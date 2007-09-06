Обаяние против инфаркта

Это вызывает удивление. Ведь сердечно-сосудистые заболевания в основном начинают одолевать женщин уже в старшем возрасте, когда прекращается выделение эстрогенов, предохраняющих организм женщин от коронарной болезни и остеопороза.



В чем же кроются причины ранних женских инфарктов? Об этом рассказывает врач-кардиолог, к.м.н. Александр Королев.

Эстрогены подавляются?



ИНФАРКТЫ стали происходить преимущественно у жительниц крупных городов. Именно они более всего подвержены стрессам, постоянным интеллектуальным и психологическим нагрузкам при недостатке физической активности. Не случайно инфаркт настигает чаще всего женщин очень волевых и энергичных, которые несут бремя серьезных, «мужских» обязанностей и подсознательно приобретают черты «мужского» характера. Можно нарисовать типичный порт­рет такой женщины. Будучи главой фирмы – «бизнес-вумен», она умело и достаточно жестко руководит коллективом, продуцирует перспективные идеи, прекрасно водит машину. Доминирующая мужская линия поведения таких женщин попросту подавляет положительное влияние эстрогенов, свойственное их ровесницам, которые выполняют свою традиционную функцию – рожают и воспитывают детей, служат хранительницами домашнего очага.



Когда начинать профилактику



В ТО ЖЕ время ситуация вовсе не фатальна. Причем в России наиболее важно контролировать артериальную гипертонию, которая распространена шире, чем в других странах, – такова наша национальная особенность. В сочетании с курением (а Россия, к сожалению, здесь тоже «впереди планеты всей») артериальная гипертония образует своеобразную «гремучую смесь», сильнейший фактор риска коронарных болезней. Есть целые семьи, склонные к патологическому повышению давления. Как, впрочем, и к атеросклеротическим заболеваниям. В таких семьях, как правило, один или оба родителя, братья или сестры ушли из жизни в возрасте до 55 лет по причине сердечно-сосудистой недостаточности, инфарктов или инсультов. Потому начинать профилактику этих болезней надо не в пожилом возрасте, а в самом молодом и цветущем.

Конечно, изменить пол, возраст и семейную предрасположенность мы не в силах. Но они и не определяют развитие болезни – здесь главную роль играет сочетание различных факторов. И самые вредные из них могут быть устранены самим человеком. В первую очередь имеется в виду отказ от курения и жирной пищи, к которой мы в отличие от других народов генетически не привыкли. Сегодняшнее питание россиян «склеротично».



Плюс фитнес



ДЛЯ снижения факторов риска достаточно заниматься 30 минут 3 раза в неделю. Очень полезны любые игры и тренировки на свежем воздухе, плавание, езда на велосипеде, зимой – ходьба на лыжах или обычная ходьба, легкий бег трусцой или работа на дачном участке. Для тренировки сердечно-сосудистой системы нужны не статические, а динамические упражнения, которые позволяют ритмично нагружать и расслаблять аппарат кровообращения. Еще очень важно не передозировать тренировки — сильные физические нагрузки приводят к повышению уровня жиров крови, так же как и жирная пища. В странах Европы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин (а также остеопороза) почти половина представительниц прекрасного пола уже после 45 лет начинает применять гормонозаместительную терапию. У нас пока отношение к этим препаратам неоднозначное – их назначают в основном по жизненным показаниям, а не для профилактики. Возможно, это и правильно. Но тогда надо стараться усилить влияние природных эстрогенов. Если еще сюда добавить извечно женские качест­ва – спокойствие, терпимость и доброжелательность, то есть умение противостоять стрессам, то можно быть уверенными, что возрастет не только природное обаяние каждой женщины, но и потенциал ее здоровья.