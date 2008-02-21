//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

«Шторм» в ухе

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Иван КРЫЛОВ, врач, к.м.н.  ]

«Шторм» в ухе

 «У моего тридцатилетнего сына обнаружили болезнь Меньера. Но у нас в районной поликлинике не дали толковых советов, как поддерживать его состояние более или менее стабильным и не допускать обострений. Подскажите, что нам делать?»
Н.С., Курская обл.

 ЭНДОЛИМФАТИЧЕСКАЯ водянка, или болезнь Меньера, – это заболевание внутреннего уха невоспалительного характера. Оно проявляется периодически возникающими приступами головокружения и шума в ушах, а также временной потерей слуха. Приступы могут длиться от нескольких часов до суток. Их предвестником может быть заложенность в ухе, которая возникает без связи с простудой или охлаждением. Причина возникновения этой болезни пока до конца не ясна, но многие исследователи связывают ее с нарушением лимфотока во внутреннем ухе.

С центрифугой в голове

 ПРИСТУПЫ протекают весьма характерно: у больных внезапно возникает сильнейшее головокружение с тошнотой, заложенностью и шумом в ушах. Они могут усиливаться при ярком освещении, громких звуках и других раздражителях. Как говорят пациенты, у них «все вертится перед глазами», «в голове внезапно включается «центрифуга». Приступы возникают с разной периодичностью – у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в полгода. Бывает, «штормящая болезнь» настигает чуть ли не каждую неделю.

 Соответственно, работа всех рецепторов, отвечающих за равновесие и слух, начинает давать сбои, что и проявляется приступами головокружения и снижением слуха.

 Для лечения болезни Меньера назначают широкий спектр медикаментов, в том числе успокаивающие, спазмолитики, диуретики. А также физиотерапевтические процедуры, гирудотерапию. Могут быть применены внутриносовые новокаиновые блокады, лечение в барокамере. При безуспешности консервативной терапии проводят хирургическое лечение, в том числе с применением лазера.

Финики + картошка

 ЧТОБЫ улучшить обмен веществ, больному необходимо пересмотреть режим питания. Исключить острые и соленые блюда, маринады (после приступов назначается абсолютно бессолевая диета). Скрасить «пресную» жизнь помогут свежие овощи, фрукты, соки, которые можно употреблять без ограничения. Очень важно, чтобы в организме присутствовал калий (им богаты бананы, изюм, курага, финики, картофель), так как он является регулятором обменных процессов.

 Помните, что не всякий шатающийся человек – пьяница. Приступы «шторма» в голове и неудержимой рвоты могут настигнуть больного внезапно и в любой обстановке: на улице, за рулем автомобиля, за работающим станком… Человека, который вдруг стал сильно шататься и которого внезапно одолел приступ рвоты, до приезда «скорой» уложите поудобнее – любое движение для него – нестерпимая головокружительная пытка. Притушите яркий свет, выключите аппаратуру и другие звуки. Окружающим не следует слишком реагировать на ситуацию криками и оханьями. Положите горчичник на затылок и грелку к ногам.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//В мире

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

В Госдуме оценили заявление главы МИРЭС о России как об энергетической сверхдержаве

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, назвавшего Россию энергетической сверхдержавой.

//В мире

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины

Украинские политики призвали действующего президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями Украины. Такое заявление сделала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

The Sunday Times: Терезу Мэй готовят к отставке

Члены кабинета министров Великобритании готовят отставку премьер-министра Терезы Мэй. Чиновники обсуждают период отставки и хотят назначить временно исполняющего обязанности на её пост.

//В мире

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

СМИ сообщили об отравлении сирийцев ядовитым газом

В сирийской провинции Хама госпитализировали мирных жителей с симптомами отравления газа после обстрела боевиками. Источники сообщают, что в больницы отправлено более 20-ти человек.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Что ждет латвийцев после Brexit?

Что ждет латвийцев после Brexit?

Отказ британского парламента ратифицировать соглашение выхода из ЕС все больше приближает «жесткий» Brexit. Как в такой ситуации будут «чувствовать» латвийцы. И чем аукнется этот самый «брекзит»?

//Спорт

Алина Загитова выступила с показательным номером на чемпионате мира, но упала

Алина Загитова выступила с показательным номером на чемпионате мира, но упала

Новая чемпионка мира по фигурному катанию среди женщин-одиночниц Алина Загитова выступила на чемпионате мира в Сайтаме с показательным номером. Болельщики приветствовали ее аплодисментами и после падения.

//Культура

Юлия Пересильд: «Людмила Марковна прошла по моей жизни»

Юлия Пересильд: «Людмила Марковна прошла по моей жизни»

У актрисы Юлии Пересильд за плечами такие «непростые» роли в картинах «Палач», «Битва за Севастополь», «Дело гастронома №1» - и, наконец, роль Людмилы Марковны Гурченко. Согласитесь, не каждая актриса отважится сыграть роль Примадонны. А Юлия рискнула. И, пожалуй, попала «в точку»

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Происшествия

В ДТП с двумя маршрутками пострадали семь человек

В ДТП с двумя маршрутками пострадали семь человек

В воскресенье, 24 марта, в Пушкинском районе Ленинградской области столкнулись два маршрутных такси. При столкновении пострадало семь человек. Ведётся проверка на местности.

//Новости СМИ2

//Общество

Свыше 10 тысяч предметов удалось обнаружить на раскопках в Крыму в Ханском дворце

Свыше 10 тысяч предметов удалось обнаружить на раскопках в Крыму в Ханском дворце

Среди находок в Бахчисарае были стройматериалы, кухонная утварь, монеты и курительные трубки. Чтобы установить реальную ценность найденного нужно его сначала отмыть

//Спорт

Навка поздравила Жулина и пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова

Навка поздравила Жулина и пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила танцевальную пару Викторию Синицину и Никиту Кацалапова и их тренера Александра Жулина. Синицына и Кацалапов на чемпионате мира завоевали серебро.

//Происшествия

Школьники из Бурятии напали на мужчину и надругались над его женой

Школьники из Бурятии напали на мужчину и надругались над его женой

В воскресенье, 24 марта, в пригороде Улан-Удэ двое подростков напали на мужчину и женщину. Полиция задержала школьников и завела на нападавших уголовное дело. О состоянии пострадавших информация не уточнялась.

//Шоу-бизнес

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его раздражают. И при этом он не может сдерживаться и молчать, а пытается поставить наглецов на место.

//В мире

Бойко заявил, что "Нафтогаз" - проблема Украины

Бойко заявил, что "Нафтогаз" - проблема Украины

Депутат украинской Рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что беда Украины - компания "Нафтогаз". По мнению политика, руководители компании наживаются на голодающих людях.

//Происшествия

В Омске 2-летний ребенок с мамой и бабушкой погибли в результате пожара в доме

В Омске 2-летний ребенок с мамой и бабушкой погибли в результате пожара в доме

В Омске в воскресенье ранним утром пожар произошел в частном доме на улице Барнаульская, в результате ЧП погибли 57-летняя женщина, ее 30-летняя дочь и 2-летний внук, 44-летний сожитель дочери.

//Новости партнеров

//В мире

Ученые назвали один продукт, помогающий легко сбросить вес

Ученые назвали один продукт, помогающий легко сбросить вес

Американские диетологи провели исследование и назвали один продукт, который следует ежедневно употреблять людям, желающим снизить вес без изнурительных диет и упражнений. Это всем известный цитрус.

//Шоу-бизнес

Анна Семенович решила пройти обследование из-за болезни Юлии Началовой

Анна Семенович решила пройти обследование из-за болезни Юлии Началовой

Певица и телеведущая Анна Семенович после смерти коллеги по шоу-бизнесу Юлии Началовой обеспокоилась о своём здоровье. Певица заявила, что собирается пройти полное медицинское обследование в больнице.

//Происшествия

В Сан-Франциско во время стрельбы погиб человек

В Сан-Франциско во время стрельбы погиб человек

Неизвестный открыл стрельбу на Филлмор-стрит в Калифорнии. По данным правоохранительных органов, погиб один человек, трое пострадали.Обстоятельства произошедшего и личность преступника выясняется.

//Шоу-бизнес

«Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи», призналась Валентина Талызина

«Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи», призналась Валентина Талызина

Легендарная комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!» в одночасье сделала популярными всех актеров, которые в ней снялись. А вот ремейк культового фильма стал поводом для скандала и сильно поссорил актрис

//Политика

США в ожидании справедливых выборов в Украине

США в ожидании справедливых выборов в Украине

Посол Соединённых Штатов Мари Йованович заявила, что ожидает в Украине справедливых, свободных и безопасных выборов и выражает искреннюю поддержку. Посол призвала украинцев честно голосовать за кандидатов.

//Общество

Строители из Узбекистана попали в инфекционную больницу в Ялте, отравившись продуктами

Строители из Узбекистана попали в инфекционную больницу в Ялте, отравившись продуктами

Граждане Узбекистана, занимающиеся строительством, решили отпраздновать день рождения и наелись скоропортящихся продуктов. Всех пострадавших госпитализировали в местную инфекционную больницу

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Мое время - деньги. Я сразу называю свою цену», призналась любовница Гуфа
2

Видео, как японская девушка перепела Аллу Пугачёву, стало хитом
3

"Это серьезная ошибка врачей", - у дочери Виктории Дайнеко началась инфекция после прививки
4

Комедия абсурда на российском ТВ. Политолог пересказал известный фильм, выдав его за исторический факт
5

Для ФАС отдали команду «фас»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры