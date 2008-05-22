Жертвы невидимой войны

В ТРЕТЬЕ воскресенье мая мировая общественность вспоминает жертвы пандемии ВИЧ-инфекции. В пресс-центре «Аргументов неделi» руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАМН, профессор Вадим Покровский заострил внимание на отношении к этим больным со стороны общества. Отношение не отличается особой гуманностью. Более 60% заразились ВИЧ при потреблении наркотиков. 40% – при половых контактах между мужчинами и женщинами. Причем половой путь заражения стал для нашей страны основным. И если передача ВИЧ среди мужчин-гомосексуалистов в США и Западной Европе очень велика, то в России, напротив, остается на низком уровне. Особенно быстро растет число зараженных женщин. Как следствие, растет риск появления зараженных детей. Уже сейчас 20 тыс. детей находятся под наблюдением для уточнения диагноза. Но самое страшное, что, по расчетным данным, более 1 млн. россиян живут с ВИЧ, но половина из них даже об этом не подозревает. Особенно велик процент зараженных в Самарской и Московской обл. (7–8% мужчин инфицировано). Ежедневно инфекция обнаруживается у 120 человек. В возрасте от 18 до 50 лет в среднем заражен каждый сотый россиянин.

Академик В. Покровский констатировал, что современные усилия властей по сдерживанию эпидемии явно недостаточны. Если не остановить дальнейшего расползания заболевания, число нуждающихся в пожизненном лечении будет бесконечно расти.