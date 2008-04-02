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Где самое грязное место в квартире?

№ 14(100) от 03.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Где самое грязное место в квартире?

 ВЫ ДУМАЕТЕ, это туалет? Или прихожая? Нет. Это кухня. А конкретно – холодильник. Микробиологи установили это с предельной точностью. В нем находится в среднем 11,4 млн. микроорганизмов на 1 кв. см поверхности полок. Для примера: на кухонном полу 10 тыс., на разделочной доске в кухне – 1000, на поверхности письменного стола – 7000, на клавиатуре домашнего компьютера – 500. А на сиденье унитаза – всего 100. Как вы понимаете, эти микроорганизмы не сидят без дела, а гадят нам, как только могут. В частности, вызывают простуду. Это от 200 до 300 вирусов, относящихся к пяти семействам (видимо, поэтому выработать иммунитет к простуде практически невозможно).

 И полку вирусов продолжает прибывать. Недавно исследователи обнаружили новый инфекционный кишечный норовирус, вызывающий расстройство желудка. Его особенность состоит в том, что он передается от человека к человеку преимущественно через компьютерную клавиатуру и «мышь». В группе риска находятся в основном посетители интернет-кафе, школьники, студенты и офисные работники, поскольку основной причиной распространения инфекции является использование общей компьютерной техники.

 Человечеству угрожают неизвестные науке инфекционные заболевания. Об этом в ежегодном докладе сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как установили эксперты, в наше время болезни и эпидемии распространяются намного быстрее, чем когда бы то ни было. И теперь человечеству угрожают еще неизвестные науке инфекционные заболевания. Только за последние годы таких новых болезней зафиксировано 39. Особенно изощренный путь распространения числится за вирусом гриппа. В последнее время он выбирает… денежные банкноты! Сообщается, что бактерии гриппа, попав на банкноты, живут на них до
17 дней. Исследование было осуществлено по просьбе одного из швейцарских банков, обеспокоенного возможностью возникновения эпидемии гриппа, в том числе птичьего. По мнению руководителя исследований Ива Тома, в процессе изучения распространения эпидемии гриппа денежным знакам должно уделяться не меньше внимания, чем ручкам дверей или поручням в автобусах. «Вирус может передаться людям, которые держали в руках зараженную банкноту, а потом трогали руками рот или нос», – отметил Тома. Идеальные, по его словам, условия для выживания вируса гриппа на банкнотах – средняя влажность и температура выше +10 градусов по Цельсию.

 А вот устойчивый к любым антибиотикам золотистый стафилококк выведен во многом благодаря усилиям врачей и пациентов, применявших антибиотики, где нужно и не нужно. В ослабленном организме стафилококки могут размножаться, вызывая устойчивые инфекции кожи, костей, легких или заражение крови. По статистике, такое бывает почти у 10% пациентов больниц, и число смертельных случаев продолжает расти… Словом, мир микроорганизмов небезопасен, и ученым и врачам остается только объединять усилия и пытаться противостоять им.

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