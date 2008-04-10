Женская осень

«КЛИМАКС» – слово греческое. Современники Гиппократа никакого медицинского смысла в него не вкладывали. В их времена так называлась лестница. Но специалисты увидели в этом несомненное сходство с многоступенчатой чередой гормональных перемен, происходящих в организме в этот период.

Выраженные расстройства, связанные с нарушением вегетативной нервной системы, называют климактерическим синдромом. Проявления его бывают, как правило, в течение одного–двух лет, затем постепенно сходят на нет. Тяжесть климактерического синдрома определяют частотой «приливов». Если в сутки их возникает не более 10, климактерический синдром считают легким, 10–20 – средней тяжести, более 20 – тяжелым. Но степень выраженности климактерических расстройств неодинакова у разных женщин. Кто-то невероятно мучается от этих проявлений климакса, а кто-то даже не замечает. Все зависит от состояния организма и образа жизни. Если женщина вела и ведет активную (во всех проявлениях) жизнь и не нажила каких-то серьезных хронических болезней – она будет меньше страдать от отрицательных проявлений климакса. Конечно, это не всегда бывает только у нервных и малоподвижных. Но шансы избежать этих неприятностей все-таки на стороне уравновешенных и активных дам.

Советы дамам: в настоящее время существует масса натуральных средств, которые не только облегчат состояние женщины, смягчив симптомы климакса, но и помогут сохранить молодость. Но начать нужно с установки: «климакс – не синоним старости». Процесс старения начинается не с климакса, а с того момента, когда вы сами позволяете себе стареть. Человек в состоянии чувствовать себя бодрым в любом возрасте. 50 лет – это возраст, когда накоплены знания и опыт. У многих выросли дети. И впереди счастливая и, быть может, более спокойная жизнь. Вас еще ждут удачи не только на профессиональном, но и на личном фронте. Осень может быть золотой!