В чем причина дивертикула?

Почему в кишке образуется дивертикул? Как его лечат? В каких случаях нужна операция? Анатолий, г. Оренбург

Дивертикул – это выпячивание стенки кишки, чаще всего сигмовидной. Возникновение его обычно связано с повышением давления в нижних отделах толстой кишки у людей, страдающих запорами. Лечение дивертикула преимущественно консервативное. В первую очередь больному необходимо нормализовать свой стул. С этой целью надо побольше пить жидкости (не менее 8 стаканов в день) и есть побольше овощей и фруктов. Очень полезны также пшеничные отруби. Кроме того, бороться с запорами помогает активный образ жизни, в частности занятия физической культурой и спортом.

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к обострению – воспалению дивертикула, вызванного застоем его содержимого. В этом случае не обойтись без антибактериальных препаратов, которые назначает врач. Что же касается хирургического вмешательства, то оно показано в случае возникновения кишечной непроходимости или перитонита (воспаления брюшины).