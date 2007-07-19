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Защита или украшение?

Наши глаза – под прицелом солнца

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Ирина Савченко ]

Защита или украшение?

 Как не ошибиться в выборе солнцезащитных очков? Что означают цифры и буквы на их дужках? На эти вопросы отвечает  врач-офтальмолог Наталья Чудинова.

 ДОКАЗАНО, что жест­кое ультрафиолетовое облучение способно по­вреждать не только кожу, но и светочувствительную ткань зрительного аппарата. Поэтому в жаркие летние дни вредно находиться без очков не только на пляже или на даче, но и просто ходить по улице. С другой стороны, нельзя постоянно пользоваться без надобности темными очками – эта мода приводит к тому, что развивается фотофобия. Поэтому очень важно правильно подбирать и по надобности носить солнцезащитные очки.

Зачем они вам?

 ДЛЯ начала следует определиться, зачем они нужны вам. Если как стильный аксессуар, то ограничьтесь косметическими очками, входящими в перечень стандартных групп как Cosmetic Lens. Они могут быть очень дорогими, но никак не защищать от солнечных лучей. Обеспечение защиты против ультрафиолета начинается с General – линз, которые наиболее приемлемы для нашей средней полосы. Если же вы выезжаете на юг или в высокогорье, где, помимо ультрафиолетовых, в спектре присутствуют опасные для сетчатки синие лучи, отражающиеся от снега и воды, то ищите очки высокой степени защиты – High UV-prevension. Они должны быть достаточно большими, чтобы оберегать не только зрачок, но и кожу вокруг глаз.

Где записана информация?

 ЕСЛИ вы покупаете очки на рынке или у торговца в метро, вряд ли вы найдете ее. А вот в любом уважающем себя салоне оптики к товару прилагается либо паспорт с необходимыми данными, либо нужные сведения приводятся на дужке или на лейбле очков. Там обязательно должны быть цифры, указывающие, какие волны солнечного спектра задерживаются линзами.

 Можно руководствоваться и национальными стандартами, гарантирующими обеспечение спектральных требований. Правда, российские стандарты, утверждавшиеся в глубоко советские времена, безнадежно устарели. Поэтому лучше ориентироваться на требования других стран, выписав обозначения, принятые для их стандартов.

 В частности, у Великобритании это BS 2742, у Германии DIN 58217, США ANSI Z80 и Австралии – AS 1067. О том, что очки сделаны именно там, свидетельствует название фирмы на внутренней стороне дужки. На этикетке товара должны быть указаны полный адрес и телефон производителя.

 А вот если вам предлагают «фирменные очки» с маркировкой «made in…» USA, Canada или Great Britain, то проходите смело – очки с такой информацией делаются если не в Италии или Турции, то уж точно в Китае или в Малайзии.

Про цвет

 ПРОЗРАЧНОСТЬ линз не имеет значения: стекла могут быть почти прозрачными, но при этом не пропускать никакого ультрафио­летового излучения. По визуальной оценке на просвет хорошие линзы имеют нейтральный, коричневый и зеленовато-бурый оттенки, но никогда не голубоватый или фиолетовый, которые пропускают синие лучи и искажают цвета светофора. Вреден и черный цвет, утомляющий глаза. Вообще чем солиднее фирма-производитель, тем меньше она меняет естественный цвет, ибо это рассеивает внимание человека. Не так давно офтальмологи хватались за головы, когда в моде был насыщенный желтый цвет, который перевозбуждает сетчатку глаза и приводит к так называемому оптическому стрессу. Розовые и оранжевые оттенки, к слову, тоже не полезны для нервной системы, зато зеленые, напротив, успокаивают нервы и снижают давление.

 К классу качественных очков относятся «хамелеоны», или очки с фотохромными линзами, меняющие степень пропускания света в зависимости от освещенности, а также очки с поляризованными линзами, которые кроме заслона ультрафиолету нейтрализуют блики на воде, снегу или на мокрой дороге. Они очень удобны для водителей. Кстати, для автомобилистов выпускаются и градуированные очки-«маска» – у них затемнена только верхняя часть линзы, что защищает глаза от верхнего света фар и позволяет видеть приборную панель.

Только стекло

 ВАЖЕН также материал, из которого изготовлены линзы. Это должно быть стекло, а не пластик, пропускающий ультрафиолет. Правда, сейчас стали выпускать усовершенствованные пластиковые очки со специальными добавками, задерживающими УФО, поэтому, чтобы не ошибиться, надо покупать очки в магазинах, оснащенных спектрофотометром или специальным тестером, которые помогают определить, пропускают линзы ультрафиолет или нет.

 Выбрав приемлемую модель, многократно ее примерьте. Знайте, что зрачок должен располагаться точно по центру стекла. Но вообще во всем сказанном руководствуйтесь еще и собственной интуицией. Кстати, надежные, качественные и безопасные для глаз солнцезащитные очки стоят от 50 долларов.

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