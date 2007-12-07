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Аскорбинка – против!

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Валерий МАКСИМОВ, врач ]

Аскорбинка – против!

 ОПТИМАЛЬНЫМ для пополнения аскорбинки, особенно в зимне-весеннее время, будет такой рецепт:

 Взять по 50 г измельченных плодов шиповника, черной смородины, рябины, калины. Смешать с 300 г меда и соком двух лимонов, выдержать три дня в темном месте и употреблять по 1 ст. л. до еды утром и вечером в течение двух месяцев.

 Для поддержания ритма сердца подойдет сбор из пяти частей ягод боярышника и шиповника, трех частей календулы и бессмертника, по две части корня валерианы и мяты. Пять столовых ложек смеси измельчите в кофемолке и 1/2 ч. л. порошка заваривайте вместо чая утром и вечером в стакане крутого кипятка. Через 10–15 минут напиток готов к употреблению.

 Хорошо сказывается на работе сердца и сбор из одной части цветков ландыша, двух частей травы пустырника и корня аира, трех частей шишек хмеля и семян тмина. Одну столовую ложку смеси заливают в термосе 250 мл кипятка. Через четыре часа можно пить по 1/2 ст. настоя с медом. Процедура выполняется в течение трех месяцев.

 Чтобы поддержать сократительную способность миокарда, возьмите 1/2 ст. семидневного чайного гриба, добавьте в него 1/4 ст. сока калины, моркови и пейте по утрам до еды в течение полутора месяцев.

 Снижает холестерин в крови настой из пяти частей листьев земляники лесной, трех частей корневищ пырея ползучего и травы тысячелистника и одной части корней одуванчика. Смесь измельчить в кофемолке и 1/2 ч. л. порошка заварить в термосе 300 мл кипятка. Через два часа настой можно принимать по 1/4 ст. три раза в день до еды в течение двух месяцев. Но не более – из-за возможного токсического действия корней одуванчика.

 Для сохранения достаточного уровня калия в крови чаще делайте салат из печеной картошки в «мундире», бананов, кураги, моркови, петрушки, заправленный нерафинированным подсолнечным маслом. Пейте абрикосовый нектар.

 Сбор из одной части зверобоя, двух частей тысячелистника, пустырника, трех частей укропа и пяти частей мелиссы обладает «очищающим», успокаивающим и снотворным действием. Настой из него принимается регулярно по 1/2 ст. два-три раза в день до еды.

Берегите себя и свое сердце.

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