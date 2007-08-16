Трубные гласы в спальне

– Доктор, я так храплю! Что посоветуете?

– Спите в другой комнате.

ИРОНИЧНЫЙ совет подходит владельцам особняков. А что делать нам, простым смертным? И кроме этого «трубы» могут быть опасными для самого храпящего! Самое неприятное – то, что в некоторых случаях храп приводит к чреватой роковыми последствиями внезапной остановке дыхания. По-научному это называется синдромом обструктивного апноэ. Риск его особенно возрастает на фоне гипертонии, ишемической болезни сердца, стенокардии, предрасположенности к инсульту или инфаркту. Поэтому людям с такими болезнями храп нужно лечить только с помощью специалистов, которые подбирают лечение в зависимости от причины.

По мнению д. м. н., профессора Московского сомнологического центра Г. Коврова, в самых простых случаях, когда храп появляется лишь в положении на спине (тогда западает язык и появляется характерный вибрирующий звук), надо выработать условный рефлекс, побуждающий человека перевернуться.

Спецусловия



ДЛЯ ЭТОГО можно пришить кармашек на ночную пижаму или сорочку и положить туда мячик для большого тенниса. При переворачивании на спину мячик будет давить, что заставит человека поменять положение тела.

Еще один простой способ избежать западания языка и мягкого неба – обеспечить возвышенное положение изголовья. Это способствует лучшему оттоку жидкости в организме и уменьшает отечность слизистой на уровне носа и глотки.

Тонизировать глоточную мускулатуру можно и с помощью капель для полоскания горла: 5–10 капель эфирного масла мяты, лаванды, мелиссы на полстакана теплой воды. Разумеется, следует заняться лечением хронических заболеваний носо­глотки у отоларинголога. Если существует заложенность носа, не связанная с насморком, полипами или аденоидами, сначала надо попытаться просто увлажнить сухой воздух спальни. Если эта мера не поможет – стоит посетить аллерголога, который установит, какое вещество вызывает отек слизистой носа.



Спецприспособления



ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ правильного дыхания используют специальные наклейки на крылья носа. Для усиления тонуса неба и предотвращения его вибрации – приспособления, напоминающее детскую соску. Но специалисты не советуют их использовать. Они мешают нормальному сну не меньше, чем синдром апноэ. Есть менее раздражающие устройства из термолабильного материала, но установить их может только врач в условиях медицинского учреждения. Некоторые ощущают положительный эффект от процедур электромиостимуляции, при которой электроды прикладываются снаружи к шее под челюстью и внутрь, к мягкому небу. Но самым эффективным среди нехирургических методов признана СРАР-терапия (аббревиатура от английского выражения «постоянное положительное давление в дыхательных путях»). С помощью специального аппарата – компрессора, подающего воздух под определенным давлением, дыхательные пути просто «раздувают» через гибкую трубку и герметичную носовую маску. Синдром апноэ после этого уходит сразу же. Но у замечательного аппарата есть маленький недостаток – он достаточно дорог. Так что, судя по всему, поиск более простых методов, заставляющих замолчать «трубы» в спальне, будет продолжаться.



Спецупражнения



МЕДИКИ рекомендуют упражнения для укрепления мышц неба, языка и челюстей. Если храп не вызван заболеваниями бронхов и не связан с апноэ, то такая гимнастика, выполняемая 2–3 раза в течение дня и 1 раз перед сном, даст положительный эффект. Оптимально каждое движение выполнять по 30–40 раз, но начинать можно с 10–15.

Советует специалист

1. Максимально выдвигайте язык, пытаясь достать им нос, щеки и подбородок, удерживая его в каждом положении в течение 1–2 секунд.

2. Вращайте языком во рту в одну и затем – в другую сторону.

3. Приоткрыв рот, совершайте круговые движения нижней челюстью по часовой стрелке, затем – в обратную сторону.

4. Сожмите подбородок снизу ладонями и, усиливая давление, старайтесь открыть рот.

5. Наденьте на деревянную или пластиковую палочку кусок резиновой трубки (чтобы не повредить зубы) и сильно зажмите во рту так, чтобы коренные зубы плотно ее прикусывали. Сжимайте в течение нескольких секунд.

6. Сидя перед зеркалом, пропойте звук, средний между «и» и «ы» (небо и язык при этом должны подняться вверх с напряжением).

7. Плашмя прижмите язык ко дну ротовой полости, для конт­роля положите на подбородок два пальца. При этом диафрагма рта, расположенная между челюстями, опустится вниз, небо сократится и поднимется.