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Спросим у Елены Малышевой

№ 20(106) от 15.05.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Спросим у Елены Малышевой
Фото Г. УСОЕВА

Как ужиться с эпилепсией

Людмила, 45 лет, педагог, Ижевск:

 - Болею эпилепсией с 7 лет. Припадки, по словам мамы, начались после того, как была сделана прививка от гриппа. В последнее время они стали еженедельными, происходят даже ночью, с непроизвольным мочеиспусканием. Невропатолог из раза в раз повторяет лекарственные назначения. Предлагали поменять лекарства, но я очень боюсь. Не знаю, как справиться с ситуацией.

 - Небольшая ремарка: в 1970 г., когда вам исполнилось семь лет, не было прививок от гриппа. Так что они не могли стать причиной заболевания. Но это теперь не важно. Эпилепсия может случиться сама по себе. Сейчас она очень хорошо лечится. Если правильно подобраны медикаменты, то это абсолютно контролируемая болезнь. И человек с этим диагнозом живет нормально. Вы на лечении с семи лет. Мне кажется, что нужно заменить старые препараты на новые, современные. Выбирайте между припадком на глазах учеников и часом, чтобы добраться до клиники и сделать укол. Если вы считаете, что и предложенное лечение не помогает, нужно проконсультироваться у главного невролога в республиканской клинике. Найдите его и передайте личный привет от меня, попросите помочь современными препаратами. Если и он не сможет, у нас в стране замечательный профессор А.И. Федин возглавляет Федеральный центр по лечению эпилепсии. Можно обратиться к нему. И не надо бояться всего наперед. У вас есть цель - жить без припадков. Сегодня она достижима. Тридцать восемь лет прошло, как вам не меняли лечение. Представляете, куда ушла медицина? Нужно просто воспользоваться ее достижениями.

Поднимите мне веки!

Н., Омск:

 - Глаза у меня немного узковатые, птоз. Мне хочется расширить их, поднять веки. Офтальмологи сказали, что у нас таких операций в городе не делают и вообще не рекомендуют идти на операцию. Как быть?

 - Жить счастливо, т.к. жизнь прекрасна! Но с птозом (опущение нижнего века) ситуация серьезная. Может, это не страшно, если глаза «немного узковатые»? Профессиональный совет могут дать в Институте микрохирургии глаза им. С. Федорова в Москве. Если глаза только немного сужены, то, может быть, не нужно операции? Подумайте десять раз!

Когда наступит прозрение

 Сергей, 50 лет, Минск:

 - У меня серьезная близорукость - минус 9. Сыну 20 лет, и у него та же проблема. Рекламу операций по кардинальной ликвидации близорукости дают в основном коммерческие фирмы. Насколько им можно доверять? Каков процент осложнений? Запасных глаз у меня и сына нет. Кстати, почему вы сами не сделаете себе операцию и носите очки?

 - В офтальмологии в последние годы благодаря новым технологиям произошел большой прорыв. Раньше близорукость никогда не лечили. Надевали очки, и все. С помощью технологии, которая называется ЛАЗИК, стали лечить близорукость. Теперь ситуация складывается так: человек ложится на операционный стол, машина оценивает роговицу, а затем меняет ее кривизну, выпаривая 1/6 ее часть. Когда я увидела эту операцию, у меня наступило что-то вроде прозрения. По-другому и не скажешь. Реабилитационного периода нет: встал, глаза открыл - все: «Вижу». Я отношусь к этой операции как к научно-технической революции. Она длится 30 секунд. Есть и другая - по удалению катаракты. Длится 15 минут. Появление такой аппаратуры и таких операций сделало возможным и появление частных клиник. Операции проводятся без общего наркоза. В глаза закапывают местные обезболивающие средства. Процент  неудач - менее одного.

 Почему сама в очках? Я хотела сделать такую операцию, но у меня другая история. Дальнозоркость, ношу очки +6 с 9 месяцев. При близорукости выпаривается роговица, а при дальнозоркости надо сделать бугорок. Но дело даже не в этом. Работая на ТВ, я не смогу снять очки, т.к. очки - это образ. Я прекрасная, сексуальная, привлекательная без очков. Но для доктора на экране - это минус. Боюсь, что, если сниму очки, вы не сможете смотреть на программу: будете смотреть только на меня.

Главное - дисциплина

 Нина Николаевна, Руза:

 - У сына была родовая травма. Ему уже 27 лет, получал образование на дому, а не в общей школе. Сейчас, правда, учится в колледже на программиста. Как вы относитесь к лечению ДЦП аминокислотами?

 - Плохо, что мальчик не ходил в общеобразовательную школу. Это безобразие, когда дети с ограниченными способностями не имеют возможности обучаться вместе с обычными детьми. Везде в мире они интегрируются в общество. А у нас - остаются на обочине. Теперь относительно остального: массаж и физкультура - вот то, что он должен делать каждый день! Это зависит от того, как вы организовали его жизнь, от дисциплины. Лечение же аминокислотами я считаю полной профанацией и обманом.

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