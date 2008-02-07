Что за кашель?

КАШЕЛЬ частый и резкий говорит о начинающемся ларингите, трахеобронхите, бронхиальной астме, пневмонии или о попадании инородного тела. А кашель слабый и короткий (покашливание) – о хронической патологии носоглотки (ринит, аденоидит, фарингит).

Лающий, хриплый кашель бывает при ларингите, истинном и ложном крупе. А звонкий – при бронхиальной астме.

Кашель, при котором выделяется мокрота, влажный, бывает трудно обнаружить у детей первых 4–6 лет жизни, так как они еще не умеют откашливаться. У детей постарше влажный кашель может проявиться при хроническом или остром бронхите, в разгар пневмонии, при коклюше, туберкулезе, после приступа бронхиальной астмы.

Сухой кашель без мокроты бывает в начальной фазе острого ларингита, бронхита или пневмонии, до или во время приступа бронхиальной астмы, в катаральный период коклюша, при плеврите и при попадании инородного тела.

Желтый цвет мокроты говорит о примеси гноя, зеленоватый – за счет застоя мокроты, ярко-желтый – о большом количестве эозинофилов. Слизистая, стекловидная мокрота свидетельствует об остром трахеите и бронхите, бронхиальной астме. Слизисто-гнойная – о затянувшемся бронхите, ржавая – о крупозной пневмонии.