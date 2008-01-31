Как защититься от магнитной бури?

Трудные дни февраля



ПО ДАННЫМ доктора медицинских наук профессора В.И. Хаснулина, трудными по геофизическим факторам днями в феврале 2008 г. будут:

2

(особо неблагоприятный период с 7.00 до 10.00)

степень возмущения 3 балла*

4 (с 23.00 до 24.00) 2 балла 7 (с 16.00 до 18.00) 2 балла 11 (с 15.00 до 17.00) 3 балла 15 (с 20.00 до 22.00) 3 балла 24 (с 14.00 до 16.00) 3 балла 29 (с 19.00 до 21.00) 3 балла

* Предполагаемая степень выраженности возмущений в баллах – от 1 (минимум) до 5 (максимум)

Будьте особенно внимательны в эти дни и часы, берегите сердечно-сосудистую систему!

Газетные информации о предстоящих неблагоприятных по геофизическим факторам днях популярны у читателей неслучайно. Ведь практически каждый из нас реагирует на геомагнитные возмущения, но происходит это по-разному. Здоровый организм сам компенсирует возникающие в «трудные дни» сбои, и потому человек их, в общем, не замечает. А вот людям больным или, скажем шире, не совсем здоровым в такие дни приходится худо.

Тихие убийцы



ЦУНАМИ, бури с сокрушительными порывами ветра и мощными дождями приходят и уходят, оставляя в нашей памяти человеческие жертвы и трудновосполнимый материальный ущерб. Иное дело магнитные бури и просто геомагнитные возмущения. Они посещают нас так часто и вроде бы так незаметно, что многие стараются не принимать их в расчет. А зря – последствия их в масштабах планеты не менее драматичны.

Появляющиеся на Солнце пятна мореплаватели еще в далеком прошлом называли кознями дьявола. И верно, когда светило становилось пятнистым, моряки нередко оказывались заложниками стихии. В такие дни и часы стрелки компаса начинали вдруг беспорядочно колебаться, делая прибор непригодным для навигационных расчетов, а судно – «слепым» и беззащитным. Такое явление моряки окрестили магнитной бурей.

Однако козни со стрелками компаса – просто детские шалости в сравнении с той бедой, которую геомагнитные возмущения могут нанести организму человека. Но люди об этом узнали не так давно – менее ста лет назад.

Впервые об этом заговорил наш соотечественник, основатель науки гелиобио­логии Александр Чижевский. Он ввел термин «космическая погода» и высказал дерзкую по тем временам мысль о прямом влиянии солнечной активности на все живые существа. И более того – на социальные процессы в обществе. Этим своим последним наблюдением Чижевский, можно сказать, «испортил» тогда все дело. Его идеи, важные и для науки, и для каждого живущего на Земле, в СССР сразу же объявили мистикой. Да и как могло быть иначе? Ведь по его теории получалось, что народные восстания, бунты, революции – всего лишь результат вспышек на Солнце. С советской идеологией это было абсолютно несовместимо!

Спасли положение французы. Правда, не сразу, а через десять лет, причем совершенно случайно.

Казалось бы, какая может быть связь между здоровьем человека и работой городской телефонной станции? Да никакой! – поспешит ответить читатель. И ошибется. Опытные врачи курортного города Ницца подметили, что частота случаев инфаркта и инсульта у пожилых людей резко возрастала в дни, когда начинала «барахлить» местная телефонная станция. Выяснив, что неполадки на станции возникают из-за магнитных бурь, французы подтвердили верность открытия Александра Чижевского.

С тех пор главной биологической «мишенью» магнитных бурь врачи стали считать сердце и сосудистую систему. Современная медицина подтверждает это.



Знак беды



СОПОСТАВИВ данные за последние 20 лет, российские ученые проследили, как число вызовов «скорой помощи» зависит от погодных факторов. Выяснилось: в дни магнитных бурь к врачам «скорой» по поводу сердечно-сосудистых патологий люди обращаются втрое чаще! При этом число инфарктов в такие дни увеличивается на 47%, инсультов – на 7,5%, а приступов стенокардии – в полтора раза. И еще: женщины, по статистике, подвержены метеозависимости значительно чаще мужчин.

У большинства людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в неблагоприятные дни ухудшается самочувствие. Они испытывают головную боль и боли в сердце, разбитость, вялость. Плохо спят, становятся раздражительными. Но есть в их состоянии и различия. Часть из этих людей реагирует на надвигающую беду заранее, другие – непосредственно в период магнитной бури, третьи – на следующий день. И лишь на вторые сутки после бури артериальное давление обычно вновь стабилизируется.

Что же происходит в организме человека в «трудные дни»? Как правило, во время колебаний магнитного поля изменяется кровоток. Кровь становится гуще и медленнее течет по сосудам. В том числе по тоненьким сосудикам головного мозга. Отсюда головные боли, мигрени, быстрая и вроде бы беспричинная усталость. Нарушается регуляция тонуса сосудов, непредсказуемо «скачет» артериальное давление. Но главное, здесь кроются корни куда более серьезных последствий – инфарктов миокарда, инсультов, тяжелых гипертонических кризов.

Пациенты в такие дни безусловно должны выполнять все рекомендации кардиологов: принимать прописанные лекарства, стараться не переедать, больше времени проводить на свежем воздухе. Кроме того, в «трудные дни» нелишним будет и другое – нелекарственное средство «Капилар». Эта биологически активная добавка, созданная в недрах передовой отечественной медицинской науки, хорошо зарекомендовала себя и уже позволяет

сотням тысяч метеозависимых людей без потерь, болей и депрессий переносить магнитные бури.

Дело в том, что «Капилар» поставляет в организм вещества, которые помогают постоянно поддерживать правильную работу сердца и сосудов.



Зонтик для сердца



ЭТОТ препарат не сегодня появился в аптеках. Постойте у аптечного прилавка, и вы услышите, как часто его спрашивают пациенты. Что вполне объяснимо, ведь «Капилар» своего рода «чистильщик» мельчайших кровеносных сосудов – капилляров. А это очень важно для поддержания здоровья.

Известно же, что пронизывающие все тело человека капилляры тонки необычайно. Они в 15 раз тоньше человеческого волоса. Но далеко не все знают, что суммарная их длина фантастически велика и достигает 100 000 километров. А потому в сети этих мельчайших сосудов спокойно умещается, снабжая клетки организма питательными веществами, более 80% объема всей нашей крови!

Но так бывает до тех пор, пока человек здоров. При сужении капилляров, их закупорке и увядании в многокилометровой сети капилляров крови уже не хватает места. И из-за этого у человека неизбежно повышается артериальное давление. Вывод напрашивается сам. Чтобы давление снизить и поддерживать в норме, тончайшие сосуды надо систематически «прочищать», устраивать для их стенок своеобразную гимнастику. Что, собственно, и делает уже проверенный временем отечественный препарат «Капилар».

Причем это не синтетическое лекарство, а состоящий исключительно из природных биологически активных компонентов препарат. Он действует естественным путем. Благодаря чему и добивается успеха. За счет нормализации капиллярного кровотока разгружаются крупные кровеносные сосуды и плавно, без скачков и перегрузок выравнивается артериальное давление. В итоге удается снизить риск сердечно-сосудистых катастроф и поддерживать хорошее самочувствие человека. Особенно во время магнитных бурь и прочих хорошо извест­ных каждому погодных катаклизмов!

Заметим, у «Капилара» не обнаружено никаких нежелательных побочных эффектов. Но чтобы узнать наверняка, поможет ли он в вашем конкретном случае, предварительно все же лучше проконсультироваться у врача.

P.S. Наряду с магнитными бурями, которые бушуют по всему миру и вызывают проблемы со здоровьем сразу у многих миллионов людей, есть «бури» локальные – разыгрывающиеся вокруг отдельного человека. Это может быть вызов к начальству «на ковер», скандал в семье или ссора с соседями на садовом участке. Стрессы, а затем и последствия для здоровья здесь не менее разрушительны. И в такие «неблагоприятные дни» тоже неплохо подстраховать себя таблеткой «Капилара».

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