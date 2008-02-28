Тоска по железу

Гем – носитель жизни

ЧАСТО говорят, что жизнь на планете существует благодаря кислороду. Но чтобы он непрерывно поступал ко всем органам и тканям организма человека или животного, его туда должен доставить гемоглобин. Для синтеза гемоглобина необходимо достаточное поступление в организм железа – с продуктами питания. В самой лучшей биологически усвояемой – гемовой – форме оно содержится в красном мясе (говядине), курятине, печени животных, белых грибах, яичных желтках, гречневой крупе, моркови, бобовых, темно­зеленых овощах, зеленых яблоках, персиках, овсяном толокне и других продуктах.

Когда клетки голодают

ПРОЦЕСС этот долго протекает тихо, без выраженных ощущений. А когда появляются характерные симптомы, анемия становится уже слишком глубокой. Так, нарушение функций нервной ткани вызывает общую слабость, утомление, сонливость или, наоборот, бессонницу. Больные ощущают мелькание мушек перед глазами, головокружение, иногда — головную боль. Им бывает трудно сосредоточиться, у детей развивается умственная отсталость.

Женщины становятся чрезмерно возбудимыми, раздражительными, мнительными и подозрительными, что свойственно типу характера, именуемому хлоротичным – по названию «хлороз» (зеленовато-желтый).

Если дефицит железа больше выражен в ткани сердечной мышцы, то у больных могут появляться аритмия, чрезмерное сердцебиение или при малейших физических усилиях возникать обмороки и одышка.

Нарушаются функции кожи: секутся и выпадают волосы, становятся ломкими ногти. Кожа лица очень бледная, иногда несколько одутловатая, вялая, в уголках рта нередко появляются «заеды», слизистая языка атрофируется, язык становится как бы «лакированным». Однако только коррекцией питания анемию преодолеть нельзя, и потому и детям, и взрослым требуются препараты железа. Назначать их должен только врач, который определит форму малокровия.

Железо внутри и вокруг нас

В СРЕДНЕМ в организме человека содержится 4–5 г железа: 80% его находится в составе гемоглобина в эритроцитах крови для переноса кислорода, 3% – в мышечной ткани в составе мио­глобина (обеспечивает питание мышц кислородом); остальное количество железа присутствует в составе 72 ферментов.

По расчетам специалистов, детям до 8 лет в сутки требуется до 0,5 мг этого микроэлемента, подросткам до 16 лет – в пределах 1 мг, мужчинам – 1–1,65. Женщины нуждаются в 1,2–2 мг железа в сутки, при беременности эта норма возрастает вдвое, а в период кормления ребенка грудью вообще в 10 раз.

Аргумент специалиста

СОДЕРЖАНИЕ железа в продуктах питания (на 100 г продукта): печень говяжья – 9 мг, легкие – 10, красное мясо – 3, яблоки – 2, цветная капуста – 1,4, хлеб ржаной – 1,8, картофель – 1,2 мг. Нормальному всасыванию способствуют витамины С, А, В2, В6.

Соли фитиновой кислоты, содержащиеся в хлебных злаках и пресных лепешках, наоборот, связывают железо в желудке и препятствуют его всасыванию. Так же, как чай и кофе. Нельзя принимать вместе с препаратами железа кальциевые добавки и молочные продукты.