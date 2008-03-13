Не хлебом единым…

«Беременную сестру неудержимо тянет к… ацетону! Я даже недавно поймала ее на том, что она нюхала смывку для лака! Но это же вредно! Раньше, до беременности, за ней ничего такого не водилось. Как ее от этого отучить?»

С.М., Амурская обл.

У вашей сестры анемия. Именно в этом случае может возникнуть извращение вкуса, когда вдруг неудержимо начинает тянуть на совершенно несъедобные вещи: глину, мел, уголь, зубной порошок, землю, тесто. Или вдыхать совсем непищевые запахи: плесень, бензин, нафталин, ацетон, краски.

В этом плане совсем не случайно желание беременных женщин отведать «солененького и остренького». Чтобы плод развивался нормально (а его кроветворение начинается уже с 19-го дня!), организм будущей матери с первых же недель беременности начинает стимулировать выработку красных кровяных телец и гемоглобина. Для этого необходимо повышенное количество железа, а также витамина С и фолиевой кислоты. Если их не хватает, мудрая природа дает беременным женщинам подсказку в виде желания есть мел или соленые огурцы. Это сигнал, что в организме нарастает дефицит железа, а значит, нужно перестроить режим питания.

Игнорирование такой потребности может привести к тяжелым токсикозам, осложнениям во время родов, отсутствию грудного молока. Но самое главное — есть риск развития у ребенка различных нарушений со стороны кроветворной, сердечно-сосудистой, нервной, иммунной системы. У него, как правило, также развивается анемия, что можно обнаружить даже по внешнему виду: лицо у такого малыша, включая ушные раковины, бледненькое, волосики редкие, он быстро утомляется, плохо развивается.

Однако даже если мать не была малокровной, и родившийся в срок ребенок получил нормальный запас железа, то через 5–6 месяцев жизни ребенка он все равно иссякает (у недоношенных детей его не хватает уже при рождении). Поэтому даже при оптимально сбалансированном рационе в таком возрасте развивается анемия. Она сильнее выражена у тех малышей, которых вскармливали не грудным, а коровьим или козьим молоком, а затем давали преимущественно углеводистую пищу, без соков, овощного или мясного прикорма. Всасывание железа нарушается также при инфекционных заболеваниях, расстройствах желудочно­кишечного тракта детей. Чтобы недопустить таких неприятностей, нужно как можно раньше организовать сбалансированное питание и активный режим малыша.