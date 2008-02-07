Худеем правильно
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Анна НОВИКОВА ]
ЛИШНЯЯ жировая ткань откладывается не только под кожей, но и вокруг внутренних органов, мешая им работать, нарушая их функции и порождая многие болезни. У полных людей раньше и чаще развиваются артериальная гипертония, заболевания сосудов сердца и головного мозга, заболевания позвоночника и суставов.
Если лишний жир откладывается в основном в области живота, это наиболее вредно для здоровья. Когда окружность талии у женщины больше 88 см, а у мужчин – 102 см, необходимо срочно снижать вес. Убирая лишний вес, вы возвращаете себе здоровье.
Даже потеря всего 5 кг лишнего веса благотворно отражается на вашем здоровье. Улучшается работа сердца, нормализуется артериальное давление, уменьшаются одышка, сердцебиение, потливость, ослабевают боли в спине и суставах, улучшается настроение, появляются активность и энергия.
Снизить вес можно. Но чтобы избежать осложнений и разочарований, чтобы потерянный вес не вернулся вновь, лечиться надо обязательно под наблюдением специалистов.
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