Ну, никакого удовлетворения!

Качество жизни вроде бы неуклонно повышается, а болячек меньше не становится. И болеем мы все более изощренно. В развитых странах около 10% населения страдают теми или иными расстройствами настроения. Казалось бы, вот пустяк – какое-то настроение! Но не все так просто. Стойкое отсутствие настроения – это, по сути, состояние депрессии. И если каждый десятый в ней пребывает, то ничего хорошего ни для общества, ни для самого индивида в этом нет. Чеховская госпожа Мерчуткина, которая провозглашала, что «…нынче утром кофей пила без всякого удовольствия», вполне могла бы жаловаться на депрессию. Куда же деваются удовлетворение и удовольствие? Об этом рассказывает к.м.н., старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАМН, врач-психиатр Алексей Бурлаков.

I can get no satisfaction!



ВСЯКОЕ удовольствие «съедает» депрессия. Помимо этого резко снижается способность концентрировать внимание на чем-либо, вообще способность к сосредоточенной деятельности. Ухудшается самооценка, появляется неуверенность в себе. Больной начинает обвинять себя в чем-либо, к чему на самом деле непричастен. Будущее видится только в мрачном свете, нарушается сон и снижается аппетит. Или же – как крайнее выражение – появляются мысли о самоубийстве.

Отдельный случай – это так называемые тревожные депрессии, при которых помимо собственно депрессивных состояний и зачастую неопределенной тревоги проявляются различные неприятные ощущения: чувство дрожи в груди или в теле, ощущение сердцебиения, дискомфорт в животе.



Маскировка



ЛЮБАЯ депрессия достаточно трудно диагностируется, а сейчас все больше появляется скрытых, завуалированных, маскированных депрессий (более 2/3 случаев). Например, боль в животе, с которой человек идет к гастроэнтерологу. А на самом деле так дает о себе знать депрессия. Любая депрессия влечет за собой ряд неблагоприятных последствий как медицинского, так и социального порядка. В то же время депрессия ухудшает течение сопутствующего заболевания: повышает риск смерти и повторной госпитализации у больных ишемической болезнью сердца – ИБС, острыми нарушениями мозгового кровообращения, а также у получающих гемодиализ.

При затяжном течении депрессии, как правило, у человека снижается профессиональный стандарт, что влечет за собой смену работы, а то и частичную или даже полную утрату трудоспособности.

Депрессия серьезно влияет на адаптационные возможности человека. Поэтому практически у половины из всех больных существенно нарушается привычный образ жизни.



Как лечить депрессию?



ВЕДУЩЕЕ место в лечении депрессии принадлежит психофармакотерапии с преимущественным использованием антидепрессантов. При этом наряду с медикаментами применяется физио-, фито- и психотерапия с элементами психокоррекции, что существенно повышает эффективность лечения.

Не стоит заниматься самолечением, поскольку назначить грамотную терапию, особенно когда у пациента помимо депрессии имеются и иные заболевания, от которых он также получает лечение, может только квалифицированный специалист. Однако, как показывает практический опыт, из-за отсроченного обращения лишь незначительное число пациентов получают необходимую специализированную помощь. Большинство же больных подвергаются повторным обследованиям (поскольку предпочитают обращаться не напрямую к психиатрам, а к невропатологам или к участковым терапевтам), а лечение становится неадекватным, эклектичным и неэффективным.

Аргумент специалиста

ДЕПРЕССИЯ не любит режим, правильное питание, достаточный сон, закаливание, а также аутогенную тренировку. Однако основным и чуть ли не главным методом профилактики депрессий остается поддерживающая терапия с использованием антидепрессантов. Необходимо продолжать прием препаратов даже тогда, когда, казалось бы, депрессия уже ушла. Ведь минимальная продолжительность лечения – не менее полугода! Депрессия может просто затаиться.