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Сердце в заплатах

№ 40(74) от 03.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Сердце в заплатах

 В РАЗВИТЫХ странах на долю сердечно-сосудистых болезней приходится 40–55% общего количест­ва смертей, а качество жизни больных стенокардией, хронической сердечной недостаточностью или перенесших инфаркт, увы, далеко от желаемого. Вся мощь западной медицины пока не в состоянии преодолеть сердечный барьер. Быть может, потому, что начинает лечить сердце слишком поздно?

 Ведь, как правило, сердечно-сосудистая система начинает подавать сигналы беды задолго до возникновения серь­езных органических поражений. Но, с одной стороны, врачи не знают, что лечить, ведь ЭКГ и другие анализы показывают норму. При этом человек жалуется «всего лишь» на слабость, утомляемость, ощущение «сжатия» в сердце, сердцебиение, замирание, перебои. Так же часто беспокоит невозможность сделать глубокий вдох, надышаться, ощущение «кома» в груди. Могут происходить колебания артериального давления и температуры тела, похолодание рук и ног, иногда выступает пот, возникают спазмы в животе. Зачастую это происходит на фоне переутомления или нервного перенапряжения.

 Что греха таить – врачи не очень-то жалуют пациентов с такими «пустяками». Зато жалуют производители всяческих капель «от нервов», успокаивающих и общеукрепляющих добавок и лекарств, а также пропагандисты разнообразных оздоровительных методик. Разобраться в изобилии рецептов и целесообразности советов – задача непростая, и непосвященному в тонкости устройства сердечно-сосудистой системы непосильная. Ведь речь идет не столько о получении успокоительного эффекта и улучшении физического самочувствия, сколько о целенаправленной защите миокарда (сердечной мышцы) и коронарных (сердечных) сосудов от губительного воздействия хронического стресса.

Экспертиза

 Наумова Э.М., профессор кафедры внутренних болезней ТулГУ, доктор биологических наук:

 – Все вышеописанные состояния от самых первых проявлений сосудистой дистонии до мучительных панических атак нуждаются в тщательной диагностике и лечении. Но главное, по какой бы причине они ни возникали, в результате страдает сердечная мышца. Спазмы коронарных сосудов приводят к ухудшению питания клеток миокарда и их отмиранию; маленькие омертвевшие участки еще не видно на ЭКГ, но их наличие уже сказывается на самочувствии. Поэтому при сосудистых кризах обязательным является применение средств, обладающих быстрым кардиозащитным, спазмолитическим и успокаивающим дейст­вием, причем их желательно всегда носить с собой, а при частых кризах имеет смысл принимать такие средства регулярно и превентивно.

 

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