«Перезагрузка» организма

ПРОМЫВАЕМСЯ. Рецептов восстановить здоровье после бурного застолья много. Самое главное, не начинать с рюмки вина или бутылки пива, для некоторых – это верный путь к запою! Если налицо синдром переедания, промойте желудок «гастрономическим» способом. Выпейте литр воды с разведенным молоком или яйцом. Положите два пальца на корень языка. И так несколько раз до чистых промывных вод. Затем гимнастика, холодный душ и прием двух столовых ложек полифепана, разведенного в стакане молока. Рассол, соленая капуста, огурцы не обладают антитоксическим действием, а усиливают жажду, заставляя пить. Действительно, пить надо как можно больше натуральных соков, молока, кефира, простокваши.

Чай – кофе? Отказать! Не злоупотребляйте горячими чаем и кофе. Помните, в чашке растворимого кофе содержится до 100 мг чистого кофеина, а в молотом – до 120. Суточная доза кофеина не должна превышать 450 мг, т.е. четырех чашек кофе или крепкого чая. Иначе возникнет кофеиновая интоксикация. А с ней и возбуждение, головная боль, дрожание рук, паника, сердцебиение, агрессивность.

Хорошо взбодрит чашка холодного зеленого чая с растворенными в нем двумя столовыми ложками меда, соком одного лимона и 30 каплями настойки заманихи или золотого корня.

Чистимся. Настой из одной столовой ложки мяты, календулы, ромашки и измельченных ягод боярышника прочистит внутренние органы и поддержит сердце. Стакан теплого настоя из половины столовой ложки хвоща полевого, медвежьих ушек, зверобоя и душицы сгонит отеки с лица и уменьшит мешки под глазами. Грейпфруты, бананы, киви, лимоны, черно­слив, груши, орехи помогут избавиться от похмелья, как и чайная ложка нашатырного спирта на стакан воды и таблетка цитрамона. Грейпфруты и ананасы к тому же великолепные сжигатели жира. Съешьте хотя бы один на ночь. Вы не почувствуете голода, и все непереваренное будет сожжено, как в топке.

Бани, сауны не рекомендуются гипертоникам, астматикам и лицам, перенесшим инсульт, а также тем, кто страдает нарушениями ритма сердца и стенокардией в разных ее вариантах. А умеренный темп плавания допустим.

Массируем. Точку над верхней губой в течение дня 2–3 минуты по ходу часовой стрелки, точки на макушке, между бровей и на висках.

Вентилируем. Легкие. Чаще и глубже дышите. Вдыхайте ароматические масла полыни, лаванды, мяты, сосны. На носовой платок или комочек ваты капните каплю избранного масла и вдыхайте раз 5–6 в день по 1–2 минуты. Маслом мяты можно натереть вышеуказанные точки для массажа.