Выстоять перед гриппом

Под маской



ГРИПП известен людям с глубокой древности – признаки «лихорадки», схожей с гриппом, описывали еще Гиппократ, Тит Ливий и Диодор. Он входит в группу инфекций, включающую острые респираторные заболевания, вызываемые более чем 200 возбудителями.

Инфекция передается больным человеком при кашле и чихании. Мельчайшие капли оседают в верхних и нижних дыхательных путях других людей. Зараженные клетки защитного эпителия слущиваются, и обнаженная слизистая оболочка носоглотки и бронхов становится легко проницаемой для вируса. Он быстро проникает в кровь и внутренние органы. Самочувствие внезапно ухудшается, нарастает воспаление слизистой дыхательных путей, дыхание учащается. Появляется насморк, чих, кашель, головная боль, озноб и потливость, ломота в мышцах и костях, слабость, светобоязнь. В результате распада разрушенных клеток возникает тяжелая интоксикация организма – характерное отличие гриппа от обычной «простуды».

Описанные симптомы свойст­венны среднетяжелой форме заболевания, когда температура тела не превышает 380С. При тяжелой форме она повышается до 40–40,50С. Могут возникнуть судороги, галлюцинации, рвота. Чем ниже иммунитет человека, тем активнее он угнетается вирусом. К тому же грипп открывает ворота для другой болезнетворной микрофлоры, поэтому нередки разнообразные осложнения. Это самая главная опасность гриппа.



Дуэль медицины с вирусом



ВИРУС гриппа под воздействием внешних факторов становится все более маневренным и многоликим. Потому иммунитет после болезни недолговременный. Чрезвычайная маневренность вируса — вот причина того, что медикам не удается целенаправленно воздействовать на него. И разработать вакцину, служащую долговременным средством профилактики.

На текущий сезон, который в России прогнозируется на декабрь-январь, ожидается циркуляция штаммов двух вариантов вируса типа А и одного варианта вируса В, которые были в прошлом году. По прогнозу, эпидемия ожидается умеренной интенсивности. Однако специалисты пребывают в большой настороженности. Чтобы привести вакцину в соответствие с новым возбудителем и произвести ее в достаточном количестве, требуется не менее 4 месяцев.

Медики выступают за ежегодную вакцинацию.

Иммунитет к гриппу обычно развивается в течение двух недель после прививки. Хотя бытует мнение, что она помогает не всем. Действительно, есть люди с ослабленным иммунитетом. У них низкая степень сопротивляемости. Они не реагируют на противогриппозную вакцину и заболевают. Возможны и случаи осложнений после прививок. Поэтому специалисты ВНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского советуют использовать живую ослабленную вакцину. А дней за 7–10 перед ее введением начать готовить организм к вакцинации, принимая различные иммуномодуляторы.



Как лечиться



ЗДЕСЬ придется повторить хорошо известные вещи. При малейшем подозрении на грипп во избежание осложнений необходимо перейти на постельный режим и вызвать на дом врача. Максимально ограничить свои контакты с домашними. По возможности выделить отдельную комнату, регулярно ее проветривать и делать влажную уборку. Хорошо бы обеззараживать помещение дезинфицирующими средствами, бактерицидными лампами, ароматическими эфирными маслами. Так же дезинфицируются посуда, полотенца.

При гриппе требуется обильное частое витаминное питье (настои, соки, морсы, компоты, чаи). Полезно дополнительно принимать витамины С, А, другие антиоксиданты. Пищу лучше принимать понемногу, дробно – 6–7 раз в сутки (бульон, мясные и рыбные паровые котлеты, творог). После каждой еды рот полоскать слабым раствором соды (1/4 чайной ложки на стакан воды).

Что касается приема лекарств, их следует принимать только по назначению врача, особенно антибиотики, которые не действуют на вирусы. Лечение гриппа должно быть обязательно комплексным. Ассортимент средств сегодня очень широк, и чтобы в них не растеряться и не поддаться на заманчивую рекламу, нужно обязательно советоваться с врачом. Тем более что у вас может быть вовсе не грипп, а легкое ОРЗ, против которого достаточно будет домашнего лечения.

ПРО ОРВИ

В годы больших эпидемий на истинный грипп приходится не более 20–25% зарегистрированных случаев ОРЗ. Остальные 75–80% составляют парагриппозные, аденовирусные, коронавирусные, риновирусные, реовирусные, энтеровирусные, респираторно-синцитиальные, микоплазменные, бактериальные и прочие инфекции, объединяемые термином ОРВИ.