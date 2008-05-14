Зрение и прозрение

Идеальная модель



ЕСТЬ одно место в столице, где водители сами сбрасывают скорость. Сотни людей на тротуарах и автобусных остановках с повязками на глазах невольно заставляют насторожиться. Это отрезок Бескудниковского бульвара по соседству с Федеральным государственным учреждением ­«МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова».

Новый генеральный директор профессор Христо Тахчиди сумел сохранить и преумножить все лучшее, что досталось ему от невероятно энергичного предшественника. Индустриальный подход обогатился индивидуальным. Федоров мечтал о 120 тыс. операций в год. Сейчас делается 310 тысяч! Каждые 2-3 года – замена оборудования в операционных и лабораториях. Банк донорской роговицы, единственный в стране и самый крупный в Европе.

52% высокотехнологичных офтальмологических операций выполняются здесь и в 11 филиалах, разбросанных по всей стране. Ожидается, вот-вот будет преодолен заветный рубеж – проведена пятимиллионная операция.

На конференции съезжаются врачи со всего мира. В последнее время особенно зачастили американцы – новейшие разработки все же быстрее реализуют они. Слушают, смотрят, запоминают и… делают операции по российским ноу-хау. В технике для медицины с ними тягаться сложно, в роли догоняющих все: и наши, и нем­цы, и японцы. Но зато и для остальных Штаты создают технические шедевры. А последние так или иначе оказываются в «Микрохирургии глаза». Сегодня хирурги ­МНТК работают на факоэмульсификаторе – приборе для удаления катаракты, которых в мире только два.

Москвичи тиражируют «удачи» в филиалы, а филиалы в свою очередь делятся разработками с «метрополией». У каждого своя научная специализация. Гордость Санкт-Петербургского филиала – самая эффективная линия диагностики, пропуск­ная способность – около 260 человек в сутки. В Чебоксарах первыми освоили фемтосекундный лазер. «Обычный» лазерный скальпель по сравнению с ним – кухонный нож. Калужане особо сильны в детской офтальмологии, наконец победили ретинопатию недоношенных. Что это значит? Недоношенные младенцы появляются на свет с отслоенной сетчаткой глаза. У одного из пяти она так и не прирастает. Если не «приварить» ее в течение первых 3 месяцев жизни, инвалидность по зрению гарантирована. И спустя полгода счастливая мама вдруг обнаружит – малыш никак не реагирует на игрушки… Пришлось преодолевать сопротивление родильных домов. Задача последних – сохранить ребенку жизнь, выходить и сдать на руки родителям, а тут какие-то офтальмологи под ногами путаются.

МНТК, считают сотрудники «Микрохирургии глаза», – идеальная модель для эффективной государственной медицины в целом. И гений Святослава Федорова во многом предвосхитил появление нацпроекта в области здравоохранения.



Гастарбайтер и гвоздь. Не сказка



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ подъем и строительный бум в российских городах сформировал особую «касту» пациентов МНТК. Это низкоквалифицированные рабочие с «ударных строек капитализма». Таджик­ские, молдавские и прочие граждане с осколками бетона, стальной стружкой и другими посторонними предметами в глазах. О технике безопасности на производстве они, скорее всего, никогда не слышали. Вот гражданин Таджикистана с гвоздем в глазнице. Каким образом он сам себе из пневмопистолета для забивки крепежа в бетон попал в глаз – науке доподлинно неизвестно. Но, как говорят здесь, «главное, чтоб было к чему прицепиться». Прицепились! Донорская роговица, искусственный хрусталик, очистили стекловидное тело, зашили сетчатку. В общем, зрение сохранили. Пусть не 100%, а всего 60. Но практически на пустом месте! Гвоздь ему на память подарили.

Врачи говорят: «Главное, работодатели поступили порядочно, притащили к нам немедля, сразу после «меткого» выстрела. Иначе – вечная слепота на один глаз».

Для небольшой частной клиники такой случай был бы уникальным. Здесь – рядовой. Шутят: «К пустому месту хрусталик привяжем!»

Быть близоруким просто неприлично. Операции по коррекции зрения уже называют косметическими. 30 секунд – и спустя час вы можете сесть за руль. Без привычных очков. По статистике – 1 осложнение на 20 тыс. операций, включая сложные.

Не стоит думать, что «Микрохирургия глаза» – это офтальмология для бедных. Богатые немцы и итальянцы давно освоили МНТК – конкурентоспособные цены, высочайшее качество лечения и никакого «насоса по выкачиванию денег». Положено через полчаса отправляться домой – извольте. Нужно 3 дня на реабилитацию – никуда не денетесь. Но никто не задержит на лишние полчаса, не предложит попробовать «вот это и это». Практика российских (и не только!) медиков лечить подольше и подороже, а порой и от несуществующих напастей, известна – сталкивался сам, спасли одноклассники-врачи.



Слабое звено



ЕГО давно определили – поликлиническая медицина. Она у нас в упадке. Имеется в виду «низовой» уровень. Там, где болезнь надо отлавливать на ранней стадии при обычном, но обязательном обследовании, у нас лечат тяжелейшие и запущенные формы. Например, в России главный удар по глазам наносит глаукома. Сначала можно обойтись консервативными методами, «капельками». Пропустили этот этап – спустя некоторое время уже требуется помощь хирурга, а лечение на финальной стадии болезни – это серьезная операция, стационар…

Причина – окулист в районной поликлинике прозевал болезнь и вместо направления в офтальмологическую клинику выписал очередной рецепт для очков. Как ответ на сложившуюся ситуацию на базе МНТК заработал «Университет поликлинических врачей». Отдельно взятые конференции и семинары, теория и практика слились в стройную систему повышения квалификации. А что делать?

К слову, очень многие пациенты после операции по замене хрусталика испытывают настоящий шок – человек с годами привыкает видеть все в «сером» цвете. Глаз инерционен. Медленно и незаметно, изо дня в день снижается острота, сужается поле зрения, все более блеклыми становятся краски.

И списывают на то, что в детстве деревья были ярко-зелеными, помидоры красными, а небо голубым – не то, что сейчас. А оказывается, это банальная глаукома ворует у нас ощущения.



Великий азиатский поход



ПЯТЬ лет в городе Дацин функционирует совместный российско-китайский офтальмологический центр. Достойный пример (увы, крайне редкий) экспорта отечественных медицинских технологий. Специалистами «Микрохирургии глаза» пролечено 88 тыс. пациентов из провинций Китая.

С одной стороны, приятно. О центре знают – едут за помощью со всей страны. С другой – что для 1,5-миллиардного Китая прозрение менее 20 тыс. граждан в год? Капля в море. Но центр организован по принципам и технологиям МНТК, и если все будет нормально, китайские офтальмологи получат в руки инструмент по самовоспроизвод­ству.

А пока россияне работают в Китае вахтовым методом. Что интересно, за границу врачи и медсестры особо не рвутся, заработная плата и дома хорошая. А 3-4 месяцев азиатской экзотики вполне достаточно, чтобы насытиться на много лет вперед впечатлениями о китайской жизни.

Говорят, земля слухом полнится. Министерство здравоохранения соседнего с КНР Вьетнама вышло на МНТК с инициативой открыть подобный центр в Ханое.

Свинья – друг человека

НОВОЕподразделение МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова – WETLAB. Это учебный центр для студентов, аспирантов и дипломированных офтальмологов. Здесь собрано самое передовое оборудование ведущих производителей медтехники. После окончания института или для перехода на новейшие «федоровские» методики – добро пожаловать сюда.

В учебном центре есть вещи, которые поначалу вызывают оторопь. Своими глазами видел полный морозильник свиных глаз – по-научному, это «трупные глаза животных». Очень симпатично разложены в коробочках из-под шоколадных конфет, размер ячейки подходит в самый раз. Свиной глаз по строению практически не отличается от человеческого (или наоборот?). Когда для хорошего кадра взял глаз в руки, сразу же предупредили: «Осторожно, они очень быстро размораживаются!» Берегут тренировочный материал…

Врачи имеют возможность практиковаться в условиях, «максимально приближенных к боевым». Глаз из конфетной коробки отправляется в зияющую пустотой глазницу манекена, а дальше начинается нормальная операция. Изображение из электронного микроскопа, которым пользуется хирург-ученик, записывается и транслируется на монитор обучающего специалиста. Он находится несколько в стороне, чтобы не сковывать своим присутствием, зато последующий «разбор полетов» будет куда наглядней, чем в авиации.