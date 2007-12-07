//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Выстоять перед гриппом

Дуэль медицины с вирусом переросла в затяжное противостояние

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Выстоять перед гриппом

Под маской

 ГРИПП известен людям с глубокой древности – признаки «лихорадки», схожей с гриппом, описывали еще Гиппократ, Тит Ливий и Диодор. Он входит в группу инфекций, включающую острые респираторные заболевания, вызываемые более чем 200 возбудителями.

 Инфекция передается больным человеком при кашле и чихании. Мельчайшие капли оседают в верхних и нижних дыхательных путях других людей. Зараженные клетки защитного эпителия слущиваются, и обнаженная слизистая оболочка носоглотки и бронхов становится легко проницаемой для вируса. Он быстро проникает в кровь и внутренние органы. Самочувствие внезапно ухудшается, нарастает воспаление слизистой дыхательных путей, дыхание учащается. Появляется насморк, чих, кашель, головная боль, озноб и потливость, ломота в мышцах и костях, слабость, светобоязнь. В результате распада разрушенных клеток возникает тяжелая интоксикация организма – характерное отличие гриппа от обычной «простуды».

 Описанные симптомы свойст­венны среднетяжелой форме заболевания, когда температура тела не превышает 380С. При тяжелой форме она повышается до 40–40,50С. Могут возникнуть судороги, галлюцинации, рвота. Чем ниже иммунитет человека, тем активнее он угнетается вирусом. К тому же грипп открывает ворота для другой болезнетворной микрофлоры, поэтому нередки разнообразные осложнения. Это самая главная опасность гриппа.

Дуэль медицины с вирусом

 ВИРУС гриппа под воздействием внешних факторов становится все более маневренным и многоликим. Потому иммунитет после болезни недолговременный. Чрезвычайная маневренность вируса — вот причина того, что медикам не удается целенаправленно воздействовать на него. И разработать вакцину, служащую долговременным средством профилактики.

 На текущий сезон, который в России прогнозируется на декабрь-январь, ожидается циркуляция штаммов двух вариантов вируса типа А и одного варианта вируса В, которые были в прошлом году. По прогнозу, эпидемия ожидается умеренной интенсивности. Однако специалисты пребывают в большой настороженности. Чтобы привести вакцину в соответствие с новым возбудителем и произвести ее в достаточном количестве, требуется не менее 4 месяцев.

 Медики выступают за ежегодную вакцинацию.

 Иммунитет к гриппу обычно развивается в течение двух недель после прививки. Хотя бытует мнение, что она помогает не всем. Действительно, есть люди с ослабленным иммунитетом. У них низкая степень сопротивляемости. Они не реагируют на противогриппозную вакцину и заболевают. Возможны и случаи осложнений после прививок. Поэтому специалисты ВНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского советуют использовать живую ослабленную вакцину. А дней за 7–10 перед ее введением начать готовить организм к вакцинации, принимая различные иммуномодуляторы.

Как лечиться

 ЗДЕСЬ придется повторить хорошо известные вещи. При малейшем подозрении на грипп во избежание осложнений необходимо перейти на постельный режим и вызвать на дом врача. Максимально ограничить свои контакты с домашними. По возможности выделить отдельную комнату, регулярно ее проветривать и делать влажную уборку. Хорошо бы обеззараживать помещение дезинфицирующими средствами, бактерицидными лампами, ароматическими эфирными маслами. Так же дезинфицируются посуда, полотенца.

 При гриппе требуется обильное частое витаминное питье (настои, соки, морсы, компоты, чаи). Полезно дополнительно принимать витамины С, А, другие антиоксиданты. Пищу лучше принимать понемногу, дробно – 6–7 раз в сутки (бульон, мясные и рыбные паровые котлеты, творог). После каждой еды рот полоскать слабым раствором соды (1/4 чайной ложки на стакан воды).

 Что касается приема лекарств, их следует принимать только по назначению врача, особенно антибиотики, которые не действуют на вирусы. Лечение гриппа должно быть обязательно комплексным. Ассортимент средств сегодня очень широк, и чтобы в них не растеряться и не поддаться на заманчивую рекламу, нужно обязательно советоваться с врачом. Тем более что у вас может быть вовсе не грипп, а легкое ОРЗ, против которого достаточно будет домашнего лечения.

ПРО ОРВИ

 В годы больших эпидемий на истинный грипп приходится не более 20–25% зарегистрированных случаев ОРЗ. Остальные 75–80% составляют парагриппозные, аденовирусные, коронавирусные, риновирусные, реовирусные, энтеровирусные, респираторно-синцитиальные, микоплазменные, бактериальные и прочие инфекции, объединяемые термином ОРВИ.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//В мире

Прогноз о вероятной скорой отставке Александра Лукашенко опубликовали в сети

Прогноз о вероятной скорой отставке Александра Лукашенко опубликовали в сети

Александр Лукашенко в скором времени может уйти с поста президента Белоруссии. Соответствующие сообщения некоторое время назад были опубликованы на страницах интернет-СМИ и в Telegram-каналах.

//В мире

Украинский политик заявил, что конфликт в Донбассе не получится решить без России

Украинский политик заявил, что конфликт в Донбассе не получится решить без России

Украинский политик, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить без учета позиции России.

//Политика

На этой неделе может начаться новая серия губернаторских отставок

На этой неделе может начаться новая серия губернаторских отставок

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время собирается начать новую серии губернаторских отставок. В администрации говорят, что это может случиться уже на этой неделе.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Министр Саудовской Аравии рассказал о глобальном значении санкций против России

Министр Саудовской Аравии рассказал о глобальном значении санкций против России

Глава саудовского Минэнерго Халид аль-Фалих рассказал о значении новых санкций против России, которые коснулись нефтегазовой промышленности. Такое решение может негативно влиять на другие страны.

//В мире

Выявлены предполагаемые признаки подготовки НАТО к военному нападению на Россию

Выявлены предполагаемые признаки подготовки НАТО к военному нападению на Россию

Выявлены вероятные признаки подготовки Соединенных Штатов и Североатлантического альянса к военной агрессии против России. Соответствующее заявление сделал Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Министр культуры Латвии: о крае «голубых озер», народных традициях, и о сохранении культурного наследия

Министр культуры Латвии: о крае «голубых озер», народных традициях, и о сохранении культурного наследия

Сегодня, когда речь заходит о Латвии, то в голове «всплывают» такие слова: политика, санкции, нацменьшинства и т.д. Но, если «отбросить» все это, то мы увидим совершенно другую Латвию: страну, куда с удовольствием приезжают туристы, чтобы полюбоваться удивительной природой

//Общество

В Москве эвакуируют ВГТРК. Поступило сообщение о бомбе, а нашли загадочный ящик

В Москве эвакуируют ВГТРК. Поступило сообщение о бомбе, а нашли загадочный ящик

В Москве эвакуировали съемочный павильон ВГТРК. Письмо с угрозами о заложенной бомбе пришло на электронную почту радио "Россия". Павильон ВГТРК эвакуировали, сотрудников вывели на улицу.

//В мире

Итальянская "Елизавета II" каждый день кормит сотню детишек

Итальянская "Елизавета II" каждый день кормит сотню детишек

“После 70 жизнь только начинается!” - говорит о себе Солидея Паджори из итальянского города Адрия, что находится в области Венето. Жители утверждают, что Адриатическое море названо в честь их города.

//Общество

Генерал внутренних войск о ворах и пенсионерах

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Экономика

Рубль укрепился на открытии торгов 18 марта

Рубль укрепился на открытии торгов 18 марта

В понедельник, 18 марта, рубль укрепился к доллару и евро на открытии торгов. Курс доллара расчетами «завтра» на 10:10 мск снижался на 17 копеек, до 64,64 рубля. Курс евро упал на 8 копеек.

//Новости СМИ2

//Общество

Одиннадцать дельфинов выбросились на берег около Евпатории

Одиннадцать дельфинов выбросились на берег около Евпатории

Среднее количество млекопитающих, выбрасывающихся из моря на берег, составляет около пятисот штук в год. Замечено, что обычно это явление приходится на начало позднюю весну-раннее лето, поэтому в этом сезоне гибель животных началась значительно раньше привычного.

//Шоу-бизнес

"Мать кукушка?": Актриса Анна Хилькевич оставила семью и уехала

"Мать кукушка?": Актриса Анна Хилькевич оставила семью и уехала

Актриса, более известная по сериалу "Универ", Анна Хилькевич уехала отдыхать, оставив мужа и детей одних дома. Девушка решила посвятить отдых себе и SPA. Актриса сама рассказала об этом.

//Общество

Украина: «мертвые души» тоже хотят голосовать

Украина: «мертвые души» тоже хотят голосовать

По состоянию на 18 марта 2019 года в Госреестр избирателей включено 35 млн 602 тыс. 855 избирателей, при этом в это число входят избиратели, избирательные адреса которых относятся к территории Автономной Республики Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской областей.

//В мире

Россия продолжает сокращать вложения в американские гособлигации

Россия продолжает сокращать вложения в американские гособлигации

Минфин США опубликовал данные, согласно которым Российская Федерация в январе текущего года значительно сократила инвестиции в американские государственные облигации.

//Шоу-бизнес

Принц Уильям c cупругой Кейт Миддлтон отметили День святого Патрика

Принц Уильям c cупругой Кейт Миддлтон отметили День святого Патрика

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 17 марта отметили День святого Патрика. В параде приняли участие 350 солдат во главе со своим талисманом – ирландским волкодавом.

//В мире

Политолог раскрыл причину победы восстания Донецка и Луганска против Украины

Политолог раскрыл причину победы восстания Донецка и Луганска против Украины

Политолог Юлий Федоровский рассказал, почему удалось восстание Донецка и Луганска против Украины весной 2014 года. Соответствующее заявление аналитик сделал в разговоре с представителями интернет-СМИ.

//Новости партнеров

//В мире

Американцам может прийти ответ на кибератаку на электросети Венесуэлы

Американцам может прийти ответ на кибератаку на электросети Венесуэлы

Американская авантюра в Венесуэле с «президентом» Гуайдо провалилась. Хитрый план, сляпанный на живую нитку умниками в администрации Трампа, оказался полным фуфлом. Но американцы продолжают гадить.

//В мире

Пентагон опроверг планы оставить в Сирии своих военных

Пентагон опроверг планы оставить в Сирии своих военных

В Пентагоне опровергли информацию о планах ВС США оставить в Сирии тысячу военнослужащих. Глава объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд назвал «фактически неверной» информацию WSJ.

//В мире

В Крыму отреагировали на обещания Порошенко вернуть полуостров

В Крыму отреагировали на обещания Порошенко вернуть полуостров

Предвыборные обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым в состав Незалежной «сразу после президентских выборов» - не более чем лицемерие, заявили в парламенте Крыма.

//Общество

Минздрав Британии против рекламы вредной еды до 21:00

Минздрав Британии против рекламы вредной еды до 21:00

Министерство здравоохранения Великобритании выступает за запрет рекламы о фастфуде до девяти часов вечера. По мнению специалистов дети в стране всё больше страдают от ожирения.

//Общество

В 25 городах Крыма заложили послания потомкам, которые вскроют в 50-летний юбилей воссоединения

В 25 городах Крыма заложили послания потомкам, которые вскроют в 50-летний юбилей воссоединения

В нынешнем году в Крыму готовятся масштабно отпраздновать пятилетие событий «Крымской весны». Во многих городах мероприятия по празднованию первого юбилея начались уже давно

//Спорт

Капитан «Спартака» Глушаков готов ответить на претензии болельщиков

Капитан «Спартака» Глушаков готов ответить на претензии болельщиков

Капитан «Спартака» Денис Глушаков объявил, что готов встретиться со своими болельщиками, чтобы обсудить их претензии к нему. «Я всегда готов ответить. С самого начала предлагал провести встречу».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры