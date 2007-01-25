Кто вы: ведущий или ведомый?

1. Вы любите общаться с людьми?

а) Да; б) Нет.

2. Для вас важно постоянное одобрение окружающих?

а) Нет; б) Да.

3. Открыты ли вы для новых знаний, все время ли стремитесь совершенствоваться?

а) Да; б) Нет.

4. Боитесь ли вы выделяться из общей массы?

а) Нет; б) Да.

5. Вы способны убеждать людей и заражать их своей уверенностью в правильности ваших решений?

а) Да; б) Нет.

6. Всегда ли вы держите данное слово?

а) Да; б) Нет.

7. Если вам предстоит какая­нибудь непростая работа, вы не ищете отговорок, а просто делаете ее?

а) Да; б) Нет.

8. Вам трудно воспринимать идеи и мысли других?

а) Нет; б) Да.

9. Умеете ли вы идти на разумный риск?

а) Да; б) Нет.

10. Вы способны взглянуть на ситуацию со стороны?

а) Да; б) Нет.

11. Являетесь ли вы генератором идей?

а) Да; б) Нет.

12. Всегда ли вы руководствуетесь принципом: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня»?

а) Да; б) Нет.

13. Нередко вы бросаете начатое дело, столкнувшись с непредвиденными трудностями?

а) Нет; б) Да.

14. Если у вас что­то получилось, считаете ли вы, что удовлетворение от хорошо выполненной работы уже само по себе награда?

а) Да; б) Нет.

15. Крепкое ли у вас здоровье?

а) Да; б) Нет.

За каждый ответ «а» начислите себе 2 балла, за ответ «б» – 0 баллов. Суммируйте баллы и подведите итоги.

0–12 баллов. По натуре вы не лидер. Гораздо легче вам будет достигнуть намеченных целей под чьим­нибудь руковод­ством.

14–22 балла. Ваш успех в качестве лидера не так очевиден. Быстро принимать важные решения, нести ответственность за других людей, отстаивать свое мнение с риском нажить недоброжелателей – согласитесь, это нелегкий труд. Ответьте себе честно на вопрос: готовы ли вы к этому? Если без колебаний отвечаете – да, значит, у вас есть шанс реализовать лидерские амбиции.