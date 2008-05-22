Выбираем А, В, С

ВИТАМИН А содержится также во всех фруктах и овощах красно-оранжевого цвета. В первую очередь это, конечно, морковь, красный перец, облепиха, помидоры оранжевого и желтого цвета, а также цитрусовые – апельсины, лимоны, грейпфруты. Кроме витамина А в них большое количество витамина С, который также необходим для зрения. Особенно полезны цитрусовые пожилым людям, у которых есть предрасположенность к катаракте или имеются начальные ее стадии. Катаракта – это опасное заболевание глаз, грозящее слепотой.

Витамин С и вообще сочетание витаминов и цитрусовых предотвращают развитие этой болезни. Для укрепления сетчатки глаза особенно хороша черника. Она способствует восстановлению светочувствительного пигмента сетчатки – родопсина и увеличивает остроту зрения даже при малой освещенности в помещении. Полезны также травы, которые добавляют в пищу, – петрушка и сельдерей. И корни, и листья их очень благотворно действуют на глаза, так как содержат провитамины. Зерна пшеницы, крупы, подверженные минимальной тепловой обработке, доваренные под грелкой после короткого кипячения, и особенно геркулесовая каша, способствуют нормализации баланса питательных веществ во всем организме и опосредованно влияют на нормализацию зрения.

Чтобы восстановить нормальное зрение, пересмотрите свой рацион. Завтрак лучше начинать с сочетания свежих и сушеных фруктов и холодного молока. На обед – сыр и салаты с приправой из лимонного сока или растительного масла – нерафинированного подсолнечного, оливкового или соевого. Эти масла очень полезны как для глаз, так и для организма в целом. А также мясо, рыба или яйца с овощами, приготовленными на пару.

Самая полезная – натуральная пища, в которой содержится наибольшее количество витамина А и других витаминов и питательных веществ. Она поможет вам дольше сохранить зрение нормальным, а при заболеваниях глаз будет способствовать скорейшему выздоровлению.