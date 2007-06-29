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«Кармашек» в кишке

Или как избежать «дороги в сторону»

№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]

«Кармашек» в кишке

 Термин «дивертикул» в переводе с латинского звучит почти поэтически: «дорога в сторону». Но само явление, обозначаемое данным термином, то есть «мешковидное выпячивание стенки полого органа», никаких поэтических ощущений, разумеется, не несет, ибо существенно осложняет функцию этого органа. Между тем людей, имеющих, например, дивертикулез кишечника, сегодня очень даже немало. Об этом нам рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Шумаков

 ПОЧЕМУ вдруг в тол­стом кишечнике появляется выпячивание, своеобразный «кармашек»? Еди­ного мнения у специалистов нет. Принято считать, что развитие болезни связано с ослаблением стенок кишки, нарушением координации ее сократительной деятельности и повышением внутреннего давления на отдельных участ­ках, где и происходит выпячивание.

 Другие специалисты рассматривают формирование дивертикулов как результат нарушения иннервации толстой кишки из поясничных сегментов спинного мозга вследствие остеохондроза и спондилоартроза. Дегенеративные изменения позвоночника, происходящие при этих заболеваниях, приводят к нарушениям в анатомически связанных с ним отделах толстой кишки, в том числе к повышению давления в их стенках.

 Несомненно, большую лепту в развитие болезни вносит наше нездоровое питание, прежде всего преобладание в рационе рафинированной и технологически переработанной пищи. Ослабление стенок кишки и, соответственно, развитие заболевания чаще происходит с возрастом.

 В возрастной группе до 30 лет заболеваемость дивертикулезом составляет всего 2%, после 50 она развивается уже у 30–40%, а после 80 лет настигает 60–75% людей!

Неприятное осложнение

 ЧАЩЕ всего выпячивание стенок происходит в сигмовидной кишке, то есть в левой нижней части живота. Если дивертикулез протекает без осложнений, то в этих местах ощущаются боли и дискомфорт. Боли носят сжимающий или распирающий характер и, как правило, после опорожнения кишечника или отхождения газов значительно уменьшаются. Иными словами, метеоризм (газообразование) и запоры являются обычными спутниками дивертикулеза. Впрочем, задержка стула при этом заболевании у некоторых людей может сменяться поносами.

Однако дивертикулез опасен не этими вялотекущими симптомами, а риском осложнения.

 У 10–15% пациентов случается переход этой формы заболевания в воспалительную – дивертикулит, когда происходит выпячивание стенок кишки и окружающие его ткани воспаляются. При этом повышается температура тела и возникает острая боль внизу живота слева, усиливающаяся при надавливании. Если в такой момент не принять экстренных мер и не провести срочное лечение, то может возникнуть прободение стенки кишки, кровотечение и воспаление брюшины с тяжелыми последствиями для жизни больного.

 Поэтому при появлении любой острой боли в животе надо немедленно обращаться к врачу. Только он сможет разобраться в причинах таких симптомов, которые могут возникать при многих острых болезнях пищеварительного тракта. Для уточнения диагноза больному потребуется сделать рентгенограмму, УЗИ органов брюшной полости, сдать биохимические анализы. В зависимости от результатов выбирается метод лечения – оперативный или консервативный.

 Врачебный опыт показывает, что при проведении дезинтоксикационной программы с применением антибиотиков и спазмолитических препаратов, а также соблюдением полного покоя кишки (вплоть до введения питательных веществ, минуя желудочно-кишечный тракт) больному можно радикально помочь без операции. А она, как и всякое хирургическое вмешательст­во, бывает наиболее успешной у пациентов молодого возраста. К тому же в некоторых случаях через несколько лет внутрикишечное давление снова повышается, и дивертикулез может опять возвратиться. Поэтому профилактика заболевания является самым надежным путем сохранения здоровья.

Помогут пищевые волокна

 Чтобы не допустить развития воспалительного процесса и по возможности ослабить проявления дивертикулеза, специалисты советуют регулярно употреблять грубоволокнистую растительную клетчатку и пить достаточное количество жидкости (не менее 1,5–2 л в день). Волокна хорошо всасывают воду, усиливают процесс продвижения пищевого комка и увеличивают объем стула, обеспечивая лучшее удаление отходов. Они «тренируют» тонус кишечной стенки, преду­преждая ее ослабление и защищая этим от дивертикулеза.

 Кофе, кола, крепкий чай воздейст­вуют раздражающе на дивертикулы. Болезнь может обостряться также при употреблении алкоголя, курении. А вот занятия лечебной гимнастикой в сочетании с массажем спины и иглорефлексотерапией чрезвычайно полезны. Специалист по ЛФК может подобрать упражнения, стимулирующие работу кишечника, повышающие тонус тазовых органов, мышц ног, бедер, под­держивающие позвоночник.

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