством нехватки воздуха или затрудненным дыханием. Каждый по-своему описывает эти явления, для одних – это легкий дефицит воздуха, а для других – невозможность сделать вдох и выдох.



Обратите внимание



ОДЫШКА – частый спутник заболеваний сердца: ишемической болезни, миокардитов, пороков, например, стеноза митрального клапана.

Пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма, опухоли, плевриты, обтурация бронхов (закупорка) инородными телами – также сопровождаются одышкой. Часто затрудненное дыхание вызывает скопление в брюшной области жидкости (асцит) при циррозах печени.

Беременность, депрессия, ожирение, даже такая вещь как детренированность, – тоже могут вызывать одышку.

Расстроенные нервы? Психогенная одышка, правда, не требующая специального лечения, тут как тут. Гипервентилляционный синдром, или учащенное дыхание, – приоритет молодого возраста. При этом возникает паническое чувство нехватки воздуха, головокружение и ощущение «паралича» рук и ног.



Раз ступенька, два ступенька



В МЕХАНИЗМЕ одышки прослеживается определенная ступенчатость. Вначале идет учащенное дыхание, затем неполный выдох, поверхностное дыхание, нехватка воздуха, стеснение в груди, тяжелое дыхание и удушье.

Чтобы облегчить дыхание, придайте больному полусидячее положение, расстегните ворот, обеспечьте доступ в комнату свежего воздуха. Если одышка сопровождается кашлем с кровохарканием или резкими болями в грудной клетке и посинением губ – это повод для немедленного вызова «скорой помощи».

Приступ удушья при астме обычно проходит после приема бронходилятаторов. Но тут важно не переборщить: передозировка их может осложниться сердцебиениями, гипертоническим кризом или даже инфарктом миокарда.

Наряду со специфическими лекарствами применяется и фитотерапия.

Для приготовления отхаркивающего настоя возьмите по столовой ложке почек сосны, корня солодки, подорожника и душицы. 1 ст. л. смеси заварите стаканом крутого кипятка, проварите на медленном огне 15 минут, охладите, процедите и принимайте по четверти стакана 4 раза в день.

Там, где одышка, снижен иммунитет. Для его укрепления сделайте смесь из 100 г почек сосны, 150 г сока алоэ и шиповника, 50 г настойки женьшеня, 30 г растворенного в воде мумие и 300 г меда. После недельной выдержки в темном месте принимайте по столовой ложке утром и в обед до еды в течение полугода.

Для укрепления сердечной мышцы столовую ложку плодов боярышника и календулы залейте стаканом кипятка, проварите на медленном огне 10 минут, дайте остыть. Процедите и, добавляя по две столовые ложки сока калины или сиропа, принимайте по полстакана 3 раза в день.

При асците, жидкости в брюшной полости в качестве вспомогательного средства подойдет сбор из 3 ст. л. измельченных плодов шиповника, 2 ст. л. календулы. Добавьте по одной ложке хвоща полевого и бессмертника. 2 ст. л. состава залейте 300 мл кипятка, продержите на медленном огне 20 минут, охладите, процедите и давайте пить больному по полстакана 3 раза в день вместе с медом.

Иногда у тяжелобольных с одышкой возникают «капризы», вызывающие неадекватную реакцию со стороны родст­венников. На самом деле это не «капризы», а результат кислородной недостаточности мозга (гипоксии), которая требует вмешательства невролога и соответствующего лечения.

Итак, при условии выполнения всех предписаний врача (и особенно предписания бросить курить) от одышки можно избавиться или значительно уменьшить ее. И это тут же положительно скажется на качестве жизни.