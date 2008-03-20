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Битва холестеринов

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », к.м.н. Сергей АЛЕШИН ]

Битва холестеринов
Модель молекулы холестерина

«Что значит «холестерин в норме»?»
Л. Бобылева, Уфа

 

 «ХОЛЕСТЕРИНОВАЯ паника» началась с изучения боевых травм американских солдат, погибших во время войны США в Корее. При вскрытиях почти в 75% случаев в артериях сердца обнаруживались отложения холестерина. И это у молодых парней! А что же тогда творится в артериях людей старшего и среднего возрастов? Так человечеству объявили, что холестерин – главный враг его здоровья. А продукты, в которых он содержится, были внесли в разряд очень опасных.

 Но потом выяснилось, что холестерин жизненно необходим, поскольку входит в состав мембран всех клеток. Он также участвует в образовании желчных кислот, витамина D и целого ряда гормонов, в частности половых. Далее при анализе крови научились различать несколько видов холестеринов: общий, «плохой» и «хороший». «Плохой», или липопротеиды низкой плотности (ЛНП), внедряется в стенку кровеносных сосудов и откладывается там в виде бляшек. Причем именно в тех местах, где нежный эндотелий повреждается свободными радикалами или вирусами. А «хороший» холестерин (липопротеиды высокой плотности), наоборот, удаляет своего неразумного коллегу из стенок сосудов.

 Почему ЛНП ведут себя столь недружелюбно по отношению к родному организму и набивают холестерином стенки сосудов? Виноваты свободные радикалы – настоящие агрессоры: они повреждают менее стойкие ЛНП и запускают в них процессы окисления, из-за чего те становятся настоящими окислительными бомбами, способными своими осколками разрушить сосудистую стенку.

 Чтобы обезвредить эти «адские машины», из сосудистого русла иммунной системой срочно запускаются макрофаги (клетки-«пожиратели»). Им на помощь спешат гладкомышечные клетки из эндотелия. Выполняя свой долг, эти клетки безостановочно поглощают ЛНП и в конце концов сами гибнут, лопаясь. Их содержимое изливается в сосудистую стенку. В этом месте образуется настоящая липидная свалка, куда выбрасываются кристаллы холестерина из окисленных ЛНП. Она огораживается стенкой из кальция и рубцовой ткани – образуется атеросклеротическая бляшка. По сути, она представляет собой хроническое воспаление сосудистой стенки.

 Бляшка (атерома) постепенно растет внутрь сосуда. Проходят годы и десятилетия, пока она не перекрывает 75% его просвета. Тогда возникает острое ухудшение кровоснабжения, например ишемия сердца или мозга.

Показатели холестеринов

 ОБ ОТСУТСТВИИ риска развития атеросклероза говорят значения общего холестерина: <200 мг/дл и <5,2 ммоль/л, о сильно высоком риске – соответственно > 300 и >8.

 Что касается ЛНП, то его возрастание на 1% связывается с увеличением на 1–2% сердечно-сосудистых заболеваний. Но здесь играет роль наличие факторов риска (высокое давление, курение, ИБС у ближайших родственников, возраст). Увеличение концентрации «хорошего» холестерина способствует снижению риска ИБС. Для мужчин он должен быть не ниже 40мг/дл и 1,04 ммоль/л, для женщин – не меньше 45 и 1,17.

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