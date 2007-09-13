Пусть слон работает, он большой…

Мы продолжаем публикацию фрагментов исследования Кирилла Клерона «Тотальная психотерапия бытия». Их можно обсудить на сайте автора www.kleron.ru.

ДАРВИНИЗМ сейчас подвергается частым нападкам. Мол, и доказательств нет, и глупые кривляки-обезьяны нам в родственники не годятся. Но, судя по температуре тела и соответствию внутренних органов (да и поведению), наши ближайшие родственники все-таки свиньи. Потому-то некоторые впечатлительные народы их в пищу не употребляют. Но не истинность дарвинизма меня волнует, а тезис материализма "труд сделал из обезь­яны человека". Здесь явная логическая ошибка: если труд, то уже не обезьяна. Зато практически безошибочен встречный вывод: труд человека и погубит.

В локальном плане каждый конкретный работающий индивид испытывает многочисленные неврозы и стрессы, связанные с процессом труда, – от ранних подъемов и переполненного транспорта до прессинга руководства, страха увольнения, интриг карьеристов. И ощущения, что тратишь огромную часть жизни не пойми на что.

Без труда не вытащишь и рыбку. Делу время – потехе час. Сделал дело – гуляй смело. Я не знаю, когда именно произошло столь странное деление жизни на дело и отдых, на работу и удовольствие. Возможно, когда требовалось обеспечить себе и потомст­ву еду и кров. Но современный человек давно ставит задачи, отличные от простого пропитания: поменять модель авто на более престижную, увеличить размер экрана телевизора... Производители давно поняли: не надо выпускать приборы, работающие 10–20 лет. Надо рекламировать новые.

Ушли рабство, трудодни, статья за тунеядство. И вот уже «свободный» человек разделил свою неделю на пять дней работы (сравни с раб) и два дня отдыха, свой год на 11 месяцев службы и месяц на море, лучшие десятилетия жизни на труд (сравни с трудный)… Многие искренне стремятся скорее на пенсию – тогда мол, и отдохнем на всю катушку.

Работа вне своего удовольствия и основных потребностей, работа на накопление никогда не относилась к разряду добродетелей. Еще в Древней Греции это считалось просто неприличным!

Присев на иглу работы, производст­ва, накопления, мы не умеем ни отдыхать, ни тратить заработанное. Не умеем наслаждаться результатами своего труда. В праздничные и выходные дни многие испытывают тревогу и беспокойст­во, не зная, чем себя занять.

Трудоголик звучит почти что по­хвалой, но это та же наркомания. Фактически это перенос ответственности за получение удовлетворения и удовольст­вия от жизни на следующие поколения. Предательство себя, за которое приходится постоянно расплачиваться. Причем куда дороже тех денег, которые приносит работа.