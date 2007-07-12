По тому, как выглядит кожа человека, можно судить о его здоровье. Здесь имеет значение, каков цвет кожи, сухая она или жирная, расширены ли ее поры, а самое главное – есть ли на ней угри, высыпания, пигментные пятна или различные опухолевидные образования и в каких местах они расположены. Можно ли бороться с этим явлением, рассказывает врач-дерматолог, к.м.н. Людмила ГОРЯЙНОВА.

У НЕКОТОРЫХ женщин на лице и на спине появляются коричневые пигментные пятна. На коже лица они возникают из-за сбоев в обмене веществ в период беременности. В других случаях появление таких пятен, подобных разрастающимся веснушкам, преимущественно на коже лица и спины, говорит о нарушениях в работе органов пищеварения и печени. Не случайно такие дефекты пигментации называют еще «печеночными» пятнами.

Изменения на коже могут возникать и в молодом возрасте, если кожа постоянно подвергается воздействию вредных факторов среды – ветра, мороза и особенно ультрафиолетового излучения.

Витамины начинают и выигрывают

ЖЕСТКОЕ солнечное излучение способно вызвать воспалительные процессы, доброкачественные и злокачественные опухоли и другие тяжелые заболевания. В то же время долгое время считалось, что менее жесткий ультрафиолет, наоборот, полезен, потому что он способствует синтезу витаминов А, Д и в целом повышает иммунитет. Даже врачи полагали, что от воздействия солнечного облучения человека предохраняет естественная система защиты – пигмент меланин, вырабатываемый особыми клетками кожи. Но он работает лишь в том случае, если мы загораем немного. При длительном же пребывании под солнцем, как и при жестком излучении, в клетках образуются свободные радикалы. Это приводит не только к раннему увяданию кожи, но и развитию различных заболеваний.

Сейчас период отпусков, и многие отправляются загорать в Турцию, Эмираты, Египет и на другие известные курорты. Хочется напомнить об элементарных правилах приема солнечных ванн.

Бронзовые тела вовсе не являются символом здоровья. В некоторых странах, например в Австралии, даже запретили снимать фотомоделей с загорелыми телами. Не советую всем с упорством подставлять солнцу ничем не защищенную кожу и часами лежать на пляже. Загорать без применения специальных защищающих средств нельзя ни при каких обстоятельствах!

Про косметику

ПРЕБЫВАТЬ под лучами ультрафиолета нужно только с применением солнцезащитной косметики, действие которой направлено на уменьшение числа фотонов, достигающих глубоких слоев кожи. Но даже и с солнцезащитным кремом находиться под открытыми лучами можно лишь в утренние и вечерние часы, когда излучение не такое жесткое, как в полдень. Если у вас есть хронические заболевания, прежде всего гормонозависимые, такие как миома, мастопатия, вам вообще не следует загорать, тем более в странах с жестким ультрафиолетовым излучением. Лето в таком случае лучше провести в своем регионе, а к морю отправиться осенью или даже зимой – на курортах можно плавать в бассейнах с морской водой.

Диета против солнца

ПОСКОЛЬКУ повреждение кожи происходит с участием свободных радикалов, то в защите ее большую роль играют антиоксиданты, обезвреживающие такие вредные вещества. Это экстракты зеленого чая, виноградных косточек, растения гинкхо билобы, которые часто входят в состав косметических средств, а также свежие овощи и фрукты, содержащие биофлавоноиды, каротины и другие важнейшие антиоксиданты. Их во всем многообразии следует вводить в пищу в летний сезон. Кроме того, необходимо употреблять добавки в виде витаминов и микроэлементов-антиоксидантов А, С, Е, селена и цинка. Важно удовлетворять потребность организма в воде, выпивая не менее двух литров в сутки.