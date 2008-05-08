Фонтаны ультрафиолета…

ЧТО за общение с природой, если не подставлять тело ласковому солнцу! Ведь мы с детских лет помним лозунг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». Действительно, долгое время считалось, что естественная система защиты кожи – пигмент меланин – предохраняет человека от жесткого солнечного облучения. Но исследования последних лет показали: этот защитный механизм работает лишь в том случае, если загорать немного. При длительном же пребывании под солнцем естественная защита оказывается слишком слабой, и тогда в клетках образуются свободные радикалы. Могут возникнуть гиперпигментация, сосудистые звездочки, желтые узелки, бляшки и склонные к росту доброкачественные образования – базалиомы, себорейные бородавки, кератомы, а также различные фотодерматозы, называемые солнечной аллергией или солнечной крапивницей.

Развивается реакция по типу аллергической. Появляются отеки, покраснения, высыпания на коже, зуд, невротические расстройства. Фотодерматозов так много, что даже нет единой их классификации. Эти болезни условно делят лишь на наслед­ственные, обусловленные разными типами обменных нарушений, и приобретенные, возникшие из-за появления в организме веществ, которые он воспринимает как раздражители.

Кстати, есть немало случаев, когда гиперчувствительность к солнцу развивается при использовании косметических средств, употреблении определенных лекарств или противозачаточных пилюль. Список фотосенсибилизаторов, включающий сульфаниламиды, тетрациклины, ретиноиды и прочие препараты, продолжает расти.

После пребывания на солнце смягчайте и увлажняйте кожу питательными кремами и масками. Вспомните бабушкины рецепты: сок лимона, огурца, маски из сметаны, ряженки, майонеза, картофельного пюре.

Но если у вас есть хронические заболевания, прежде всего гормонозависимые, такие как миома, мастопатия, вообще не следует загорать. На даче необходимо ходить лишь в широкополой шляпе и одежде с длинными рукавами. Разумеется, нечего думать о поездках к южным морям.



Не давите на лопату



ВОЛДЫРИ, эрозии и трещины на коже с покраснением и отеком могут возникнуть от неудобной обуви, тесной одежды, неправильного пользования садовыми инструментами. У кого не было волдырей на ладонях после трения о черенок лопаты!

Поэтому любителям дачных работ лучше делать ежевечерние теплые ванночки для стоп и кистей рук из отваров ромашки, череды, календулы, эвкалипта, чабреца. Приняв такую ванночку в течение 5–10 минут, кожу хорошенько просушите мягким полотенцем, а травмированные места смажьте специальными мазями или смальцем (нутряное свиное сало). Старайтесь не пользоваться йодом и герметичными пластырями, чтобы не нарушить кожное дыхание.



Опрелости – не только у младенцев



ОДНА из форм дерматита – опрелость, возникающая из-за нарушения кислотного барьера кожи и особенно досаждающая тучным людям и больным сахарным диабетом. Лечение и профилактика таких поражений требуют педантичного выполнения гигиенических процедур – так, участки под кожными складками нужно часто промывать струей воды с применением мыла с нейтральным РН. Мазевые аппликации и повязки, не пропускающие воздух, неприемлемы, так как усиливают опрелость, ранки продолжают мокнуть и зудеть.

Следует резко ограничить в рационе питания сладости, в том числе сладкие фрукты. Помните: сахар – прекрасная питательная среда для бактерий и грибов.

Можно обеспечить кожу полезными веществами за счет употребления продуктов, богатых антиоксидантами, витаминами и минеральными веществами. В частности, очень полезны овощи и фрукты желтого, оранжевого и красного цветов, свежее молоко, яичные желтки. Не забывайте пить побольше воды.