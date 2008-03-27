У каждого свой ритм

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ отдель­ных циклов человеческого организма может быть различной. Однако чаще всего выделяют ритмы суточные, недельные, месячные и годовые. Это такой инструмент в организме человека, который помогает приспособиться к постоянно меняющимся обстоятельствам. Каждый орган и система работают в определенном ритме, и они должны быть состыкованы. У каждого органа своя норма – у сердца, глаз, суставов. Это же касается и обмена веществ. Исследования показывают, что биологические ритмы играют огромную роль в развитии патологических процессов, адаптационных и компенсаторных реакций организма. Они оказывают существенное влияние на методы лечения и профилактику различных заболеваний.

Знание и учет этих ритмов имеет большое значение как для здорового, так и для больного человека. Сбой естественного ритма вызывает состояние десинхроноза, что способствует возникновению многих заболеваний.

Первые проявления десинхроноза – это обычно повышенная утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность, подавленное состояние. Десинхроноз – своего рода колесики в часах. Они разных размеров и постоянно в движении. Когда колесико выпадает, происходит сбой всей системы. Так и в организме. В настоящее время разработаны специальные методы и препараты для коррекции биологических ритмов, где при назначении лекарств учитываются суточные и другие ритмы человека.

Вот пример, касающийся зрения. Днем физиологические процессы нашего организма направлены на использование биологически активных веществ – чтобы оптимизировать работу зрительного аппарата и улучшить остроту зрения. Ночью во время отдыха, когда глаза отдыхают, биологически активные вещества аккумулируются в тканях глаза, способствуют питанию и восстановлению.

Теперь об опорно-двигательном аппарате. Днем физиологические процессы нашего организма направлены на использование биологически активных веществ – чтобы устранить скованность и придать ощущение свободы движения. Ночью биологически активные вещества накапливаются в организме – для питания и восстановления тканей суставов.

Для современного и эффективного лечения или проведения профилактики различных заболеваний очень важно знать методы введения специальных препаратов с учетом биоритмов.