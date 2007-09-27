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Сердце в заплатах

или Что наука может противопоставить этому опасному для жизни факту

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Роман ГРИГОРЬЕВ, научный обозреватель ]

Сердце в заплатах

Не так давно мир облетела странная весть. В Польше, некогда самой раскрепощенной по части секса стране в соцлагере, произошло невероятное. Число поляков, занимающихся сексом, уменьшилось на целых 10%! Более того, как показали те же исследования, 80% опрошенных визит в спальню назвали «неприятной обязанностью».

 Это, конечно, удивило многих, но только не российских специалистов. Знаете почему? Да потому, что у нас в стране сексопатологи фиксируют аналогичную картину. Причем причины те же. Медики ссылаются на рынок, конкуренцию, из-за которой люди теперь трудятся с надрывом, допоздна засиживаясь в своих офисах, магазинах, на производстве. И в результате - массовые стрессы, нервные срывы и большие проблемы со здоровьем.

 Ведь секс - отнюдь не только удовольствие, а и глубокий отдых, возвращающий человека в уравновешенное, трудоспособное состояние. Но и это не все. Есть такое понятие «мужской климакс». В  этот период на мужчин, как и на женщин, тоже обрушивается шквал болезней. Организм зачастую начинает просто рассыпаться на глазах, а значит, к человеку преждевременно приходит старость. Не зря же сексуально активные мужчины живут дольше.

 И это никакая не «страшилка», а реальный медицинский факт. Однако науке сегодня, к счастью, есть что противопоставить такой беде. Дальше я расскажу вам об этом.

Доноры для партийной элиты

 КОГДА в 1924 г. умер Ленин, перед партийной элитой страны встало множество различных проблем. Но, пожалуй, лишь одна из них, носившая сугубо интимный характер, объединила интересы всех нещадно боровшихся друг с другом наследников вождя. Ведь он ушел из жизни очень рано. В  неполных 54 года! И это заставило партноменклатуру всерьез задуматься об искусственном омоложении ответственных сотрудников ЦК и Совнаркома.

 Элита тех времен умела не только рассуждать, но и быстро действовать. Уже через год для борьбы со старостью Институт органопрепаратов был реорганизован в Институт экспериментальной эндокринологии. Там и начались первые отечественные эксперименты по омоложению человека. Вскоре было сделано почти три десятка операций больным, страдающим преждевременной старостью и мужским климактерием. Пациентам пересаживали половые железы, взятые у молодых людей, погибших от несчастных случаев. В подавляющем большинстве результаты операций оправдали надежды.

 Столь же стремительно новшество стали продвигать в практическое здравоохранение. За дело взялся заведующий отделением Боткинской больницы, виртуозный хирург широкого профиля Владимир Розанов. Какое-то время он был личным врачом Ленина, оперировал Сталина, и, когда из Кремля стали доходить слухи о новаторских экспериментах по омоложению, Владимир Николаевич переключился на хирургическое лечение болезней почек и эндокринной системы. Поговаривают, что Розанов и послужил прообразом булгаковского профессора Преображенского из повести «Собачье сердце».

 Но у него был свой взгляд на проблему. Известно, что в том же 1925-м он уведомил Сталина о необходимости предоставить ему хотя бы двух здоровых горилл или шимпанзе для пересадки их половых желез людям. Чуть позже он попросил уже 50 обезьян «для экспериментов и трансплантации желез внутренней секреции».

 Любопытно, что через десятки лет, когда началась перестройка и стали перетряхивать «грязное белье» элиты тех времен, все это назвали бредом тоталитарного режима и авантюрой кремлевских врачей. Зря! Это неправда. Розанов и его коллеги были всего лишь последователями французских медиков. Именно на их успехи и ориентировались руководители советского государства, поручив нашим врачам внедрить в здравоохранение страны методы искусственного омоложения.

Доктор-эректор

 В ПАРИЖЕ тогда эти работы возглавлял человек необычной судьбы, француз русского происхождения Сергей Воронов. Из России во Францию он перебрался в 18 лет, и в 1893 г. окончил медицинский факультет Сорбонны. Потом был лейб-медиком правителя Египта. Там молодой доктор и задумался о пересадке половых желез.

 К этому его подтолкнули наблюдения за евнухами. Их кастрировали в возрасте от 6 до 7 лет, т.е. задолго до полного развития тела. Воронов подметил, что внутренняя секреция половых желез сильно влияет не только на строение человека, в частности, на процесс ожирения, но и прямо сказывается на способностях мышления и запоминания. Евнухам с трудом давались даже стихи из Корана. Рассуждая о евнухах, Воронов подчеркивал:

 - Они преждевременно старятся, у них рано появляется старческое помутнение глаз, быстрее седеют волосы, и, вообще, они редко доживают до старости.

 Французский доктор очень точно подметил главное. Те же негативные явления, которые у евнухов вызваны искусственно, наблюдаются и у обычных людей, но тогда, когда они пребывают уже в преклонном возрасте.

 Из Египта во Францию Воронов вернулся с твердой уверенностью в том, что жизненные силы дряхлеющего организма можно стимулировать путем трансплантации семенных желез, взятых у донора. Предпочтение врач отдал обезьянам, считая, что их органы более жизнестойки и не обременены дурной наследственностью.

 В короткий срок парижский врач прооперировал 236 пациентов в возрасте от 55 до 70 лет. И, по его словам, в 90 случаях из 100 получил положительные результаты! Воронов стал активно оперировать страдающих половой слабостью мужчин и женщин, среди которых было немало пациентов и из правительства, и из высшего света. Успех вскружил голову хирургу.

 Но прошло два-три года, и оппоненты заговорили о недостатках метода знаменитого доктора. Сексуальная эффективность у пациентов со временем угасала, а в некоторых случаях продолжительность их жизни оказывалась невелика. И верно. Вначале бурная «река» здоровья и сексуальной активности нередко потихоньку мелела, а потом и исчезала вовсе. Будто высыхал источник чего-то чрезвычайно важного, дающего нам и сексуальность, и высокую работоспособность, и душевное равновесие. И в конечном счете - долголетие.

Мужское средство с дамским именем

 А В ЭТО время другие исследователи уже приступили к поиску того самого загадочного вещества, без которого у человека угасает половое влечение. Чтобы понять его суть и научиться его синтезировать, ученым потребовалось почти два десятилетия! Но игра стоила свеч. Исследователи получили Нобелевскую премию. Любопытно, среди них был швейцарский химик-органик Леопольд Ружичка, позже избранный иностранным членом Академии наук СССР.

 Так, собственно, и открыли тестостерон, который в организме мужчины вырабатывается семенниками. Его недаром называют королем гормонов и гормоном королей. Ведь он отвечает за приведение «в действие» главного мужского органа. Это, образно говоря, горючее, которое разжигает огонь любви в период полового созревания и поддерживает его в течение всей жизни. А  вот когда уровень тестостерона у человека снижается, тут и происходят все беды. Мужчина оказывается за бортом секса, недомогает, а потом неизбежно начинает сворачивать свою деловую карьеру - силы уже не те!

 Из-за нервных стрессов, хронического переутомления, скверной экологии сейчас такое происходит почти у трети мужчин старше 30 лет. Медики фиксируют у них отнюдь не только возрастной, а явно преждевременный дефицит тестостерона. И здесь самое время вспомнить про евнухов: чтобы лишить молодого человека силы и энергии, его достаточно кастрировать. На языке современной медицины это как раз и означает  - создать в организме дефицит тестостерона. Вот какая, оказывается, тут кроется трагедия.

 Как ее предотвратить? В наше время вместо яичек обезьян в ход пошли синтетические гормональные препараты. Но, к счастью, у медиков есть и другой подход. Чтобы исправить положение, достаточно помочь организму самому в необходимых объемах производить тестостерон, рассудили ученые. Для этого ему надо только дать побольше «строительного материала». Такого, например, как фитостерон. Это растительный гормон. Он имеется в грецких орехах, в шоколаде. Но его там слишком мало, чтобы надежно уберечь мужчину от «климакса»! Зато достаточное количест­во ключевого с точки зрения мужской потенции фитостерона находится в новом препарате «Виардо», созданном россий­скими учеными. Запомните или запишите это название.

Что дает дружба с «Виардо»?

 ВЫСОКАЯ действенность этой биологически активной добавки обусловлена тем, что природные компоненты «Виардо» помогают решать мужские проблемы естественным путем. Организм сам повышает выработку тестостерона, который человеку в данный момент необходим. Ведь кроме растительного фитостерона в препарате содержатся витамины Е, А, Д, В5, а также ненасыщенные жирные кислоты. Есть в «Виардо» в огромных количествах и очень важные для потенции минеральные вещества - цинк и селен.

 Уже через месяц приема «Виардо» - по 2 капсулы трижды в день - уровень тестостерона достоверно повышается. Благодаря чему, собственно, и возрастают сексуальные возможности мужчин. «Виардо» как бы открывает мужчине второе дыхание, прибавляет активности, а климакс и немощная старость скрываются за далеким горизонтом.

 А теперь два совета женам и, вообще, женщинам:

 Во-первых, не упускайте своих мужей! Как можно скорее возьмите на вооружение это простое средство, не дожидайтесь, пока мужа начнет подкармливать «Виардо» какая-нибудь другая дама. Ведь если у мужчины дома с сексом все хорошо, он вряд ли начнет обманывать семью - искать приключений на стороне.

 Во-вторых, поразительно, но у женщин в организме тоже синтезируется тестостерон. И  благодаря этому представительницы слабого пола испытывают половое влечение. Западные исследователи провели важный эксперимент. Женщинам с пониженным сексуальным влечением они давали искусственный тестостерон. Через 24 недели дамы просто переменились - у них резко (на 56%) повысилось половое желание. Улучшилось и качество секса. Женщины стали получить от него больше удовольствия, ярче стал оргазм, чаще наступало возбуждение.

 Так что, представительницам прекрасного пола тоже есть над чем задуматься.

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