Болезнь от ума
№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Ирина САВЧЕНКО ]
Съели что-то не то...
ИЗВЕСТНО, что голова порой начинает болеть, когда человек голоден. Но нередко боль возникает уже после еды. Причина - наличие в продуктах веществ, содержащих так называемые биогенные амины. Они есть в выдержанных сырах, уксусе, горчице, майонезе, копченой свинине, сельдерее, сое. А также в ананасах, авокадо, сливах.
Во многих случаях головную боль провоцирует глутамат натрия, добавляемый для улучшения вкуса в приправы, бульонные кубики, растворимые супы, и прочие консерванты. А некоторые люди не выносят вареных колбас, сосисок, окороков и других мясных изделий, а точнее - содержащегося в них нитрита, который добавляют для придания продуктам привлекательного розоватого цвета. Сами потребители при этом годами могут не подозревать, что же служит причиной их головной боли. В таких случаях следует проанализировать свое питание, чтобы выявить виновников недомогания.
Боль после анальгина?
ВЕСЬМА распространена в наше время и лекарственная головная боль. Это следствие неправильного применения различных медицинских препаратов, к которым потребители прибегают, ориентируясь исключительно на рекламу.
В частности, медикаменты-анальгетики при регулярном и неоправданном приеме подавляют природную противоболевую защиту. Нарушают баланс обменных процессов и способствуют развитию головной боли некоторые препараты для поддержания работы сердца. В том числе нитроглицерин, гормональные средства - кортикостероиды (преднизолон, гидрокортизон), а также эстрогены, которые входят в состав противозачаточных средств и препаратов гормонзаместительной терапии. Такой же эффект могут оказывать лекарства, снижающие артериальное давление, - каптоприл (капотен), метопролол, адельфан, раунатин, нестероидные противовоспалительные препараты, принимаемые при болезнях суставов, - диклофенак (вольтарен), индометацин.
Поэтому, прежде чем принимать курс препарата, нужно проследить за реакцией на него вашего организма.
Застой в ноге - боль в голове
И В ЦЕЛОМ при частых головных болях следует очень внимательно анализировать свое состояние. Источником головной боли служат более 40 заболеваний! Не только те, что связаны с нарушениями кровообращения головного мозга - гипертоническая болезнь, гипотония, атеросклероз. Но и, казалось бы, совершенно далекие от этого проблемы - предменструальный синдром, гельминтозы, анемия, нарушения зрения, застой крови в икрах ног и даже неправильный прикус...
Выявить причины боли помогают МРТ головного мозга, УЗИ сосудов головного мозга, исследование глазного дна и другие обследования. Лечение же головной боли должно быть обязательно комплексным. Оно может включать процедуры иглоукалывания, гирудотерапию, психотерапию, физиолечение, биологические методы обратной связи (современный аутотренинг с использованием компьютерных технологий, направленный на повышение способности организма к саморегуляции). Результативность назначенного лечения, включая домашние средства, должна проявиться через две недели. Если этого не происходит, то надо подбирать другие методы.
Кстати
ГОЛОВНАЯ боль - спутник хронического тонзиллита, гайморита, пневмонии, отита, холецистита и других воспалительных заболеваний и вирусных инфекций, в первую очередь ОРЗ. Врачи замечают, что сегодня нейротропная (то есть оказывающая влияние на нервную систему) активность вирусов бывает более выраженной, чем даже обычные респираторные проявления.
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