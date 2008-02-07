//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Защитите щитовидку

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Лариса НИКИТИНА, врач-эндокринолог, к.м.н.  ]

Защитите щитовидку

 ЩИТОВИДНУЮ железу не случайно называют дирижером всего организма. Ее две доли, состоящие из многочисленных фолликулов, подковообразно располагаются на шее в области гортани. Они вырабатывают тиреоидные гормоны, основным веществом которых является йод. Связываясь с белками плазмы крови, гормоны поступают во все ткани организма и участвуют в сложнейших процессах обмена веществ, связанных с регуляцией потребления кислорода, синтезом белков, снабжением клеток необходимыми аминокислотами и рядом других важнейших процессов.

 При гипотиреозе в организме замедляются все процессы. В условиях недостатка тиреоидных гормонов энергия образуется с меньшей интенсивностью. А в условиях снижения энергетического обмена человек ощущает слабость в теле, его мучает сонливость. При развившемся гипотиреозе характерным образом меняется облик больного: становится одутловатым лицо, отекают веки, сухая кожа шелушится и может приобрести желтушный оттенок. Волосы тускнеют, секутся и выпадают, ногти слоятся и ломаются. Из-за отека голосовых связок голос может стать более низким. Больные склонны к полноте, запорам, повышенной зябкости. Объем щитовидной железы при гипотиреозе может оставаться нормальным, а может и увеличиваться, когда на фоне гипертрофии ее клеток появляется зоб, который больные расценивают как признак повышенной выработки гормонов. Такие выводы самим делать очень рискованно, это дело только врача.

 Отчего снижается функция щитовидной железы? Это может произойти из-за врожденного ее недоразвития, воспалительного процесса, разрушения опухолью или избыточного удаления во время операции. Но чаще всего гипотиреоз развивается из-за недостатка йода, который как микроэлемент в организме у нас не синтезируется, а поступает только с пищей. При норме 100–150 мкг йода в сутки наши люди потребляют его в десятки раз меньше, потому что едят мало морской рыбы, морепродуктов и водорослей, в которых больше всего йода. Меньше, чем положено, россияне едят мяса и молочных продуктов, которые также служат поставщиками этого микроэлемента. Поэтому у нас традиционно низкий уровень йода в организме и, соответственно, мало людей, у кого щитовидная железа остается здоровой.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Мнение

Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны певицы Юлии Началовой. Среди присутствовавших на церемонии прощания были замечены Филипп Киркоров, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, братья Запашные...

//Мнение

О «бедном» кинотеатре замолвите слово?

О «бедном» кинотеатре замолвите слово?

Не так давно, в дни празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией, я был (и работал) в Симферополе. Появилось, что называется, много новых мыслей, причем одну из них навеял мой вечерний поход в местный кинотеатр.

//В мире

В "Газпроме" заявили о готовности России продолжить транзит газа через Украину

В "Газпроме" заявили о готовности России продолжить транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 22 марта заявил о готовности России продолжить транзит газа через Украину в страны Европы. Сейчас Киев не проявляет необходимой активности для продления контракта.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

СБУ даст правовую оценку визита в Москву украинскими политиками Медведчуком и Бойко

СБУ даст правовую оценку визита в Москву украинскими политиками Медведчуком и Бойко

СБУ пообещала оперативно дать правовую оценку визиту Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию. Украинские политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко 22 марта в Москве провели встречу с Дмитрием Медведевым.

//Культура

РПЦ выступила за обвинение произведений искусства в оскорблении чувств верующих

РПЦ выступила за обвинение произведений искусства в оскорблении чувств верующих

Русская православная церковь будет работать над тем, чтобы картины, фильмы, выставки, музей и спектакли не были выведены из-под действия Уголовного кодекса. Об этом сообщила «Российская газета».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

На Ставрополье пенсионеры устроили голодовку за отставку губернатора края

На Ставрополье пенсионеры устроили голодовку за отставку губернатора края

Жители маленького села в Ставропольском крае, отчаявшись добиться внимания властей, объявили голодовку. Старики требуют отставки губернатора Владимира Владимирова и решения их земельной проблемы, сообщает «Федерал Пресс».

//Спорт

Видео, как ученица Тутберидзе первой в истории выполнила четверной сальхов на ЧМ-2019

Видео, как ученица Тутберидзе первой в истории выполнила четверной сальхов на ЧМ-2019

Видео, как ученица тренера Этери Тутберидзе, выступающая за Казахстан Элизабет Турсынбаева, первой в истории выполнила четверной сальхов на взрослых соревнованиях, опубликовано в сети.

//Общество

Гендиректор цирка Запашный призвал наказывать СМИ за оскорбления деятелей культуры

Гендиректор цирка Запашный призвал наказывать СМИ за оскорбления деятелей культуры

Директор Московского цирка Эдгард Запашный предложил наказывать СМИ за оскорбления в адрес деятелей культуры. По мнению дрессировщика, за "непозволительные вещи" надо лишать журналистов слова на федеральных СМИ.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Общество

Глава Минздрава РФ рассказала, как предотвратить 40% смертей

Глава Минздрава РФ рассказала, как предотвратить 40% смертей

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцов рассказал, что нужно делать, чтобы уменьшить количество смертей среди населения. Политик заявила, что если прививать зож и вовремя лечить заболевания, то всё получится.

//Новости СМИ2

//В мире

Макрон выводит на улицы армию из-за очередных акций протестов "желтых жилетов"

Макрон выводит на улицы армию из-за очередных акций протестов "желтых жилетов"

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что в субботу, 23 марта, на улицах французских городов охранять правопорядок вместе с полицией и жандармерией придется и армии.

//Политика

Трамп отказался от санкций в отношении КНДР из-за симпатии

Трамп отказался от санкций в отношении КНДР из-за симпатии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отменил дополнительные санкции в отношении КНДР. Позже пресс-секретарь Белого дома объяснила поступок президента.

//Общество

Москву назвали одним из популярных у иностранцев городов

Москву назвали одним из популярных у иностранцев городов

Глава экспертной практики по работе с государственным сектором Константин Полунин, рассказал, что в рейтинге городов, которые привлекают иностранцев для туризма, Москва заняла десятое место.

//В мире

Минобороны США объявило о полном освобождении Сирии от ИГ

Минобороны США объявило о полном освобождении Сирии от ИГ

Глава Пентагона Патрик Шанахан доложил президенту США Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена в России).

//Спорт

С победой на чемпионате мира Алину Загитову поздравил Владимир Путин

С победой на чемпионате мира Алину Загитову поздравил Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию. 16-летняя россиянка завоевала золото в Сайтаме (Япония). "Молодец!" - похвалил президент.

//Общество

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Ленинградской области к железнодорожным рельсам привязали собаку. Машинист, заметив собаку на ж/д путях, остановил поезд, чтобы освободить её. Об этом сообщили очевидцы в группе "Вконтакте".

//Новости партнеров

//Общество

Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию ржавыми плоскогубцами

Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию ржавыми плоскогубцами

Врач Александр Клецко летом 2018 года в деревне Фалалеево Мошенского района был вынужден экстренно спасти женщину. Под рукой у него оказались только маникюрные ножницы, нитки на катушке и ржавые плоскогубцы.

//Спорт

Тренер Жени Медведевой Брайан Орсер считает, что лучшее у фигуристки впереди

Тренер Жени Медведевой Брайан Орсер считает, что лучшее у фигуристки впереди

Брайан Орсер, канадский специалист, к которому перешла Евгения Медведева после Олимпиады-2018, подвел итоги сезона для своей подопечной. Тренер сравнил сезон для российской фигуристки с "американскими горками".

//Политика

Глава МИД Беларуси призвал Россию прекратить болтовню

Глава МИД Беларуси призвал Россию прекратить болтовню

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что совместная работа России и Белоруссии даст больше результатов, чем публичные дискуссии между представителями Москвы и Минска.

//Шоу-бизнес

Депутат прокомментировал слова Шнурова о разгоне Минкульта

Депутат прокомментировал слова Шнурова о разгоне Минкульта

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов высказался по поводу заявления Сергея Шнурова, что "чиновники далеки от народа". По мнению депутата, известный певец хотел лишний раз пропиариться.

//Шоу-бизнес

Видео, как японская девушка перепела Аллу Пугачёву, стало хитом

Видео, как японская девушка перепела Аллу Пугачёву, стало хитом

Видео, как японская девушка перепела Аллу Пугачёву, стало хитом в сети. Песня «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачёвой и сейчас нравится многим людям. Мелодия полюбилась и японцам.

//Общество

В Украину запретили ввозить книги Булгакова и другие издания из России

В Украину запретили ввозить книги Булгакова и другие издания из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить в страну ещё 17 изданий, в которых, по их мнению, присутствует пропаганда, в том числе роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Стали известны потери Киева в Донбассе после удара ДНР по огневым точкам ВСУ
2

Евгений Алдонин простился с Юлией Началовой
3

Тарасова раскритиковала российское фигурное катание, а Ягудин - Коляду
4

На Украине выявили «реальную возможность» завладеть российским Крымом
5

Поклонники простились с Юлией Началовой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры