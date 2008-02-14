Болезнь от ума

Съели что-то не то...

ИЗВЕСТНО, что голова порой начинает болеть, когда человек голоден. Но нередко боль возникает уже после еды. Причина - наличие в продуктах веществ, содержащих так называемые биогенные амины. Они есть в выдержанных сырах, уксусе, горчице, майонезе, копченой свинине, сельдерее, сое. А также в ананасах, авокадо, сливах.

Во многих случаях головную боль провоцирует глутамат натрия, добавляемый для улучшения вкуса в приправы, бульонные кубики, растворимые супы, и прочие консерванты. А некоторые люди не выносят вареных колбас, сосисок, окороков и других мясных изделий, а точнее - содержащегося в них нитрита, который добавляют для придания продуктам привлекательного розоватого цвета. Сами потребители при этом годами могут не подозревать, что же служит причиной их головной боли. В таких случаях следует проанализировать свое питание, чтобы выявить виновников недомогания.



Боль после анальгина?



ВЕСЬМА распространена в наше время и лекарственная голов­ная боль. Это следствие неправильного применения различных медицинских препаратов, к которым потребители прибегают, ориентируясь исключительно на рекламу.

В частности, медикаменты-анальгетики при регулярном и неоправданном приеме подавляют природную противоболевую защиту. Нарушают баланс обменных процессов и способствуют развитию головной боли некоторые препараты для поддержания работы сердца. В том числе нитроглицерин, гормональные средства - кортикостероиды (преднизолон, гидрокортизон), а также эстрогены, которые входят в состав противозачаточных средств и препаратов гормонзаместительной терапии. Такой же эффект могут оказывать лекарства, снижающие артериальное давление, - каптоприл (капотен), метопролол, адельфан, раунатин, нестероидные противовоспалительные препараты, принимаемые при болезнях суставов, - диклофенак (вольтарен), индометацин.

Поэтому, прежде чем принимать курс препарата, нужно проследить за реакцией на него вашего организма.



Застой в ноге - боль в голове



И В ЦЕЛОМ при частых голов­ных болях следует очень внимательно анализировать свое состояние. Источником головной боли служат более 40 заболеваний! Не только те, что связаны с нарушениями кровообращения головного мозга - гипертоническая болезнь, гипотония, атеро­склероз. Но и, казалось бы, совершенно далекие от этого проблемы - предменструальный синдром, гельминтозы, анемия, нарушения зрения, застой крови в икрах ног и даже неправильный прикус...

Выявить причины боли помогают МРТ головного мозга, УЗИ сосудов головного мозга, исследование глазного дна и другие обследования. Лечение же головной боли должно быть обязательно комплексным. Оно может включать процедуры иглоукалывания, гирудотерапию, психотерапию, физиолечение, биологические методы обратной связи (современный аутотренинг с использованием компьютерных технологий, направленный на повышение способности организма к саморегуляции). Результативность назначенного лечения, включая домашние средства, должна проявиться через две недели. Если этого не происходит, то надо подбирать другие методы.

Кстати

ГОЛОВНАЯ боль - спутник хронического тонзиллита, гайморита, пневмонии, отита, холецистита и других воспалительных заболеваний и вирусных инфекций, в первую очередь ОРЗ. Врачи замечают, что сегодня нейротропная (то есть оказывающая влияние на нервную систему) активность вирусов бывает более выраженной, чем даже обычные респираторные проявления.