Расти зубок, расти другой

ТО, ЧТО прорезывание зубов вызывает выраженное повышение температуры или другие болезненные явления, – опасный миф. Именно благодаря этому мифу часто затягивается лечение истинной причины болезни, часто действительно очень опасной, – менингита, пневмонии и др. Иногда появление зуба сопровождается зудом десны, редко – небольшим повышением температуры тела. Но связывать ее с появлением зуба следует лишь после того, как врач исключил другие возможные причины.

Как вырастить зубы

СОВРЕМЕННАЯ стоматология научилась стимулировать рост зубов, даже если они упорно не хотят вылезать. Но это в редких и даже исключительных случаях. На развитие зубов влияет потребление белка, кальция, фосфора и витамина D. Профилактика рахита – тоже залог здорового развития зубов. Важно и потребление фтора – от 0,5 до 1,5 мг в сутки. Его основной источник – питьевая вода. Если фтора в воде менее 1 мкг/л, чаще встречается кариес. В районах, где воду не фторируют, следует чистить зубы пастами, содержащими фтор. Нарушают развитие зубов и некоторые лекарства. Например, тетрациклин и доксициклин, которые не разрешается применять детям младше 8 лет. Узнать о содержании фтора в воде можно на местной СЭС. Но лучше все-таки посоветоваться с педиатром и покупать питьевую воду в бутылках.

Конечно же, развитию кариеса способствуют сахар и сладости. Они создают во рту среду, благоприятную для роста стрептококков, разрушающих зубы. Вот почему нужно с самого начала воспитывать в ребенке сдержанное отношение к сладкому. Впрочем, чаще всего приходится воспитывать бабушек и дедушек, что значительно сложнее. Приучайте ребенка к фруктам. Использование сладкой воды или чая вместо пустышки может привести к разрушению передних зубов. Если ребенок без соски с жидкостью не успокаивается, пусть это будет чистая вода. Поверьте, малыш скорее отвыкнет от этой вредной привычки.

Почему он сосет пальцы?

УЖЕ с появлением первых четырех-шести зубов можно начать приучать кроху чистить зубки по утрам и вечерам. А если ребенок не посещает детский сад, то лучше сразу же приучать его чистить зубы после каждого приема пищи. Сначала пусть это будет просто игра. А на втором году жизни берите ручку малыша со щеткой в свою руку и показывайте, как именно нужно правильно чистить зубы. И в три, и в пять лет тоже лучше помогать ребенку, направляя его руку в нужную сторону.

Ближе к концу первого года начинайте отучать ребенка от соски. Отвлекайте на другие приятные занятия – игры, купание, прогулки. Постоянное сосание пустышки может дурно повлиять на формирование прикуса.

То же самое можно сказать и о привычке сосать пальцы. И дело здесь уже не в одних зубах. Привычка сосать пальцы говорит о том, что ваш малыш недополучает любви и ласки... Задумайтесь об этом, вместо того чтобы мазать ему пальчики горчицей. Постарайтесь понять его желания, больше общайтесь, дарите радость и удовольствие. Обычно эта привычка уходит после двух-трех лет. Но и к пяти годам каждый десятый ребенок продолжает сосать пальцы.

Кстати