Наслаждаться весной и не болеть

ПЕРВЫЕ весенние дни радуют нас пробуждением природы – светит солнышко, набухают зеленые почки, в воздухе пахнет свежестью… Но начало весны зачастую бывает коварным – солнце забежит за тучку, польет внезапный и холодный дождь, а ночью и морозец ударит. Тут недалеко и до простуды: радостные москвичи, обрадованные приближением теплых дней, легкомысленно скидывают куртки, сапоги и шапки, а коварный вирус – тут как тут! И вместо того чтобы вновь радоваться солнышку и гулять допоздна по зеленым паркам, мы кашляем, чихаем, хлюпаем носом и с досадой валяемся в постелях. Между прочим, простуда – самое распространенное заболевание в мире. Взрослый житель Европы или Северной Америки переносит ее в среднем от двух до пяти раз в год, ребенок – от четырех до восьми раз. Затраты американцев на лекарства от простуды и убытки из-за пропущенных рабочих дней составляют в год около 40 млрд. долларов! Существует почти 200 простудных заболеваний. Их столько же, сколько разновидностей вирусов – маленьких живых существ, передающихся от больных к здоровым людям в невидимых капельках слизи при кашле, чихании и разговоре. Поэтому выработать иммунитет почти невозможно. Вирусы, попадая в организм, внедряются внутрь клеток верхних дыхательных путей и разрушают их. Грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ) занимают первое место по частоте и количеству случаев в мире и составляют 95% всех инфекционных заболеваний. Частые грипп и ОРВИ постепенно подрывают сердечно-сосудистую систему, сокращая на несколько лет среднюю продолжительность жизни человека.

А при простуде особенно досаждает насморк – нос заложен, течет, как из прохудившейся трубы, ни вдохнуть ни выдохнуть нормально. Между прочим, насморк – гораздо серьезнее носовых платков и салфеток; это симптом огромного числа болезней. Его причины могут быть самые разные – инфекции (вирусные и бактериальные), повышенное содержание пыли во вдыхаемом воздухе, аллергия (на стиральный порошок, домашних животных, цветение, запахи и т.д.). Аллергологи и дерматологи уже не первый год обращают внимание на участившиеся случаи болезненных реакций на различные ароматические вещества (см. «Наука и жизнь». 2005. №6.). В тяжелых случаях запахи духов, одеколона, туалетной воды могут вызывать воспаление слизистых оболочек, насморк, тошноту, затруднение дыхания, внезапную усталость и другие тягостные симптомы. В Дании запрещено использовать сильно пахнущие парфюмерные средства в публичных местах и на работе. Представитель Ассоциации врачей-пульмонологов Канады заявил: «Как самые дешевые, так и самые дорогие духи содержат такие химические соединения, которые могут вызывать проблемы со здоровьем у вас и тех, кто вас окружает». Именно поэтому сегодня медики и экологи начали борьбу против ароматических веществ.