//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

С одышкой по жизни

Дышите! Не дышите! Не дышите, не дышите…

№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Валерий ПЕРЕДЕРИН, врач ]

С одышкой по жизни

  Дыхание – самый естественный процесс. Мы дышим, что называется, «на автомате». Совершая от 16 до 20 вдохов-выдохов в минуту. И замечаем изменения, только когда что-то становится не так.

 НАПРИМЕР, появляется одышка. Она – симп­том многих заболеваний. В ее понятие входит изменение частоты, глубины и ритма дыхания, которые сопровождаются чувством нехватки воздуха или затрудненным дыханием. Каждый по-своему описывает эти явления, для одних – это легкий дефицит воздуха, а для других – невозможность сделать вдох и выдох.

Обратите внимание

 ОДЫШКА – частый спутник заболеваний сердца: ишемической болезни, миокардитов, пороков, например, стеноза митрального клапана.

 Пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма, опухоли, плевриты, обтурация бронхов (закупорка) инородными телами – также сопровождаются одышкой. Часто затрудненное дыхание вызывает скопление в брюшной области жидкости (асцит) при циррозах печени.

 Беременность, депрессия, ожирение, даже такая вещь как детренированность, – тоже могут вызывать одышку.

 Расстроенные нервы? Психогенная одышка, правда, не требующая специального лечения, тут как тут. Гипервентилляционный синдром, или учащенное дыхание, – приоритет молодого возраста. При этом возникает паническое чувство нехватки воздуха, головокружение и ощущение «паралича» рук и ног.

Раз ступенька, два ступенька

 В МЕХАНИЗМЕ одышки прослеживается определенная ступенчатость. Вначале идет учащенное дыхание, затем неполный выдох, поверхностное дыхание, нехватка воздуха, стеснение в груди, тяжелое дыхание и удушье.

 Чтобы облегчить дыхание, придайте больному полусидячее положение, расстегните ворот, обеспечьте доступ в комнату свежего воздуха. Если одышка сопровождается кашлем с кровохарканием или резкими болями в грудной клетке и посинением губ – это повод для немедленного вызова «скорой помощи».

 Приступ удушья при астме обычно проходит после приема бронходилятаторов. Но тут важно не переборщить: передозировка их может осложниться сердцебиениями, гипертоническим кризом или даже инфарктом миокарда.

 Наряду со специфическими лекарствами применяется и фитотерапия.

 Для приготовления отхаркивающего настоя возьмите по столовой ложке почек сосны, корня солодки, подорожника и душицы. 1 ст. л. смеси заварите стаканом крутого кипятка, проварите на медленном огне 15 минут, охладите, процедите и принимайте по четверти стакана 4 раза в день.

 Там, где одышка, снижен иммунитет. Для его укрепления сделайте смесь из 100 г почек сосны, 150 г сока алоэ и шиповника, 50 г настойки женьшеня, 30 г растворенного в воде мумие и 300 г меда. После недельной выдержки в темном месте принимайте по столовой ложке утром и в обед до еды в течение полугода.

 Для укрепления сердечной мышцы столовую ложку плодов боярышника и календулы залейте стаканом кипятка, проварите на медленном огне 10 минут, дайте остыть. Процедите и, добавляя по две столовые ложки сока калины или сиропа, принимайте по полстакана 3 раза в день.

 При асците, жидкости в брюшной полости в качестве вспомогательного средства подойдет сбор из 3 ст. л. измельченных плодов шиповника, 2 ст. л. календулы. Добавьте по одной ложке хвоща полевого и бессмертника. 2 ст. л. состава залейте 300 мл кипятка, продержите на медленном огне 20 минут, охладите, процедите и давайте пить больному по полстакана 3 раза в день вместе с медом.

 Иногда у тяжелобольных с одышкой возникают «капризы», вызывающие неадекватную реакцию со стороны родст­венников. На самом деле это не «капризы», а результат кислородной недостаточности мозга (гипоксии), которая требует вмешательства невролога и соответствующего лечения.

 Итак, при условии выполнения всех предписаний врача (и особенно предписания бросить курить) от одышки можно избавиться или значительно уменьшить ее. И это тут же положительно скажется на качестве жизни.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

«Более лучших времен в своей армейской жизни я не испытывал!»

Госдума приняла закон, который позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу. О том, что нужно делать молодому человеку раньше - учиться или служить в армии, размышляет член Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ...

//В мире

Сергей Гаврилов: Албанская церковь гораздо более самостоятельна, чем Варфоломей

Сергей Гаврилов: Албанская церковь гораздо более самостоятельна, чем Варфоломей

Священный Синод Албанской Православной Церкви не признал новую украинскую религиозную структуру. Своим решением Синод указал Фанару, что обозначившие себя священством ПЦУ являются безблагодатными.

//Политика

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Медведев проверит ситуацию с заводом по розливу воды на Байкале

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину проверить на соответствие самым современным экологическим стандартам проект строительства завода на озере Байкал.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте предложили перестать считать Москву торговым партнёром

В Европарламенте прошло голосование за резолюцию, регламентирующую отношение между европейскими странами и Россией. Согласно документу, ЕС отказывается от многих аспектов сотрудничества с Российской Федерацией.

//В мире

В Раде выявили единственную возможность Порошенко удержать власть на Украине

В Раде выявили единственную возможность Порошенко удержать власть на Украине

В Верховной Раде рассказали, как Петр Порошенко сможет сохранить свою власть на Украине. По данному вопросу некоторое время назад высказался депутат Юрий Бойко, являющийся кандидатом на пост президента страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. Второе чтение назначено на 19 марта, третье - на 21-е число текущего месяца.

//Общество

Табак могут приравнять к запрещенным веществам

Табак могут приравнять к запрещенным веществам

Минздрав представил правительство концепцию по противодействию курению. Документ вынесен на рассмотрение правительства РФ. Уровень потребления табака планируется снизить до 5%. Это планы Минздрава на ближайшие 30 лет.

//В мире

МИД предупреждает россиян о возможной отмене рейсов после авиакатастрофы в Африке

МИД предупреждает россиян о возможной отмене рейсов после авиакатастрофы в Африке

Министерство иностранных дел России предупреждает россиян о возможных отменах и задержках рейсов после авиакатастрофы, которая произошла в минувшее воскресенье, 10 марта, на территории Эфиопии.

//Хайтек

Интернету исполнилось 30 лет

Интернету исполнилось 30 лет

Интернет отмечает день рождения. Презентация единой системы организации, хранения и общего доступа к информации, более известной сейчас как Всемирная паутина, состоялась ровно 30 лет назад.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//В мире

Автор фото с "убегающим" Порошенко объяснил суть снимков

Автор фото с "убегающим" Порошенко объяснил суть снимков

Украинский фотограф Леонид Шевчук, которому принадлежит авторство снимков президента Украины Петра Порошенко в ходе митинга в Житомире, рассказал, что именно изображено на данных фотографиях.

//Новости СМИ2

//Экономика

Пушков о словах главы ФАС про переплаты россиян за ЖКХ: "Не удивлен"

Пушков о словах главы ФАС про переплаты россиян за ЖКХ: "Не удивлен"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о двукратных переплатах россиян за ЖКХ. По словам Пушкова, он "не удивлен".

//Происшествия

Последние новости о девочке-маугли: ребенок заговорил

Последние новости о девочке-маугли: ребенок заговорил

Главврач Детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов рассказал радиостанции "Говорит Москва" об улучшении состояния девочки-маугли, спасенной из захламленной московской квартиры.

//Политика

Климкин отреагировал на ноту о нарушениях договора о Дружбе

Климкин отреагировал на ноту о нарушениях договора о Дружбе

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на ноту российского внешнеполитического ведомства с перечнем допущенных Киевом нарушений в рамках этого документа он заявил, что все было "сделано правильно".

//Политика

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о Дружбе

Россия направила ноту Украине из-за нарушения договора о Дружбе

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Киеву ноту, в которой перечислены допущенные украинской стороной нарушения Договора от 31 мая 1997 года о дружбе с Россией.

//Общество

Как энтузиасты агитируют за здоровый образ жизни

Как энтузиасты агитируют за здоровый образ жизни

Недавно в Риге прошёл очередной забег людей в шортах по центру города. Такое мероприятие окрестили как "голый забег". Организаторы забега – "биохакинги". Это люди, которые укрепляют здоровье, "делают" тело красивым и гибким, чтобы достичь долголетия.

//Общество

В Чечне оправдались за спикера парламента

В Чечне оправдались за спикера парламента

После комментария пресс-секретаря Президента РФ о недопустимости «кровной мести», в Чечне вступились за Магомеда Даудова. Именно его слова и стали поводом для напоминания Дмитрия Пескова о правовом поле РФ.

//Новости партнеров

//Здоровье

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи

Пять советов по борьбе с гипертонией без таблеток перечислили врачи-кардиологи

Врачи-кардиологи перечислили пять советов для снижения артериального давления без таблеток. Данные рекомендации содержатся в публикации, которую некоторое время назад выложили в отечественной блогосфере.

//В мире

Сиделку Стивена Хокинга лишили лицензии

Сиделку Стивена Хокинга лишили лицензии

Ухаживавшая за самым известным популяризатором науки медсестра была поймана на серьезных профессиональных нарушениях.

//Происшествия

На Украине протестующие облили кровью здание антикоррупционного бюро

На Украине протестующие облили кровью здание антикоррупционного бюро

На Украине обнародовали продолжение журналистского расследования, рассказывающего о крупных хищениях в оборонной сфере страны. После этого националисты облили кровью вход в здание Национального антикоррупционного бюро и обклеили его стикерами.

//Армия

Самолет США провел разведку у берегов Крыма

Самолет США провел разведку у берегов Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint во вторник, 12 марта, провел разведку вдоль российского побережья Черного моря. Об этом сообщает портал PlaneRadar.

//В мире

США решили осваивать Луну

США решили осваивать Луну

Белый дом представил гражданам США проект бюджета на 2020 год, в котором правительство страны собирается наращивать затраты на оборону и вооружение. Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой уменьшить на 5% почти весь спектр расходов, кроме обороны

//В мире

Преемница Ангелы Меркель оказалась в центре гендерного скандала

Преемница Ангелы Меркель оказалась в центре гендерного скандала

В Германии разгорается скандал, зачинщиком которого неожиданно стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занимающая должность председателя Христианско-демократического союза с декабря прошлого года, когда она пришла на смену Ангеле Меркель.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчества православных старцев о войне между Россией и Китаем появились в сети
2

5 признаков "дешевых" женщин, от которых мужчины бегут "как черт от ладана"
3

На Украине озвучили причины вероятного нового восстания против Киева в Харькове
4

На Чукотке нашли убитого молодого белого медведя
5

Сахалинский участник «Народного кандидата» обвинил проект в нечестной игре

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры