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Загадки «цветущего возраста»

Чем опасны «глазки картофеля»

№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Загадки «цветущего возраста»

 Так называют эндометриоз, причина которого до конца не ясна исследователям. Да и само течение болезни, когда клетки эндометрия, физиологически ежемесячно отторгаемые из полости матки, выходят со своего природного места и начинают «путешествовать» по телу, тоже вызывает много недоуменных вопросов. О современных подходах к диагностике и лечению этого заболевания нашему корреспонденту рассказала замдиректора по науке Научного центра акушерства, гинекологии и перинаталогии Росмедтехнологий, академик РАМН, д.м.н., профессор Лейла Адамян.

 – КОГДА женщины болеют эндометриозом?

 – В основном в детородном возрасте, но неверно думать, что заболевание не может настигнуть женщин в другие годы, например в период менопаузы. Научно доказано: очаги эндометриоза способны существовать совершенно автономно от всего организма, потому что синтез эстрогена идет непосредственно в них. С этим связаны случаи развития эндометриоза даже после удаления яичников, когда в организме, казалось бы, не вырабатываются эстрогены, стимулирующие разрастание эндометрия. То же может наблюдаться у девочек до начала менструального цикла, если у них есть к этому генетическая предрасположенность. Могут также сказаться нарушения эмбриогенеза, когда на зародышевом этапе кусочки ткани, из которых развиваются детородные органы, попадают в те места тела, которые для них не предназначены, что в будущем определяет здесь рост эндометриоза.

 – Каковы признаки болезни?

 – В первую очередь это нерегулярные и обильные менст­руальные кровотечения. Но это при тяжелых формах болезни, которая может протекать в самых разных вариантах. Например, если очаги эндометриоза прорастают глубоко в тазовой области, они затрагивают находящиеся здесь в большом количестве нервные окончания, и женщина конечно же чувствует боль. При этом могут возникать спаечные процессы с нарушением кровообращения и функций расположенных по соседству органов – яичников, мочевого пузыря, мочеточников. В таких случаях боли могут отдавать в спину, прямую кишку, промежность, мочевой пузырь. Возможны нарушения мочеиспускания, потери мочи.

 – Лечение – это обязательно операция?

 – Да, поскольку мы не знаем пусковых механизмов развития болезни, то консервативный способ лечения далеко не всегда дает эффект и потому рассматривается как временный. Все видимые очаги клеточных разрастаний должны быть удалены хирургическим путем, ибо даже маленькие оставшиеся субстраты, синтезирующие эстрогены, в любое время могут вновь активизироваться. Их уничтожают с помощью лазера или элект­рокоагулирующих инструментов по технологии той же лапароскопии. Сегодня этот метод настолько универсален, что позволяет выполнять в области таза операцию любого объема, вплоть до удаления матки.

 – А что собой представляют очаги эндометриоза?

 – Чаще всего это бывают образования наподобие глазков у картофеля, но нередко картина может иметь другой визуальный характер. Очень обидно, если врач не знает этого и не обращает внимания, к примеру, на белесые пятна или рубцы на брюшине, мимо которых квалифицированный специалист не пройдет. Поэтому в лечении эндометриоза, как никакой другой болезни, искусство хирурга чрезвычайно много значит.

 А случаются еще совершенно нетипичные формы экстрагенитального эндометриоза, при котором клетки эндометрия локализируются в легких или, скажем, в глазу. Тогда во время менструации у женщины может появиться кровохарканье, а из глаз пойдут кровавые слезы. В этих случаях частички эндометрия обнаруживаются в мокроте и слезной жидкости. Понятно, что у таких пациенток хирургическое удаление очагов эндометриоза невозможно, и нам приходится ограничиваться гормональной терапией. Разумеется, здесь применяются уже не мягкие контрацептивные средства, а достаточно мощные препараты, позволяющие на какой-то период выключать функцию яичников, добиваясь этим хотя бы временного улучшения.

 – Ну а разве не лучше использовать естественное выключение эстрогенной активности – вынашивание ребенка и кормление его грудью?

 – Разумеется, это прекрасная попытка предупредить активное развитие болезни. Ведь состояние беременности имитирует применение гормонального лечения, и девять месяцев с последующим грудным вскармливанием – это хороший срок для терапии. Поэтому мы всегда рекомендуем женщинам по возможности выполнить свое природное предназначение. Тем более что возраст до сорока лет и даже старше при современных методах родовспоможения не является пределом.

 

Беседовала
Валентина ЕФИМОВА

 

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