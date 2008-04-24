Спросим у Елены Малышевой

Болезни даются за грехи?

КОНСТАНТИН Петрович, 45 лет, инженер-энергетик, Санкт-Петербург:

– Со всех сторон только и слышишь: атеросклероз – болезнь XXI в., рак – болезнь XXI в., СПИД – болезнь XXI века... Список можно продолжать до бесконечности. А вот можно ли его каким-то образом прервать? Мне почему-то представляется, что человечество вообще должно вымереть в наказание за весь так называемый научно-технический прогресс.

– Что касается непосредственно атеросклероза, то если у вас нет наследственной холестеремии (повышенного содержания холестерина), то могу вас утешить: вполне возможно, что вы проживете свою жизнь без этой болезни века. Что касается других болезней, то действительно появляются все новые и новые. Скорее всего, и впредь будут появляться. Как результат (вы правы!) научно-технического прогресса. Когда мы были в Ватикане по приглашению ордена Св. Девы Марии, то с удивлением узнали, что католической церкви принадлежит множество клиник и научно-исследовательских учреждений, где работают монахи – врачи и ученые. Я поинтересовалась: как же вы, монахи, вмешиваетесь в промысел Божий? Он же нас наказывает болезнями за грехи? Мне ответили, что болезни бывают от каких-то причин. А Бог нам дает разум и силы разобраться в этих причинах. Он всегда рядом, чтобы помочь. Это важно понимать. Человечество тем и прекрасно, что находит все новые и новые методы борьбы с заболеваниями.

Хватаемся за соломинку

ЖАННА Михайловна, Белгород:

– Сын в результате травмы позвоночника стал недвижимым инвалидом. Лежит уже 10 лет. Держится за счет хорошего ухода. Сейчас ему можно помочь лечением стволовыми клетками. Правда, операция стоит дорого. Но мы готовы продать буквально все, лишь бы он встал на ноги. Как вы оцениваете этот метод лечения?

– На сегодня лечение с помощью стволовых клеток разрешено официально в виде пересадки костного мозга при раковых заболеваниях крови. Все попытки доказать, что стволовые клетки лечат параличи и другие тяжелые заболевания или травмы спинного мозга, увенчались неудачей. Так что пока нет метода, ради которого стоило бы продавать квартиру. Более того, запрещено использовать стволовые клетки для лечения нервных заболеваний, использовать в косметологии и так далее. Если кто-то вам это предлагает – не верьте. Это обман. На бесплатное использование стволовых клеток имеют право всего несколько научных институтов и только в исследовательских целях. Те, что делают это за деньги, нарушают закон.

Кто защитит от глупости?

АЛЕКСАНДРА, Москва:

– Можно ли вылечить папиллому шейки матки с помощью спринцевания мочой беременной женщины?

– Папиллома вызывается вирусом папилломы человека. Несколько его разновидностей вызывают также рак шейки матки. Поэтому диагноз «папиллома шейки матки» – это прежде всего предпосылка к серьезному обследованию. И второе – к удалению. Удалить что-то с помощью мочи нельзя. Лечение мочой – показатель вопиющей отсталости, безграмотности, бескультурья и мракобесия… Мой совет – отнестись к папилломе серьезно, пойти к онкологам. А что касается мочи, никакая моча не поможет.

Спасти красоту

ПАПА 10-летней дочки, г. Миллерово Ростовской обл.:

– Девочка у нас растет – просто красавица. Мы нарадоваться на нее не можем. Да вот беда – витилиго. Все началось, когда ей было три годика, и выглядело как лишай. Теперь белые пятна распространились буквально по всему телу. Что делать? Как лечить? И лечится ли это?

– Витилиго – болезнь непростая и связана с тем, что в каких-то клетках кожи нет кожного пигмента – меланина. Конечно, жизни девочки ничего не угрожает, она наверняка хорошо себя чувствует. Это не смертельное заболевание. Проблема скорее косметическая. Сказать: сделайте укол, выпейте таблетку и болезнь пройдет – невозможно. Но очень серьезные разработки по лечению витилиго сделаны у нас в Москве в Центральном научно-исследовательском кожно-венерологическом институте (ЦНИКВИ). Там есть приборы и специальные вещества – фотосенсибилизаторы, которые обучают клетку поглощать солнечную энергию и вырабатывать меланин, чтобы белые участки кожи приобрели нормальный цвет. Советую обратиться туда.

Продолжение следует...