//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Не хлебом единым…

№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]

Не хлебом единым…

 «Беременную сестру неудержимо тянет к… ацетону! Я даже недавно поймала ее на том, что она нюхала смывку для лака! Но это же вредно! Раньше, до беременности, за ней ничего такого не водилось. Как ее от этого отучить?»

С.М., Амурская обл.

 У вашей сестры анемия. Именно в этом случае может возникнуть извращение вкуса, когда вдруг неудержимо начинает тянуть на совершенно несъедобные вещи: глину, мел, уголь, зубной порошок, землю, тесто. Или вдыхать совсем непищевые запахи: плесень, бензин, нафталин, ацетон, краски.

 В этом плане совсем не случайно желание беременных женщин отведать «солененького и остренького». Чтобы плод развивался нормально (а его кроветворение начинается уже с 19-го дня!), организм будущей матери с первых же недель беременности начинает стимулировать выработку красных кровяных телец и гемоглобина. Для этого необходимо повышенное количество железа, а также витамина С и фолиевой кислоты. Если их не хватает, мудрая природа дает беременным женщинам подсказку в виде желания есть мел или соленые огурцы. Это сигнал, что в организме нарастает дефицит железа, а значит, нужно перестроить режим питания.

 Игнорирование такой потребности может привести к тяжелым токсикозам, осложнениям во время родов, отсутствию грудного молока. Но самое главное — есть риск развития у ребенка различных нарушений со стороны кроветворной, сердечно-сосудистой, нервной, иммунной системы. У него, как правило, также развивается анемия, что можно обнаружить даже по внешнему виду: лицо у такого малыша, включая ушные раковины, бледненькое, волосики редкие, он быстро утомляется, плохо развивается.

 Однако даже если мать не была малокровной, и родившийся в срок ребенок получил нормальный запас железа, то через 5–6 месяцев жизни ребенка он все равно иссякает (у недоношенных детей его не хватает уже при рождении). Поэтому даже при оптимально сбалансированном рационе в таком возрасте развивается анемия. Она сильнее выражена у тех малышей, которых вскармливали не грудным, а коровьим или козьим молоком, а затем давали преимущественно углеводистую пищу, без соков, овощного или мясного прикорма. Всасывание железа нарушается также при инфекционных заболеваниях, расстройствах желудочно­кишечного тракта детей. Чтобы недопустить таких неприятностей, нужно как можно раньше организовать сбалансированное питание и активный режим малыша.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Политика

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Зеленский объяснил слова о готовности "встать на колени" перед Путиным

Кандидат в президенты Украины, лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на колени.

//В мире

Россия готовится потерять Байконур?

Россия готовится потерять Байконур?

Российско-казахстанское сотрудничество в космической отрасли продолжается, несмотря на смену власти в южной республике. Однако в критической ситуации Россия перенесет пуски на космодром «Восточный».

//В мире

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

США начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС

Американские власти начали противодействовать энергопоставкам России в страны ЕС. Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Тимошенко отказывается от данного обещания "вернуть Крым" сразу же после выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко признала, что Украина не сможет себе "вернуть Крым" сразу же после выборов президента. Выборы на Украине пройдут 31 марта.

//В мире

Израильские войска начали бомбардировку сектора Газа

Израильские войска начали бомбардировку сектора Газа

Вооруженные силы Израиля начали бомбардировку сектора Газа в ответ на произошедший утром ракетный обстрел. Также объявлена частичная мобилизация резервистов, к границе переброшены дополнительные силы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Минобороны РФ сообщили, что в Сирии погибли трое российских военнослужащих

В Сирии в конце февраля во время обстрела боевиками погибли трое российских военнослужащих. Об этом Минобороны стало известно только сейчас. Долгое время информация о гибели военных не поступала в военные ведомства.

//Наука

Две женщины-астронавты США отказались одновременно выйти в космос из-за размера скафандра

Две женщины-астронавты США отказались одновременно выйти в космос из-за размера скафандра

NASA сообщило о переносе одновременного выхода женщин-астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох в открытый космос, запланированного на 29 марта. Планы женщин-астронавтов изменились из-за размера скафандров.

//В мире

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили «корабль мертвых» эпохи викингов

Норвежские археологи обнаружили в заповеднике Борре под землей деревянное судно длиной более 15 метров. Находка датируется 700 – 1100 гг. н. э. Возможно, что это – «корабль мертвых» эпохи викингов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//В мире

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Сенатор Франц Клинцевич оценил доклад Мюллера о доказательствах сговора Трампа с Россией

Член комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич историю с доказательством сговора президента США Дональла Трампа с Россией "большим блефом элит США".

//Новости СМИ2

//В мире

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР огласил обязательное условие завершения гражданской войны на Украине

Глава ЛНР Леонид Пасечник обозначил обязательное условие прекращения гражданской войны на востоке Украины. Соответствующее заявление политик сделал во время прямой линии с жителями Луганской области.

//Общество

Известный таролог предсказала резкое ухудшение здоровья Армена Джигарханяна

Известный таролог предсказала резкое ухудшение здоровья Армена Джигарханяна

Известный таролог Анна Романова предположила, как сейчас чувствует себя народный артист Армен Джигарханян. По мнению ясновидящей, Джигарханяну необходимо серьезно позаботиться о своем здоровье.

//Общество

"Это был самопроизвольный выворот": уральский главврач назвал смерть девушки во время родов случайной

"Это был самопроизвольный выворот": уральский главврач назвал смерть девушки во время родов случайной

В городе Нижние Серги Свердловской области во время родов умерла 22-летняя девушка. У пациентки произошёл выворот матки. Спасти роженицу не удалось. Главврач роддома назвала смерть девушки случайностью.

//В мире

Разведка США раскрыла сроки принятия российского "Посейдона" на вооружение

Разведка США раскрыла сроки принятия российского "Посейдона" на вооружение

Американская разведка узнала о сроках принятия на вооружение российских необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" с атомной энергоустановкой. Такое сообщение передал телеканал CNBC.

//В мире

Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на строительство стены

Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на строительство стены

Пентагон согласился выделить президенту США Дональду Трампу 1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Разрешение дано на возведение сооружения, протяжённостью в 91 км на южной границе США.

//В мире

На Украине вандалы осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко

На Украине вандалы осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко

На Украине вандалы осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко. Инцидент произошел несколько дней назад в городе Луцк Волынской области. Неизвестные злоумышленники сделали на монументе надпись "Луцк мертв".

//Новости партнеров

//В мире

Видео, как Дональд Трамп приветствовал Александра Овечкина в Белом доме

Видео, как Дональд Трамп приветствовал Александра Овечкина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз". В составе хоккейной команды на прием к Трампу были приглашены трое российских хоккеистов.

//Политика

Порошенко призвал свой народ не вставать на колени перед Путиным

Порошенко призвал свой народ не вставать на колени перед Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко призвал свой народ не вставать на колени перед Путиным и не просить слёзного прощения у России. Таким образом, глава государства отреагировал на слова шоумена Владимира Зеленского.

//Общество

Видео, как в Казахстане вторые сутки горит нефтяное месторождение "Каламкас"

Видео, как в Казахстане вторые сутки горит нефтяное месторождение "Каламкас"

В Казахстане вторые горит нефтяное месторождение "Каламкас". Пожар на нефтяном месторождении на западе Казахстана в Мангистауской области начался утром в понедельник, 25 марта.

//Политика

В МИД РФ выводы по докладу Мюллера назвали "злобной клеветой"

В МИД РФ выводы по докладу Мюллера назвали "злобной клеветой"

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали выводы Министерства юстиции Соединенных штатов, сделанные по итогам двухлетнего расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

//В мире

Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Австралии

Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Австралии

Джазмен Игорь Бутман будет единственным российским участником «Концерта всех звезд» в рамках Международного дня джаза, который в этом году пройдет в конце апреля в австралийском Мельбурне.

//Шоу-бизнес

Шоумен Андрей Разин пообещал 5 миллионов тому, кто "набьет рожу" Шнуру

Шоумен Андрей Разин пообещал 5 миллионов тому, кто "набьет рожу" Шнуру

Шоумена Андрея Разина возмутили слова скандального лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова настолько, что он даже предложил 5 миллионов тому, кто «разобьет этому подонку рожу».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Китайский Нур-Султан
3

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
4

Казахстан могут переименовать
5

У полпреда президента в УрФО Николая Цуканова умер сын

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры