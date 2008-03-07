Секреты комнаты молока

В КИТАЙСКОМ языке все органы и части тела, имеющие отношение к детородной функ­ции, награждались пышными иносказательными наименованиями, в которых, тем не менее, можно угадать «знакомые образы». Так, нетрудно догадаться, что скрывается за «нефритовым стержнем», или «золотой вазой», или «комнатой молока».

Китайские целители относили грудь к ведению меридиана печени. И удивительным образом предугадали механизм зарождения большинства проблем, связанных с молочной железой. Ее состояние напрямую связано с уровнем эстрогена в крови, который зависит от функции печени: именно в ней происходит разрушение эстрогенов.

Кроме средства для восстановления печени в традиционный китайский лекарственный препарат для лечения молочной железы должны входить компоненты, обладающие обезболивающим, противовоспалительным, антимикробным, рассасывающим, противоотечным, успокаивающим, иммуномодулирующим, антипролиферативным действиями. Необходимо присутствие йода, фитоэстрогенов, антиоксидантов. Остается лишь удивляться, каким образом китайским врачам удалось сгенерировать совершенно верные, подтвержденные современными фундаментальными исследованиями принципы лечения такого сложного заболевания, как фиброзно-кистозная мастопатия.

Особой популярностью в Китае пользуется лекарственный препарат, заслуживший доверие врачей и любовь пациенток благодаря быстрому обезболивающему и противокистозному действию, а также недавно подтвержденной способности предотвращать рак молочной железы и способствовать его излечению. В России этот лекарственный препарат зарегистрирован и продается в аптеках под торговым названием «маммолептин»; более подробную информацию о нем можно посмотреть на сайте «Клуба Китайской Медицины»: www.chinamed.ru.