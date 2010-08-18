Самым распространенным недугом, приводящим к нарушению дыхания, является искривление носовой перегородки. Каковы симптомы и последствия этой напасти и существуют ли качественные методы борьбы с ней – об этом рассказывает врач-отоларинголог, хирург Александр Мирошниченко.

Болезнь большинства

Практикующие отоларингологи заверяют – такая напасть, как искривление носовой перегородки, в той или иной степени встречается чуть ли не у большинства людей! И это не удивительно – носовая перегородка может быть искривлена по самым разным причинам: из-за врожденных дефектов и наследственных факторов, перенесенных в детстве заболеваний (например, рахита), травматических повреждений носа (ушибы, удары, переломы костей носа, родовые травмы) или особенностей строения и развития лицевого скелета. Искривление возникает также в результате некоторых заболеваний носа: вазомоторный ринит, полипы, опухоли, увеличение средней и нижней раковин носа и др. Но чаще всего деформация перегородки происходит в том случае, когда рост перегородки несколько опережает рост лицевого скелета (неравномерный рост костной и хрящевой ткани) – поэтому и возникает ее искривление.

Симптом перегородки

Проявляется деформация перегородки, как правило, затрудненным дыханием (односторонним или двусторонним), образованием корок в полости носа, частыми носовыми кровотечениями. В некоторых случаях отмечаются головная боль, выделения из носа, периодические боли в ухе, сухость в полости носа и горле. Нередко искривление носовой перегородки провоцирует развитие таких расстройств, как острые и хронические гаймориты, риниты, гнойные отиты, аллергические заболевания (зуд, аллергический насморк, бронхиальная астма). Также недуг может вызывать повышенную восприимчивость к респираторным инфекциям.

Нужна ли операция?

Исправить ситуацию можно при помощи хирургического вмешательства, а вот насколько оно целесообразно – может решить только хирург-отоларинголог при тщательном осмотре и проведенных необходимых анализах. Так, оперативного вмешательства требуют грубые искривления, при которых начинают страдать придаточные пазухи носа, слуховые трубы, носоглотка, а также наблюдается постоянная заложенность носа независимо от времени года, часто повторяющиеся острые или хронические синуситы, плохо поддающиеся лечению, частые носовые кровотечения. Противопоказанием к операции чаще всего является возраст. В большинстве случаев рост перегородки происходит до 14–16 лет, хирургическое вмешательство в более раннем возрасте может привести к нарушению нормального развития лицевого скелета, поэтому «детская операция» на перегородке выполняется только по очень строгим показаниям (к примеру, отсутствие дыхания или хронический синусит, не поддающийся лечению).

Есть случаи, когда деформация перегородки столь незначительна, что не нарушает функций носа, носового дыхания, поэтому операция здесь не нужна. В качестве лечения врач лишь может посоветовать промывать время от времени носоглотку слабым раствором пищевой соды, солевыми растворами, отварами и настоями лекарственных растений, обладающими противовоспалительным действием – это необходимо, чтобы снимать отек слизистой, удалять из носа пыль, слизь и содержащуюся в них флору. Также не лишним будет закапывать в нос растительные масла, обладающие противоотечными свойствами: оливковое, кунжутное, тыквенное, облепиховое, миндальное, рапсовое.

Осторожность вместо профилактики

Особой профилактики искривления носовой перегородки не существует. Однако медики предупреждают – испытывая затруднение дыхания, не пользуйтесь без рекомендации врача всевозможными сосудосуживающими препаратами – назальными каплями и спреями. Эти лекарства лишь на короткое время улучшают носовое дыхание, а после нескольких месяцев применения вызывают привыкание, в результате чего слизистая оболочка находится в состоянии постоянного отека и уже больше не реагирует на лекарственную терапию, что еще больше усугубляет и без того нарушенное дыхание из-за искривленной перегородки носа. Поэтому бесконтрольное применение каких бы то ни было препаратов чревато последствиями для здоровья.