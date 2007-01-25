//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Здоровье

Кто вы: ведущий или ведомый?

Ответьте на вопросы теста, который поможет вам определить, обладаете ли вы лидерскими качествами

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Дмитрий СВИРИДОВ ]

Кто вы: ведущий или ведомый?
1. Вы любите общаться с людьми?
а) Да; б) Нет.
 
2. Для вас важно постоянное одобрение окружающих?
а) Нет; б) Да.
 
3. Открыты ли вы для новых знаний, все время ли стремитесь совершенствоваться?
а) Да; б) Нет.
 
4. Боитесь ли вы выделяться из общей массы?
а) Нет; б) Да.
 
5. Вы способны убеждать людей и заражать их своей уверенностью в правильности ваших решений?
а) Да; б) Нет.
 
6. Всегда ли вы держите данное слово?
а) Да; б) Нет.
 
7. Если вам предстоит какая­нибудь непростая работа, вы не ищете отговорок, а просто делаете ее?
а) Да; б) Нет.
 
8. Вам трудно воспринимать идеи и мысли других?
а) Нет; б) Да.
 
9. Умеете ли вы идти на разумный риск?
а) Да; б) Нет.
 
10. Вы способны взглянуть на ситуацию со стороны?
а) Да; б) Нет.
 
11. Являетесь ли вы генератором идей?
а) Да; б) Нет.
 
12. Всегда ли вы руководствуетесь принципом: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня»?
а) Да; б) Нет.
 
13. Нередко вы бросаете начатое дело, столкнувшись с непредвиденными трудностями?
а) Нет; б) Да.
 
14. Если у вас что­то получилось, считаете ли вы, что удовлетворение от хорошо выполненной работы уже само по себе награда?
а) Да; б) Нет.
 
15. Крепкое ли у вас здоровье?
а) Да; б) Нет.
 
За каждый ответ «а» начислите себе 2 балла, за ответ «б» – 0 баллов. Суммируйте баллы и подведите итоги.
 
0–12 баллов. По натуре вы не лидер. Гораздо легче вам будет достигнуть намеченных целей под чьим­нибудь руковод­ством.
 
14–22 балла. Ваш успех в качестве лидера не так очевиден. Быстро принимать важные решения, нести ответственность за других людей, отстаивать свое мнение с риском нажить недоброжелателей – согласитесь, это нелегкий труд. Ответьте себе честно на вопрос: готовы ли вы к этому? Если без колебаний отвечаете – да, значит, у вас есть шанс реализовать лидерские амбиции.
 
24–30 баллов. Вы человек энергичный, целеустремленный и верящий в успех. Кроме того, вы не боитесь ответственности и в малой степени подвержены влиянию извне. Одним словом, у вас есть необходимые качества, чтобы быть лидером.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

?>

//live

«Если произойдет подрыв Крымского моста, проект «Украина» будет закрыт!»

«Если произойдет подрыв Крымского моста, проект «Украина» будет закрыт!»

По сообщениям СМИ, аналитики НАТО советовали властям Украины подорвать мост, соединяющий Крым с материковой частью Российской Федерации. О наших братьях по разуму размышляет политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН...

//Мнение

Голодание россиян как новый национальный проект

Голодание россиян как новый национальный проект

Во времена позднего СССР, когда дорожал главный национальный продукт, народ вспоминал бородатый анекдот: «Папа, папа – водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить? Нет, дети, теперь вы будете меньше есть!».

//В мире

В Совфеде назвали слова Климкина о необходимости остановить РФ "истерией власти"

В Совфеде назвали слова Климкина о необходимости остановить РФ "истерией власти"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник назвал "истерией власти" слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россию следует остановить.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//В мире

В Госдуме оценили планы США выделить Украине 700 млн долларов

В Госдуме оценили планы США выделить Украине 700 млн долларов

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в понедельник оценил намерение властей Соединенных Штатов Америки выделить Украине почти 700 миллионов долларов.

//В мире

Плененный ДНР украинский военный раскрыл проблемы противостоящих Донбассу ВСУ

Плененный ДНР украинский военный раскрыл проблемы противостоящих Донбассу ВСУ

Попавший в плен к самопровозглашенной ДНР военнослужащий Вооруженных сил Украины раскрыл проблемы противостоящей Донбассу армии. Видео допроса представителя ВСУ выложила в сеть Народная милиция республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Эксперт оценил планы Великобритании нарастить военное присутствие в Арктике

Эксперт оценил планы Великобритании нарастить военное присутствие в Арктике

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в понедельник оценил планы Великобритании нарастить военное присутствие на территории Арктики.

//В мире

Раймондс Бергманис: «Мой друг Володя Турчинский был человек–душа»

Раймондс Бергманис: «Мой друг Володя Турчинский был человек–душа»

Любому журналисту интересно увидеть «лицо государства» без ретуши. С таким настроем наш спецкор отправился на встречу к экс–министру обороны Латвии, депутату 13-го Сейма Раймонду Бергманису.

//Общество

В Госдуме предлагают повысить штраф за использование гаджетов за рулем

В Госдуме предлагают повысить штраф за использование гаджетов за рулем

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в понедельник предложил повысить штраф для водителей, использующих гаджеты во время управления автомобилем.

//В мире

Пушков прокомментировал фразу Меркель о Порошенко

Пушков прокомментировал фразу Меркель о Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал позицию канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Украине, озвученную ею в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

//Новости партнеров

//В мире

Эксперт: Зачем Великобритания постоянно заявляет о российской угрозе

Эксперт: Зачем Великобритания постоянно заявляет о российской угрозе

При разговорах о намерении усилить оборону Арктики, Великобритания уже не первый раз говорит о российской угрозе.

//Общество

Медведев утвердил положение о классификации гостиниц

Медведев утвердил положение о классификации гостиниц

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц. Теперь все отели на территории Российской Федерации должны будут в обязательном порядке получать «звезды».

//Политика

Как Дмитрий Медведев стал хуже Анатолия Чубайса?

//Общество

Подросток из Москвы ударил полицейского на спор

Подросток из Москвы ударил полицейского на спор

Московский одиннадцатиклассник поспорил с друзьями, что сможет ударить сотрудника полиции. Доказать это он решил в минувшие выходные на Манежной площади.

//В мире

Эксперт оценил идею Гройсмана снизить норму потребления газа

Эксперт оценил идею Гройсмана снизить норму потребления газа

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил идею премьер-министра Украины Владимира Гройсмана снизить норму потребления газа до 3 кубометров.

//Общество

Чиновникам пора учить язык, глава Башкирии запутался в "мандатах"

Чиновникам пора учить язык, глава Башкирии запутался в "мандатах"

В Сети смеются над косноязычием и безграмотностью российских чиновников. На днях все веселились из-за «шага навстречу НИВЕСТОРАМ» губернатора Петербурга Беглова, а сегодня под прицел попал глава Башкирии

//В мире

С кем крутил романы возможный будущий президент Украины Владимир Зеленский?

С кем крутил романы возможный будущий президент Украины Владимир Зеленский?

Шоумен Владимир Зеленский является фаворитом президентской предвыборной гонки на Украине. Издание «СПИД-инфо» подготовило материал, в котором рассказывается о личной жизни возможного будущего главы государства.

//Общество

У женщины украли ребёнка в уплату долга

У женщины украли ребёнка в уплату долга

Самосуд устроили две знакомые женщины, которым она задолжала достаточно крупную сумму денег в размере 700 тысяч рублей. Женщина Всеволожска Ленинградской области не смогла вовремя вернуть долг и лишилась ребёнка.

//Шоу-бизнес

Дочь актрисы Татьяны Васильевой рождена не от мужа, шокировал Стас Садальский

Дочь актрисы Татьяны Васильевой рождена не от мужа, шокировал Стас Садальский

Актер Стас Садальский шокировал публику странным заявлением. В своем микроблоге он написал, что готов открыть еще одну семейную тайну своей партнерши по сцене – актрисы Татьяны Васильевой.

//Авто

В России началась гонка цен на новые автомобили, считают эксперты

В России началась гонка цен на новые автомобили, считают эксперты

Модели автомобилей, ранее считавшиеся бюджетными, впервые преодолели психологическую отметку в миллион рублей. В России началась гонка цен на новые машины, констатируют автоэксперты.

//Общество

Договор РСМД: канделябром по ковбойской шляпе

Договор РСМД: канделябром по ковбойской шляпе

Как и предполагали «АН», в случае выхода американцев из договора РСМД ответ со стороны Москвы будет быстрым. Так и произошло. Несмотря на все заявления, договор РСМД ещё не прекратил действовать – стороны лишь предупредили друг друга о выходе за полгода, как и предусмотрено соглашением.

//Политика

Лавров считает, что Америка мешает выводу сирийских беженцев

Лавров считает, что Америка мешает выводу сирийских беженцев

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты препятствуют выводу беженцев из лагеря Рукбан, находящегося в Сирии.

//В мире

При поддержке НАТО Украина может пойти на прорыв в Керченском проливе

При поддержке НАТО Украина может пойти на прорыв в Керченском проливе

На этой неделе в Киеве ждут подписания нового пакета экономических санкций против России, называемого "азовским" и одновременного прибытия кораблей НАТО в акваторию Черного моря.

//Общество

В Митрансе подумали об удобстве пассажиров и решили изменить условия оплаты

В Митрансе подумали об удобстве пассажиров и решили изменить условия оплаты

В Министерстве транспорта России решили сделать оплату проезда проще. Нововведение затронет тех пассажиров, которые ездят на электричке с пересадкой на метро.

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Пока американцы вкладывают миллиарды в киберзащиту, мы просто перерубим кабель
2

Ученые доказали: у людей с больным сердцем возникает своеобразный запах
3

Почему китайский министр не подал руку Чубайсу?
4

В монастырях Афона ухудшилось отношение к русским монахам
5

Белый дом просит у Конгресса $15 млрд на защиту от хакеров

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры