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Задачи для аритмолога

Как справиться с неправильным ритмом сердца

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Задачи для аритмолога

«Внезапная сердечная смерть»

 АРИТМОЛОГИ выделяют три главных направления деятельности – борьбу с внезапной сердечной смертью, лечение сердечной недостаточности и мерцательной аритмии (фибрилляции предсердий). С внезапной сердечной смертью можно бороться с помощью имплантации кардиовертера-дефибриллятора. Это дорогой, но эффективный метод.

 Сердечную недостаточность сегодня лечат с помощью им­плантации специальных стимуляторов. Обычно сердечная недостаточность – это патология левого желудочка сердца, основного насоса. Он перестает выкачивать кровь в достаточном количестве, начинает расширяться и постепенно «выбивается» из ритма работы других камер. Стимуляторы «подстегивают» левый желудочек и заставляют его работать син­хронно с остальными камерами. Такой процесс называется «ресинхронизацией» сердца. Он тоже недешев, но на данный момент это единст­венный способ поставить на ноги пациента, приговоренного к больничной койке, принимающего максимальные дозы медикаментов.

 Наряду с подозрением на инфаркт мерцательная аритмия – одна из самых частых причин вызова карет «скорой помощи». Но если после диаг­ностирования инфаркта пациента обычно госпитализируют, то при мерцательной аритмии ему, как правило, делают внутривенную инъекцию антиаритмических препаратов и уезжают. А через два-три дня тот же пациент снова обращается за «скорой помощью». Лечение приступов мерцательной аритмии – это огромные финансовые затраты, которые несет на себе государство.

Ком к горлу

 ОБЫЧНО мерцательная аритмия проявляется характерным неритмичным сердцебиением, к горлу пациента подкатывает ком. В худшем случае пациент может потерять сознание. Чаще всего приступы мерцательной аритмии происходят ночью или под утро, когда ритм сердца становится более редким. Приступ может длиться несколько секунд, может продолжаться до приезда врача. Может затянуться на месяцы, годы, даже на всю оставшуюся жизнь.

 Считается, что основной причиной возникновения мерцательной аритмии становится патология левого предсердия. Дело в том, что в левое предсердие по сосудам (легочным венам) попадает кровь, обогащенная кислородом. В этих сосудах есть специальные муфты – мышцы. Они и являются потенциальными источниками аритмии. Под воздействием неблагоприятных факторов эти муфты растягиваются и начинают пульсировать хаотически, препятствуя нормальной работе сердца, т.е. возникает своеобразное перенапряжение. Оно называется фибрилляторной активностью. И сегодня наша задача с помощью специальных катетерных технологий прерывать проведение импульса из этих муфт в сердце.

 Еще совсем недавно считалось, что эту процедуру могут провести только единичные специалисты в стране, а сейчас она проводится в 18 центрах. Но для того чтобы говорить о качественном скачке в лечении мерцательной аритмии, должно проводиться несколько десятков тысяч таких процедур в год. Мы же пока делаем не больше тысячи… Не могу сказать, что катетерное воздейст­вие показано всем без исключения пациентам, страдающим от мерцательной аритмии, но технологически это одна из самых совершенных и хорошо отработанных процедур. Она требует ввода специальных катетеров, которые производятся всего несколькими медицинскими фирмами (не отечественными). Ими же разработана очень удобная система навигационного картирования Carto XP, которая позволяет во время операции получать трехмерную анатомическую и электрофизиологическую модель сердца пациента.

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