//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Фонтаны ультрафиолета…

Чем сильнее греет солнце, тем больше риск аллергии

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Фонтаны ультрафиолета…

 ЧТО за общение с природой, если не подставлять тело ласковому солнцу! Ведь мы с детских лет помним лозунг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». Действительно, долгое время считалось, что естественная система защиты кожи – пигмент меланин – предохраняет человека от жесткого солнечного облучения. Но исследования последних лет показали: этот защитный механизм работает лишь в том случае, если загорать немного. При длительном же пребывании под солнцем естественная защита оказывается слишком слабой, и тогда в клетках образуются свободные радикалы. Могут возникнуть гиперпигментация, сосудистые звездочки, желтые узелки, бляшки и склонные к росту доброкачественные образования – базалиомы, себорейные бородавки, кератомы, а также различные фотодерматозы, называемые солнечной аллергией или солнечной крапивницей.

 Развивается реакция по типу аллергической. Появляются отеки, покраснения, высыпания на коже, зуд, невротические расстройства. Фотодерматозов так много, что даже нет единой их классификации. Эти болезни условно делят лишь на наслед­ственные, обусловленные разными типами обменных нарушений, и приобретенные, возникшие из-за появления в организме веществ, которые он воспринимает как раздражители.

 Кстати, есть немало случаев, когда гиперчувствительность к солнцу развивается при использовании косметических средств, употреблении определенных лекарств или противозачаточных пилюль. Список фотосенсибилизаторов, включающий сульфаниламиды, тетрациклины, ретиноиды и прочие препараты, продолжает расти.

 После пребывания на солнце смягчайте и увлажняйте кожу питательными кремами и масками. Вспомните бабушкины рецепты: сок лимона, огурца, маски из сметаны, ряженки, майонеза, картофельного пюре.

 Но если у вас есть хронические заболевания, прежде всего гормонозависимые, такие как миома, мастопатия, вообще не следует загорать. На даче необходимо ходить лишь в широкополой шляпе и одежде с длинными рукавами. Разумеется, нечего думать о поездках к южным морям.

Не давите на лопату

 ВОЛДЫРИ, эрозии и трещины на коже с покраснением и отеком могут возникнуть от неудобной обуви, тесной одежды, неправильного пользования садовыми инструментами. У кого не было волдырей на ладонях после трения о черенок лопаты!

 Поэтому любителям дачных работ лучше делать ежевечерние теплые ванночки для стоп и кистей рук из отваров ромашки, череды, календулы, эвкалипта, чабреца. Приняв такую ванночку в течение 5–10 минут, кожу хорошенько просушите мягким полотенцем, а травмированные места смажьте специальными мазями или смальцем (нутряное свиное сало). Старайтесь не пользоваться йодом и герметичными пластырями, чтобы не нарушить кожное дыхание.

Опрелости – не только у младенцев

 ОДНА из форм дерматита – опрелость, возникающая из-за нарушения кислотного барьера кожи и особенно досаждающая тучным людям и больным сахарным диабетом. Лечение и профилактика таких поражений требуют педантичного выполнения гигиенических процедур – так, участки под кожными складками нужно часто промывать струей воды с применением мыла с нейтральным РН. Мазевые аппликации и повязки, не пропускающие воздух, неприемлемы, так как усиливают опрелость, ранки продолжают мокнуть и зудеть.

 Следует резко ограничить в рационе питания сладости, в том числе сладкие фрукты. Помните: сахар – прекрасная питательная среда для бактерий и грибов.

 Можно обеспечить кожу полезными веществами за счет употребления продуктов, богатых антиоксидантами, витаминами и минеральными веществами. В частности, очень полезны овощи и фрукты желтого, оранжевого и красного цветов, свежее молоко, яичные желтки. Не забывайте пить побольше воды.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Озвучен гипотетический сценарий победы России в военном конфликте с Украиной. По данному вопросу некоторое время назад высказался Евгений Марчук, бывший глава украинской Службы безопасности.

//В мире

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

В субботу утром стало известно, что стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-40 Global Hawk в минувшую пятницу, 29 марта, провел разведывательный полет у берегов российского Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Трамп не исключил проведения переговоров с Путиным по Венесуэле

Трамп не исключил проведения переговоров с Путиным по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп в рамках пресс-конференции во Флориде заявил, что не исключает проведения в будущем переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.

//Политика

Пентагон применяет в Европе стратегию времен холодной войны

Пентагон применяет в Европе стратегию времен холодной войны

США возвращаются к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, применявшейся во времена холодной войны. Об этом сообщает официальная газета американского Министерства обороны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Наука

Ученый рассказал, как переход с зимнего на летнее время влияет на организм человека

Ученый рассказал, как переход с зимнего на летнее время влияет на организм человека

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар рассказал, как влияет на организм человека переход на летнее и зимнее время. Оказалось, что для адаптации к режиму требуется всего один день.

//Общество

В субботу воздух в Москве прогреется до плюс 10 градусов

В субботу воздух в Москве прогреется до плюс 10 градусов

Синоптики сообщают, что в субботу, 30 марта, в Москве будет довольно тепло. Температура воздуха в столице прогреется и днем достигнет плюс 10 градусов, однако не исключаются небольшие осадки.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//В мире

ЦРУ позвало на работу русских с ошибками

ЦРУ позвало на работу русских с ошибками

В Соединенных штатах появилась реклама, в которой центральное разведывательное управление приглашает на работу русскоговорящих граждан. Текст объявления вызвал бурные обсуждения.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Экс-супруг Началовой нанял адвоката: он намерен защищаться от обвинений в ее смерти

Экс-супруг Началовой нанял адвоката: он намерен защищаться от обвинений в ее смерти

Экс-супруг знаменитой российской певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни 16 марта, нанял адвоката. Артист Дмитрий Ланской намерен защищаться от обвинений в причастности к смерти бывшей жены.

//Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты к Тимошенко

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты к Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пришла на дебаты в эфире "Общественного телевидения", но вскоре покинула их, так как ее оппоненты не явились.

//Общество

Жильцы частично разрушенного дома в Магнитогорске вернутся в свои квартиры 1 апреля

Жильцы частично разрушенного дома в Магнитогорске вернутся в свои квартиры 1 апреля

Власти Челябинской области утром в субботу, 30 марта, сообщили, что уже в грядущий понедельник жильцы частично разрушенного взрывом газа дома в Магнитогорске смогут вернуться в свои квартиры.

//Шоу-бизнес

«Подставь стремянку!», в Сети смеются над Александром Цекало

«Подставь стремянку!», в Сети смеются над Александром Цекало

Церемония награждения премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения стала первым выходом в свет новой семейной пары - Александра Цекало и его молодой жены Дарины Эрвин. Пара смотрелась, ну скажем так, очень экстравагантно

//Шоу-бизнес

Борис Грачевский сбросил 23 килограмма

Борис Грачевский сбросил 23 килограмма

Создатель популярного детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский недавно сбросил 23 килограмма. Об успехах мужчины рассказала его 34-летняя супруга – актриса и певица Екатерина Белоцерковская.

//В мире

Саакашвили объяснил, почему ел галстук

Саакашвили объяснил, почему ел галстук

Экс президент Грузии рассказал, почему он жевал галстук в 2008 году. Признание Михаила Саакашвили распространили украинские СМИ. Привычка, оставшаяся с детства. Саакашвили рассказал предысторию, сделавшую его героем интернет-карикатур, в которых он жует собственный галстук.

//Новости партнеров

//В мире

СМИ: Трамп хочет получить ядерное оружие КНДР

СМИ: Трамп хочет получить ядерное оружие КНДР

СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп хочет получить ядерное оружие Северной Корее. Якобы политик сообщил об этом в рамках второго саммита США - КНДР, который недавно прошел во Вьетнаме.

//Политика

Вучич: Сербия не признает Крым частью России из-за Косово

Вучич: Сербия не признает Крым частью России из-за Косово

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

//Происшествия

На Невском проспекте в Петербурге автомобиль вылетел на тротуар

На Невском проспекте в Петербурге автомобиль вылетел на тротуар

На Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга минувшей ночью случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Одну из машин в результате столкновения вынесло на тротуар.

//Общество

Специалисты назвали самые стабильные отрасли для работы в России

Специалисты назвали самые стабильные отрасли для работы в России

Специалисты проанализировали ситуацию в России и назвали самые стабильные сферы труда в стране. Информацию предоставили в ГБУ "ВНИИ труда" (входит в состав Министерства труда и социального развития).

//Шоу-бизнес

Сериал "Секс в большом городе" возвращается на экраны и расскажет о жизни женщин после 50

Сериал "Секс в большом городе" возвращается на экраны и расскажет о жизни женщин после 50

Спустя 15 лет на экраны вернется один из самых популярный комедийных сериалов начала нулевых «Секс в большом городе». В продолжении расскажут, как живется в этом мире женщинам после 50 лет.

//В мире

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за телефонные "розыгрыши"

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за телефонные "розыгрыши"

Американский суд приговорил 26-летнего геймера Тайлера Барриса к 20 годам тюремного заключения за многократные ложные звонки властям. Горе-пранкер признал свою вину по 51 обвинению.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
2

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
3

Самый пожилой полицейский Великобритании в одиночку задержал преступника
4

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
5

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры