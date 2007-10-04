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Пух-перо? – Исключить!

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », врач-дерматолог, к.м.н. Людмила КИРИЛЛОВА ]

Пух-перо? – Исключить!

  Попросите кого-то из специалистов рассказать о том, как можно вылечить нейродермит.

Л. Строева, г. Брянск

Надоедливая хроника

 ПОД нейродермитом в настоящее время чаще всего понимают заболевание кожи аллергического происхождения, называемое атопическим дерматитом. Это системная наследственная патология. Она возникает, как правило, в раннем детском возрасте, имеет хронически-рецидивирующее течение и к 15 годам у половины пациентов полностью проходит. Однако у некоторых больных этот процесс может наблюдаться и в течение всей жизни.

 Больным обычно становится лучше летом (хотя прямых солнечных лучей они не переносят). Характерно также: наличие пигментации кожи вокруг глаз, хейлит (воспаление красной каймы губ) и заеды (воспаление в углах рта), склонность к кожным инфекциям (гнойничковым, грибковым). Под влиянием стресса или в результате контакта с аллергенами процесс может обостряться.

А еще – примкнувшие…

 У 90% больных имеются сопутствующие заболевания внутренних органов, чаще всего желудочно-кишечного тракта: гастрит, холецистит, дискинезия желчных путей, хронический панкреатит, колит, привычные запоры. Поэтому, чтобы успешно лечить атопический дерматит, сначала придется заняться основной патологией. Больным рекомендуют принимать иммуномодуляторы, антиаллергические и противозудные средства. Но обязательно по назначению врача.

 Наружно применяют смягчающие и питательные кремы, противозудные «болтушки», при гнойничковых осложнениях – антимикробные сред­ства. Очень хороши для этих больных общие или местные ванны с отварами лаврового листа, овсяных хлопьев, перловой крупы, льняного семени.

Чисто и влажно

 ЧРЕЗВЫЧАЙНО важно обеспечить больному соответ­ствующие условия. В по­мещении, где он живет и работает, должна быть хорошая вентиляция, не реже чем 1 раз в 5 дней и в отсутствие больного проводиться влажная уборка. Да и в целом следует поддерживать хорошую влажность (не менее 40%), для того чтобы бороться с главным врагом – пылью. Ковры, телевизор, компьютер, вокруг которых обычно концентрируется пыль, из комнаты больного нужно удалить, особенно во время обострения процесса. Одежду и книги хранить в закрытых шкафах, стены покрывать либо моющимися обоями, либо окрашивать так, чтобы они выдерживали влажную уборку. Драпировки, покрывала и занавеси должны быть изготовлены из легких тканей, хорошо переносящих стирку. Перьевой наполнитель в подушках следует заменить на синтепон или вату. Постельное белье должно быть из хлопка или льна. Белье и постельные принадлежности лучше стирать без применения синтетических моющих средств и качественно прополаскивать.

 Комнатные цветы – вон из жилой комнаты! Особенно опасны примула и герань. Также не следует заводить животных, аквариумы с рыбками, птиц. В гардеробе не должно быть вещей из меха, шерсти и перьев. Из рациона питания придется исключить цитрусы, орехи, птицу, рыбу и морепродукты. Все виды консервов, кофе, шоколад, копчености, уксус и иные приправы, грибы, баклажаны, томаты, клубнику, яйца, мед, пресное молоко, сдобное тесто.

 Возможно, многим эти ограничения покажутся жесткими. Но, к счастью, прогноз заболевания благоприятен, и их не придется соблюдать всю жизнь, поскольку течение атопического дерматита с возрастом становится мягче.

Если вы хотите избежать всех этих аллергических реакций, то вам нужно купить постельное белье на сайте worldtex.ru

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