//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

По секрету о женских проблемах

Как избавиться от дискомфорта

№ 27(61) от 05.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

По секрету о женских проблемах

  Многие женщины жалуются на дискомфорт при интимных отношениях, хотя вроде бы и до климакса далеко. Что это за напасть, как с ней бороться? Рассказывает врач-гинеколог Лариса Платонова.

 – КОНЕЧНО, симптомы сухости и зуда слизистой влагалища обычно наблюдаются у женщин в климактерический период или при менопаузе, когда происходит гормональная перестройка организма и возникают различные нейроэндокринные нарушения, проявляющиеся сбоями в работе разных органов и систем. В частности, в этот период у многих женщин может возникать зуд вульвы, в основном усиливающийся в ночное время, при физической нагрузке и перегревании организма. Это следствие нарушения нервных рецепторов вульвы, при котором идет поток патологических импульсов в центральную нерв­ную систему. В более молодом возрасте проявления зуда могут быть следствием эндокринных заболеваний, стрессов, а также элементарной половой инфекции.

 Чтобы выявить истинную причину зуда, который является симптомом грибковых и инфекционных заболеваний, следует первым делом провести серьезные обследования. У женщины берут биопсию, проводят гистологическое и цитологическое исследования и только после этого делают выводы.

Водные процедуры не рекомендуются

 ЕСЛИ инфекции нет, то наружно лечат зуд, протирая вульву оливковым или персиковым маслом (или эмульсией этих масел). Местно применяют мази с анестезином и добавлением эстрогенов, витамина А и новокаина. Водные процедуры при этом не рекомендуются. При воспалительном процессе используют эмульсии, содержащие антибактериальные препараты и эстрогены.

 Если проявления зуда сильные, что сказывается на эмоциональном состоянии женщины, назначают препараты брома, валерианы, пустырника, при необходимости – транквилизаторы, антигистаминные средства, витамины А и С. Показаны иммуномодуляторы для укрепления защитных сил организма, сеансы психотерапии, процедуры физиотерапии (фонофорез гидрокортизона в область вульвы), озонотерапии (обработка пораженных участков специально подготовленной озонокислородной смесью). Хорошие результаты даже у очень пожилых женщин с большой давностью заболевания дает гомеопатия. Подспорьем лечению служит режим питания, в том числе исключение кофе, острых блюд, алкогольных напитков, а также курения.

 Что касается повышенной сухости влагалища, то явление это весьма частое, которое может возникать еще задолго до наступления менопаузы, даже у женщин 45–50 лет и тем более у пожилых пациенток.

 Для устранения сухости слизистых оболочек назначают медикаментозные препараты, оказывающие тормозящее действие на вегетативную нервную систему и снимающие эмоциональную возбудимость, способствующие нормализации изменений внутренней среды организма. В частности, при лечении патологического климакса после препаратов может с успехом применяться гормональная заместительная терапия, специальные свечи. Такие свечи в старшем возрасте рекомендуются женщинам не только для устранения сухости влагалища, но и для ослабления симптомов других урогенитальных расстройств, в том числе недержания мочи.

Рецепт, проверенный временем

 ЕСТЬ и другие средства. Могу привести старый, проверенный временем рецепт. Смесь можно приготовить в домашних условиях, если вам удастся собрать все необходимые компоненты.

  Взять 100 г простерилизованного оливкового или косточкового масла. Для этого пузырек с маслом ставят в посуду с водой, которая кипятится на медленном огне в течение 30–40 минут. После остуживания масло выливают в большую по размеру банку, куда добавляют заранее купленные компоненты: по 1 флакону масляного раствора витаминов А и Е (объемом 20 г), 1 тюбик 0,5%-ной гидрокортизоновой мази (10 г) и по 1 ампуле синтетических женских гормонов – синестрола и прогестерона. Приготовленным составом смазывают слизистую 2 раза в сутки – утром и на ночь.

 Лечение атрофических явлений слизистой нижних половых органов может проводиться также с применением физиотерапии, гомеопатии, иглорефлексотерапии, ароматерапии. Так же, как при зуде вульвы, при повышенной сухости высокий эффект показывает лазерная терапия.

Выбирайте помягче

 ИМЕЙТЕ в виду, что сухость слизистой влагалища может усиливаться после применения жестких щелочных мыл. Поэтому очень серьезно относитесь к выбору моющих средств и туалетной бумаги. Нужно предпочитать мыла с высоким содержанием жиров и пониженной аллергической активностью, без красителей и ароматических веществ и, само собой, без щелочей. Туалетная бумага тоже должна быть без ароматических веществ и красителей. После использования стирального порошка чаще полощите белье, а еще лучше стирайте его обычным хозяйственным мылом. И еще один важный момент: как можно дольше поддерживайте сексуальную жизнь. Это является испытанным средст­вом сохранения здоровья половых органов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Общество

Инопланетный разум оказался слабее земного

Инопланетный разум оказался слабее земного

Что лучше – Сталинская или Нобелевская премия? И что страшнее – взрыв термоядерной бомбы на Новой Земле или подрыв Академии наук изнутри? Обо всём этом рассказал главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову лауреат Нобелевской премии по физике академик РАН Жорес Иванович АЛФЁРОВ.

//live

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не навязывать гражданам своей страны идею «русского мира». Недавно он заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. О сути - Анатолий ВАССЕРМАН...

//Политика

Запад понимает, что вернуть Крым Украине уже невозможно

Запад понимает, что вернуть Крым Украине уже невозможно

Немецкий политик Андреас Маурер рассказал, что на Западе начинают принимать тот факт, что Крымский полуостров стал частью Российской Федерации. По его словам, в Европе уже не относятся серьёзно к заявлениям Киева о возвращении Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Яковенко ждет официальных извинений за клевету

Яковенко ждет официальных извинений за клевету

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет официальных извинений за клевету в его адрес, ранее опубликованную в издании Mail on Sunday (воскресный выпуск Daily Mail).

//Армия

"Настоящий убийца": СМИ США оценили российский автомат ШАК-12

"Настоящий убийца": СМИ США оценили российский автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. В публикации, посвященной этому оружию, американский таблоид называет ШАК-12 "настоящим убийцей".

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Евродепутат Мамыкин: один раз я пришёл в Европарламент в разных носках

Евродепутат Мамыкин: один раз я пришёл в Европарламент в разных носках

Евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина можно слушать бесконечно. Интересно. Хотя сегодня журналист Мамыкин все больше говорит на серьезные политические темы. Отправляясь «на интервью» с Андреем, я точно знала, что меньше всего буду задавать «умные политические вопросы»!

//Общество

В Крыму задержан архиепископ ПЦУ

В Крыму задержан архиепископ ПЦУ

"Новая церковь" Украины пожаловалась на задержание "архиепископа" на территории Крымского полуострова. В Киеве утверждают, что 3 марта полиция в Симферополе задержала священнослужителя Климента.

//Метеоновости

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Март для столичного региона считается скорее зимним месяцем. Однако синоптики прогнозируют жителям Москвы и Московской области теплые мартовские праздники, сообщили в Гидрометцентре.

//В мире

Гуаидо пригрозил правительству Венесуэлы "карами" в случае своего ареста

Гуаидо пригрозил правительству Венесуэлы "карами" в случае своего ареста

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуаидо пригрозил правительству страны "карами" в случае своего ареста. Политик накануне подчеркнул, что при таком исходе он не исключает даже восстания.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//В мире

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по поводу угроз министра иностранных дел Украины Павла Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник» для России. Иван Чихаев: заявление Климкина продиктовано бессилием.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Композитор Игорь Крутой признался, что с детства не слышит одним ухом

Композитор Игорь Крутой признался, что с детства не слышит одним ухом

Известный российский композитор Игорь Крутой на днях сделал признание, которое поразило его поклонников. Согласно последней информации, музыкант с самого детства ничего не слышит левым ухом.

//В мире

В сети обсуждают фото Порошенко с пятилитровой бутылью на мероприятии в Одессе

В сети обсуждают фото Порошенко с пятилитровой бутылью на мероприятии в Одессе

В сети обсуждают фото президента Украины Петра Порошенко с пятилитровой бутылью на мероприятии в Одессе. Порошенко принимал участие в заседании Совета регионального развития Одесской области.

//В мире

Минобороны Германии: китайские ракеты могут представлять угрозу для России

Минобороны Германии: китайские ракеты могут представлять угрозу для России

Глава министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в минувшее воскресенье сделала важное заявление. По ее словам, "китайские ракеты" могут представлять серьезную угрозу для Российской Федерации.

//Шоу-бизнес

Продюсер Александр Толмацкий сделал заявление о наследстве покойного Децла

Продюсер Александр Толмацкий сделал заявление о наследстве покойного Децла

Продюсер Александр Толмацкий отреагировал на заявление вдовы своего сына рэпера Децла Юлии. Толмацкий обнародовал свидетельство о рождении своего внука. В графе "отец" не вписано имя Кирилла Толмацкого.

//В мире

В Эстонии на парламентских выборах победила оппозиционная Партия реформ

В Эстонии на парламентских выборах победила оппозиционная Партия реформ

В Эстонии в воскресенье, 3 марта, состоялись парламентские выборы. Победу одержала право-либеральная оппозиционная Партия реформ Эстонии. Партия Каи Каллас получила 34 мандата в парламенте страны.

//В мире

В США в результате торнадо погибли 14 человек

В США в результате торнадо погибли 14 человек

Сегодня стало известно, что в результате торнадо, бушующего в американском штате Алабама, погибли 14 человек. Ранее СМИ сообщали о 10 жертвах стихии, среди которых был восьмилетний ребенок.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп назвал демократов чокнутыми из-за «президентского харассмента»

Трамп назвал демократов чокнутыми из-за «президентского харассмента»

Президент США Дональд Трамп назвал американских демократов чокнутыми. По убеждению Трампа, Демократическая партия сейчас показывает максимальный уровень «харассмента» в отношении президента США.

//В мире

В МИД России заявили, что ситуация с Brexit является катастрофической

В МИД России заявили, что ситуация с Brexit является катастрофической

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация с выходом Великобритании из Европейского союза в настоящий момент является катастрофической.

//Общество

Мужчины 8 марта смогут бесплатно сводить своих дам в музей

Мужчины 8 марта смогут бесплатно сводить своих дам в музей

В международный женский день кавалеры получат прекрасную возможность разнообразить праздник своих дам культурной программой: вход в некоторые столичные музеи будет для женщин бесплатным.

//Спорт

«Спартак» и «Краснодар» не выявили победителя, 1:1

«Спартак» и «Краснодар» не выявили победителя, 1:1

В воскресенье, 3 марта, в Москве, на стадионе «Открытие Арена» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги состоялся матч между «Спартаком» и «Краснодаром»», встречу обслуживал арбитр Кирилл Левников.

//В мире

В Испании СМИ пожалели гитлеровцев и осудили СССР

В Испании СМИ пожалели гитлеровцев и осудили СССР

Автор статьи "Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет" Мануэль Вильяторо пожалел немецких нацистов, воевавших при взятии Берлина. Данный материал опубликован в испанской газете ABC.

//Политика

На Украине мэр города пришел на митинг против самого себя и остался инкогнито

На Украине мэр города пришел на митинг против самого себя и остался инкогнито

Мэр украинского города Олевска Житомирской области Олег Омельчук принял участие в протестной акции против самого себя. Антикоррупционный рейд "Стоп коррупция" прошел 1 марта, передают "Известия".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры