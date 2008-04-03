ПОЧЕМУ это происходит? Оказывается, при длительной работе за компьютером сокращается частота моргания. И как следствие, разрушается слезная пленка. Она покрывает и увлажняет роговицу. Последняя подсыхает, и появляются неприятные ощущения в глазах, словно в них попал песок. Они быстро устают и воспаляются. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается и на самочувствии человека, и на его работоспособности.

Возникновению синдрома сухого глаза способствует кондиционер, осушающий воздух в помещении. Часто нарушается выделение слезной жидкости при ношении контактных линз. Кроме того, к сухости глаз приводят косметические операции по подтяжке век, прием оральных контрацептивов, эстрогенная недостаточность в период климакса, выраженный недостаток в организме витамина А, болезни обмена веществ, например диабет.

Как предупредить недуг? Если вы работаете за компьютером, офтальмологи советуют каждые 10 минут смотреть в окно и моргать по несколько секунд. Уровень влажности в помещении должен составлять примерно 50%. Не подставляйте глаза под воздушные потоки, исходящие от вентилятора или кондиционера. Чаще проветривайте комнату и избегайте прокуренных и пыльных помещений. В яркие солнечные дни надевайте защитные очки. И конечно, периодически проверяйте зрение.

В случае если у вас все же «разыгрался» синдром сухого глаза, не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к врачу. Он обследует глаза и назначит необходимые капли, в состав которых входит естественная слезная пленка.