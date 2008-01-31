//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Как защититься от магнитной бури?

История вопроса и практические советы

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Роман ГРИГОРЬЕВ, научный обозреватель ]

Как защититься от магнитной бури?

Трудные дни февраля

ПО ДАННЫМ доктора медицинских наук профессора В.И. Хаснулина, трудными по геофизическим факторам днями в феврале 2008 г. будут:

2
(особо неблагоприятный период с 7.00 до 10.00)
степень возмущения 3 балла*
4 (с 23.00 до 24.00) 2 балла
7 (с 16.00 до 18.00) 2 балла
11 (с 15.00 до 17.00) 3 балла
15 (с 20.00 до 22.00) 3 балла
24 (с 14.00 до 16.00) 3 балла
29 (с 19.00 до 21.00) 3 балла

* Предполагаемая степень выраженности возмущений в баллах – от 1 (минимум) до 5 (максимум)

Будьте особенно внимательны в эти дни и часы, берегите сердечно-сосудистую систему!

Газетные информации о предстоящих неблагоприятных по геофизическим факторам днях популярны у читателей неслучайно. Ведь практически каждый из нас реагирует на геомагнитные возмущения, но происходит это по-разному. Здоровый организм сам компенсирует возникающие в «трудные дни» сбои, и потому человек их, в общем, не замечает. А вот людям больным или, скажем шире, не совсем здоровым в такие дни приходится худо.

Тихие убийцы


ЦУНАМИ, бури с сокрушительными порывами ветра и мощными дождями приходят и уходят, оставляя в нашей памяти человеческие жертвы и трудновосполнимый материальный ущерб. Иное дело магнитные бури и просто геомагнитные возмущения. Они посещают нас так часто и вроде бы так незаметно, что многие стараются не принимать их в расчет. А зря – последствия их в масштабах планеты не менее драматичны.

Появляющиеся на Солнце пятна мореплаватели еще в далеком прошлом называли кознями дьявола. И верно, когда светило становилось пятнистым, моряки нередко оказывались заложниками стихии. В такие дни и часы стрелки компаса начинали вдруг беспорядочно колебаться, делая прибор непригодным для навигационных расчетов, а судно – «слепым» и беззащитным. Такое явление моряки окрестили магнитной бурей.

Однако козни со стрелками компаса – просто детские шалости в сравнении с той бедой, которую геомагнитные возмущения могут нанести организму человека. Но люди об этом узнали не так давно – менее ста лет назад.

Впервые об этом заговорил наш соотечественник, основатель науки гелиобио­логии Александр Чижевский. Он ввел термин «космическая погода» и высказал дерзкую по тем временам мысль о прямом влиянии солнечной активности на все живые существа. И более того – на социальные процессы в обществе. Этим своим последним наблюдением Чижевский, можно сказать, «испортил» тогда все дело. Его идеи, важные и для науки, и для каждого живущего на Земле, в СССР сразу же объявили мистикой. Да и как могло быть иначе? Ведь по его теории получалось, что народные восстания, бунты, революции – всего лишь результат вспышек на Солнце. С советской идеологией это было абсолютно несовместимо!

Спасли положение французы. Правда, не сразу, а через десять лет, причем совершенно случайно.

Казалось бы, какая может быть связь между здоровьем человека и работой городской телефонной станции? Да никакой! – поспешит ответить читатель. И ошибется. Опытные врачи курортного города Ницца подметили, что частота случаев инфаркта и инсульта у пожилых людей резко возрастала в дни, когда начинала «барахлить» местная телефонная станция. Выяснив, что неполадки на станции возникают из-за магнитных бурь, французы подтвердили верность открытия Александра Чижевского.

С тех пор главной биологической «мишенью» магнитных бурь врачи стали считать сердце и сосудистую систему. Современная медицина подтверждает это.

Знак беды

СОПОСТАВИВ данные за последние 20 лет, российские ученые проследили, как число вызовов «скорой помощи» зависит от погодных факторов. Выяснилось: в дни магнитных бурь к врачам «скорой» по поводу сердечно-сосудистых патологий люди обращаются втрое чаще! При этом число инфарктов в такие дни увеличивается на 47%, инсультов – на 7,5%, а приступов стенокардии – в полтора раза. И еще: женщины, по статистике, подвержены метеозависимости значительно чаще мужчин.

У большинства людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в неблагоприятные дни ухудшается самочувствие. Они испытывают головную боль и боли в сердце, разбитость, вялость. Плохо спят, становятся раздражительными. Но есть в их состоянии и различия. Часть из этих людей реагирует на надвигающую беду заранее, другие – непосредственно в период магнитной бури, третьи – на следующий день. И лишь на вторые сутки после бури артериальное давление обычно вновь стабилизируется.

Что же происходит в организме человека в «трудные дни»? Как правило, во время колебаний магнитного поля изменяется кровоток. Кровь становится гуще и медленнее течет по сосудам. В том числе по тоненьким сосудикам головного мозга. Отсюда головные боли, мигрени, быстрая и вроде бы беспричинная усталость. Нарушается регуляция тонуса сосудов, непредсказуемо «скачет» артериальное давление. Но главное, здесь кроются корни куда более серьезных последствий – инфарктов миокарда, инсультов, тяжелых гипертонических кризов.

Пациенты в такие дни безусловно должны выполнять все рекомендации кардиологов: принимать прописанные лекарства, стараться не переедать, больше времени проводить на свежем воздухе. Кроме того, в «трудные дни» нелишним будет и другое – нелекарственное средство «Капилар». Эта биологически активная добавка, созданная в недрах передовой отечественной медицинской науки, хорошо зарекомендовала себя и уже позволяет
сотням тысяч метеозависимых людей без потерь, болей и депрессий переносить магнитные бури.

Дело в том, что «Капилар» поставляет в организм вещества, которые помогают постоянно поддерживать правильную работу сердца и сосудов.

Зонтик для сердца

ЭТОТ препарат не сегодня появился в аптеках. Постойте у аптечного прилавка, и вы услышите, как часто его спрашивают пациенты. Что вполне объяснимо, ведь «Капилар» своего рода «чистильщик» мельчайших кровеносных сосудов – капилляров. А это очень важно для поддержания здоровья.

Известно же, что пронизывающие все тело человека капилляры тонки необычайно. Они в 15 раз тоньше человеческого волоса. Но далеко не все знают, что суммарная их длина фантастически велика и достигает 100 000 километров. А потому в сети этих мельчайших сосудов спокойно умещается, снабжая клетки организма питательными веществами, более 80% объема всей нашей крови!

Но так бывает до тех пор, пока человек здоров. При сужении капилляров, их закупорке и увядании в многокилометровой сети капилляров крови уже не хватает места. И из-за этого у человека неизбежно повышается артериальное давление. Вывод напрашивается сам. Чтобы давление снизить и поддерживать в норме, тончайшие сосуды надо систематически «прочищать», устраивать для их стенок своеобразную гимнастику. Что, собственно, и делает уже проверенный временем отечественный препарат «Капилар».
Причем это не синтетическое лекарство, а состоящий исключительно из природных биологически активных компонентов препарат. Он действует естественным путем. Благодаря чему и добивается успеха. За счет нормализации капиллярного кровотока разгружаются крупные кровеносные сосуды и плавно, без скачков и перегрузок выравнивается артериальное давление. В итоге удается снизить риск сердечно-сосудистых катастроф и поддерживать хорошее самочувствие человека. Особенно во время магнитных бурь и прочих хорошо извест­ных каждому погодных катаклизмов!

Заметим, у «Капилара» не обнаружено никаких нежелательных побочных эффектов. Но чтобы узнать наверняка, поможет ли он в вашем конкретном случае, предварительно все же лучше проконсультироваться у врача.

P.S. Наряду с магнитными бурями, которые бушуют по всему миру и вызывают проблемы со здоровьем сразу у многих миллионов людей, есть «бури» локальные – разыгрывающиеся вокруг отдельного человека. Это может быть вызов к начальству «на ковер», скандал в семье или ссора с соседями на садовом участке. Стрессы, а затем и последствия для здоровья здесь не менее разрушительны. И в такие «неблагоприятные дни» тоже неплохо подстраховать себя таблеткой «Капилара».

Свои вопросы вы можете задать по телефону: 8-800-505-20-02.
По России звонок бесплатный.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//Мнение

Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

Кому-то нравится пение Юлии Началовой, кто-то предпочитает иные голоса...

В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны певицы Юлии Началовой. Среди присутствовавших на церемонии прощания были замечены Филипп Киркоров, Катя Лель, Анастасия Стоцкая, Влад Топалов, братья Запашные...

//Мнение

О «бедном» кинотеатре замолвите слово?

О «бедном» кинотеатре замолвите слово?

Не так давно, в дни празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией, я был (и работал) в Симферополе. Появилось, что называется, много новых мыслей, причем одну из них навеял мой вечерний поход в местный кинотеатр.

//В мире

Венгрия согласна получать российский газ в обход Украины

Венгрия согласна получать российский газ в обход Украины

Глава МИД Венгрии Питер Шиярто рассказал о том, чем закончились его переговоры с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Поставки российского газа в Венгрию не будут зависеть от договорённости между Москвой и Киевом, сообщает КП.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Генералы НАТО вряд ли разделяют мнение Порошенко о ВСУ, считают эксперты

Генералы НАТО вряд ли разделяют мнение Порошенко о ВСУ, считают эксперты

Украинский и российский эксперты прокомментировали громкое заявление президента Украины Петра Порошенко, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «побеждать в гибридной войне».

//В мире

Главный фаворит выборов лидера Украины назвал условие третьего Майдана в стране

Главный фаворит выборов лидера Украины назвал условие третьего Майдана в стране

Владимир Зеленский рассказал, при каком условии на Украине произойдет новый Майдан. Заявление кандидата на пост президента бывшей советской республики приведено в заметке, появившейся на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Президент Латвии представил законопроект о детях неграждан

Президент Латвии представил законопроект о детях неграждан

Президент Латвии Раймонд Вейонис представил в Сейм законопроект «О прекращении присуждения детям статуса неграждан». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

//Шоу-бизнес

Цинизм и алчность народных кумиров. Поют, не краснея

Цинизм и алчность народных кумиров. Поют, не краснея

Кант когда-то не переставал удивляться двум основополагающим вещам: звездному небу над головой и нравственному закону внутри нас. Но Канта отправили «в топку» времени. Ныне, когда говорят «звезды», подразумевают не небесные тела, а открывающих рот на сцене организмы.

//Общество

На могиле Началовой замечен мистический знак

На могиле Началовой замечен мистический знак

Настоящая мистика, которая сопровождает смерть певицы Юлии Началовой, не закончилась с похоронами. После того, как церемония прощания закончилась, работники кладбища обратили внимание на странный знак. Об этом сообщили российские масс-медиа.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//В мире

США планируют завершить афганскую эпопею

США планируют завершить афганскую эпопею

Индия в отличие от американских властей выступает против вывода войск из Афганистана. По мнению чиновников из Министерства иностранных дел Индии, вывод войск можно проводить только после появления легитимной власти на афганской земле.

//Новости СМИ2

//Общество

Пропавшую в Самаре 34-летнюю женщину искали полгода и нашли ее мертвой на козырьке подъезда дома

Пропавшую в Самаре 34-летнюю женщину искали полгода и нашли ее мертвой на козырьке подъезда дома

В Самаре на козырьке подъезда жилого дома на улице Черемшанской 21 марта работники ЖКХ нашли тело женщины. 34-летняя Лина Сторожева пропала в октябре 2018 года. Предположительно, она найдена мертвой.

//Общество

Бывшая мисс Москва раскрыла тайну лишения ее титула

Бывшая мисс Москва раскрыла тайну лишения ее титула

Лишенная накануне титула «Мисс Москва — 2018» Алеся Семеренко рассказала о подковерных играх, которые привели к такому решению. С соответствующим заявлением девушка выступила на своей официальной страничке в сети Instagram.

//Происшествия

Поезд с токсичными веществами сошёл с рельсов во Франции

Поезд с токсичными веществами сошёл с рельсов во Франции

В пятницу, 22 марта, в коммуне Бегаар французского департамента Ланды с рельсов сошёл грузовой поезд, перевозивший токсичные вещества. Утечки вредных вещества не произошло. Осмотр территории ведут эксперты.

//В мире

В Кремле, Госдуме и Совфеде прокомментировали заявление Трампа по Голанским высотам

В Кремле, Госдуме и Совфеде прокомментировали заявление Трампа по Голанским высотам

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление президента США о признании суверенитета Израиля на Голанских высотах безответственным. По ее словам, такие заявления оказывают негативное влияние.

//В мире

Справедливо ли мы потешаемся над британскими учеными?

Справедливо ли мы потешаемся над британскими учеными?

Выражение «британские ученые доказали» давно уже стало мемом, обозначающим обоснование чего-либо очевидного и, как правило, малоприменимого на практике. Что не так с этими учеными?

//Шоу-бизнес

Какую опасность для Украины несёт Екатерина Варнава?

Какую опасность для Украины несёт Екатерина Варнава?

Украинские власти сочли российскую телеведущую Екатерину Варнаву опасной для страны и внесли её в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Ранее ей уже запретили въезд на территорию Украины.

//Новости партнеров

//Общество

Метро не дойдёт до Домодедово

Метро не дойдёт до Домодедово

Столичные власти заявили, что не видят смысла в строительстве метрополитена возле аэропорта Домодедово. Об этом решении сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

//В мире

Пентагон назвал отгон своего бомбардировщика российским Су-27 рутинным

Пентагон назвал отгон своего бомбардировщика российским Су-27 рутинным

В американском военном ведомстве назвали встречу российского Су-27 и американского B-52 самой обыкновенной. Накануне видео сопровождения американца распространило Министерство обороны РФ.

//Экономика

Не было хлопот - стал самозанятым...

Не было хлопот - стал самозанятым...

К настоящему времени, согласно данным ФНС, в России официально зарегистрировано 40 тысяч самозанятых граждан. И они уже столкнулись со сложностями работы в этом статусе, а именно – во взаимодействии с банками.

//Здоровье

Пять возможных ранних признаков появления раковой опухоли обозначили в сети

Пять возможных ранних признаков появления раковой опухоли обозначили в сети

Названы пять ранних симптомов, которые могут говорить о появлении в организме человека раковой опухоли. Соответствующая информация содержится в материале, который некоторое время назад выложили в блогосфере.

//В мире

В Великобритании быть бездомным оказалось выгоднее, чем работать

В Великобритании быть бездомным оказалось выгоднее, чем работать

Английские бездомные признались, что попрошайничество кормит их гораздо лучше, чем честный труд на работе. Двое бродяг согласились рассказать британским журналистам, сколько денег готовы пожертвовать добрые люди.

//Общество

Авиаэксперт: Россия встала на один уровень с Африкой по безопасности полетов

Авиаэксперт: Россия встала на один уровень с Африкой по безопасности полетов

По данным Межгосударственного авиационного комитета, жертвами авиакатастроф в России в 2018 году стали 128 человек. Это в 2,5 раза превысило этот показатель за 2017 год.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Тарасова раскритиковала российское фигурное катание, а Ягудин - Коляду
2

Вячеслав Кудря проводил Юлию Началову в последний путь
3

Дачники изучают искусство аэромаскировки
4

Стали известны потери Киева в Донбассе после удара ДНР по огневым точкам ВСУ
5

На Украине выявили «реальную возможность» завладеть российским Крымом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры