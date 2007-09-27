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Страхи, которые мы выбираем

Почему царь Петр боялся мышей

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Страхи, которые мы выбираем

 Почему нас мучают страхи? Почему они, часто совершенно иррациональные, овладевают нами и не дают вздохнуть свободно? Можно ли уговорить себя не бояться? Как это сделать? Об этом размышляют врачи и ученые.

 СТРАХИ, большие и малые, преследуют человечество буквально на каждом шагу. Мы боимся высоты, морской пучины, выступать на собраниях. Боимся начальственного гнева, разлада в семье, тяжкой болезни, боимся не справиться с ситуацией… Выяснилось, что по крайней мере каждый десятый житель планеты страдает от каких-то страхов.

 По мнению психиатра, к.м.н., ст.н.с. Центра психического здоровья РАМН Алексея Бур­ла­кова, для фобии характерен постоянный и необъяснимый с точки зрения здравого смысла страх.

 Люди боятся:

 Животных и насекомых: котов (гатофобия), клещей (акарофобия), пауков (арахнофобия), собак (кинофобия), змей (офидофобия).

 Естественных природных сил: воды (аквафобия), высоты (акрофобия), сквозняка (анемофобия), глубины (батофобия), грома (бронтофобия), молнии (кераунофобия), ночи (никтофобия), ливня (омброфобия), огня пирофобия), моря (талассофобия).

 Микробов (бациллофобия), крови (гематофобия), стоматолога (одонтофобия), лихорадки (фебрифобия). Чаще всего наблюдаются кардио-, канцеро- и инсультофобии, а также сифило- и СПИДофобии. Больные полностью утрачивают критическое отношение к своему состоянию здоровья и терзают врачей, требуя все новых и новых обследований.

 Ситуаций: одиночества (автофобия, монофобия), закрытого пространства (клаустрофобия), иностранцев (ксенофобия), толпы (охлофобия), критики (эниссофобия).

 Предметов: колющих и режущих (айхмофобия, белонефобия), стекла (гиалофобия), зеркал (катотрофобия), компьютеров, больших (макро-) и маленьких (микро-) предметов.

 Действий и состояний: передвигаться с помощью транспорта (амаксофобия). И просто ходить (базилофобия), стоять (стазибазифобия), говорить (лалофобия), дрожать (тремофобия). А некоторые испытывают необъяснимый страх перед любой работой (эргазиофобия)...

 И еще: пыли (аматофобия), воображаемых дефектов внешности (дисморфофобия), новых вещей и идей (кайнотофобия), иностранных языков (ксеноглоссофобия), грязи (мизофобия), нового, неопределенного слова или имени (неофобия), символов, числа 13, звуков (фонофобия), знания (эпистемофобия). И наконец, боятся всего, в том числе и страха (панофобия).

 Нельзя оставить без внимания и исторический аспект возникновения некоторых фобий. Так, страх поездок на общественном транспорте мог развиться только с появлением этого самого общественного транспорта.

История о руководящем работнике

 ЖИЛ да был руководящий работник. И все шло хорошо, но вдруг с ним случилось несколько приступов паники – сначала в автомобиле, затем – в лифте. И в течение короткого времени это перевернуло всю его жизнь. Начальник стал просыпаться в 4.30 утра, чтобы к 7 утра пешком дойти до своего места работы. Затем в течение 2 часов, преодолевая проявления сердечной недостаточности, он пешком по пожарной лестнице поднимался на этаж, где находился его рабочий кабинет. А потом еще стал перекладывать на своих заместителей ответственность по проведению совещаний и различных согласований.

 Но – страх никуда не уходил…Никто точно не знает, каким образом возникает этот синдром. Это какая-то стойкая и неблагоприятная перемена в мозговой химии, которую врачи пытаются смягчить с помощью лекарств.

Что такое социальная фобия?

 ПОСЛЕДНИЕ несколько лет социальная фобия из золушки, заболевания, которым пренебрегали, превратилась в общепризнанное тревожное расстройство, широко распространенное и приводящее к нарушению трудоспособности.

 И тут важно не спутать заболевание с обычной робостью.

 Социальная фобия выбивает из жизненной колеи ничуть не меньше, чем панические атаки или депрессия. Больные склонны к самоубийству, пьют, злоупотребляют транквилизаторами. Все для того, чтобы уменьшить чувство тревоги. Особенно тяжело приходится школьникам. Ведь школа как таковая — пример сугубо социальной ситуации. Обследование детей, отказывающихся посещать школу, показывает, что не менее трети из них страдают социальной фобией.

Лечим, лечим, лечим…

 К СОЖАЛЕНИЮ, лишь около 25% страдающих социальной фобией получают в настоящее время хоть какое-нибудь лечение, а терапию с доказанной эффективностью получают еще меньшее число больных.

 Дело в том, что сами больные в большинстве своем никогда не слышали о таком заболевании. Они могут считать свои симптомы проявлением крайней робости или неудачными чертами характера, но никак не болезнью. В настоящее время существует ряд лекарственных препаратов, таких как антидепрессанты и транквилизаторы различных классов, совместное применение которых при постоянном наблюдении врача в сочетании с психотерапией способно привести к значительному улучшению.

Аргумент психолога Сергея Степанова:

 ФОБИЯМИ страдают не только кисейные барышни. Например, известно, что Петр Великий, прославивший себя на полях многих сражений, в обыденной жизни панически боялся мышей.

 Но! Боящийся высоты не полезет на чертово колесо, боящийся глубины может плескаться на мелководье. Только и всего!

 А остальным вполне достаточно мудрого совета, который дал американ­ский мыслитель Ральф Эмерсон: «Делай то, чего боишься, и страх неминуемо умрет».

 

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